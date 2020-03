Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d0e2455-29a9-4576-b7a2-19e228c3dafb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 585 lóerős AMG G63-nál jelentősen erősebb újdonság külsejét és belsejét is a fekete-arany színvilág uralja.","shortLead":"Az 585 lóerős AMG G63-nál jelentősen erősebb újdonság külsejét és belsejét is a fekete-arany színvilág uralja.","id":"20200306_fekete_es_arany_itt_a_legujabb_800_loeros_mercedes_gosztaly_brabus_tuning","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d0e2455-29a9-4576-b7a2-19e228c3dafb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ef8946-4dab-458d-98e2-a66c53d8efb4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200306_fekete_es_arany_itt_a_legujabb_800_loeros_mercedes_gosztaly_brabus_tuning","timestamp":"2020. március. 06. 13:17","title":"Fekete és arany: itt a legújabb 800 lóerős Mercedes G-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Idős volt és más betegségei is voltak.","shortLead":"Idős volt és más betegségei is voltak.","id":"20200305_Meghalt_egy_brit_koronavirusos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f54decec-7056-4786-a290-374ec9d74421","keywords":null,"link":"/vilag/20200305_Meghalt_egy_brit_koronavirusos","timestamp":"2020. március. 05. 19:19","title":"Meghalt egy brit koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ad911d-da83-42e1-ad20-b0ceff92e8ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google folyamatosan szűri azokat a kulcsszavakat, melyek a koronavírusról szóló álhírekhez vagy alkalmazásokhoz vezetik a felhasználókat.","shortLead":"A Google folyamatosan szűri azokat a kulcsszavakat, melyek a koronavírusról szóló álhírekhez vagy alkalmazásokhoz...","id":"20200305_google_play_aruhaz_koronavirus_alhir","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3ad911d-da83-42e1-ad20-b0ceff92e8ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4c1af5e-5161-40e1-ad6d-48065cfaf9d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_google_play_aruhaz_koronavirus_alhir","timestamp":"2020. március. 05. 20:10","title":"A Play áruházban is van mit takarítani a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18668f3-68c6-481d-826f-811ea3fa41ea","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kevesebb tömény szeszt, ugyanakkor több bort ittak az oroszok, sokkal kevesebben haltak meg alkoholmérgezésben. Az ok abban keresendő, hogy Oroszországban az átlagosnál nyolc fokkal melegebb volt a tél.","shortLead":"Kevesebb tömény szeszt, ugyanakkor több bort ittak az oroszok, sokkal kevesebben haltak meg alkoholmérgezésben. Az ok...","id":"20200306_oroszorszag_alkohol_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a18668f3-68c6-481d-826f-811ea3fa41ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fafb8171-3e02-4b95-9074-eb0246e8e650","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200306_oroszorszag_alkohol_klimavaltozas","timestamp":"2020. március. 06. 16:28","title":"Van előnye is a klímaváltozásnak: sokkal kevesebbet ittak az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Június 15-ig felfüggesztik a bíróságok által a börtönviszonyok miatt megítélt kártérítések kifizetését.","shortLead":"Június 15-ig felfüggesztik a bíróságok által a börtönviszonyok miatt megítélt kártérítések kifizetését.","id":"20200306_Ader_alairta_a_bortonbiznisz_elleni_torvenyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5107783f-b839-4e59-bbbe-741a240dc876","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_Ader_alairta_a_bortonbiznisz_elleni_torvenyt","timestamp":"2020. március. 06. 19:17","title":"Áder aláírta a „börtönbiznisz” elleni törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c66e1eae-fe25-40da-a2e5-b38fd890fa4e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Százmilliárdban mérhető az összeg, amennyit a nagy filmstúdiók Magyarországra hoznak. Az állami támogatási rendszer és a jó forgatási helyszínek mellett a gyenge forint is sokat segít a filmiparnak, ám Andy Vajna nagyon hiányzik.","shortLead":"Százmilliárdban mérhető az összeg, amennyit a nagy filmstúdiók Magyarországra hoznak. Az állami támogatási rendszer és...","id":"20200307_filmek_filmipar_vajna_adozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c66e1eae-fe25-40da-a2e5-b38fd890fa4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d24c8c-1bd2-45ae-a406-73cad8443886","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200307_filmek_filmipar_vajna_adozas","timestamp":"2020. március. 07. 16:00","title":"Hogyan maradhatunk mi a Duna menti Hollywood?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ab62c4a-3163-4801-afd3-50d15ae4d005","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Madrid és Erlangen mellett Debrecen felé is nyit a világ vezető mérnökképző egyeteme, a Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT).","shortLead":"Madrid és Erlangen mellett Debrecen felé is nyit a világ vezető mérnökképző egyeteme, a Massachusettsi Műszaki Egyetem...","id":"20200306_mit_mernokkepzes_debreceni_egyetem_kutatsi_kozpont_massachusettsi_muszaki_egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ab62c4a-3163-4801-afd3-50d15ae4d005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7173c07c-de98-4c2a-90d8-a38eee674443","keywords":null,"link":"/tudomany/20200306_mit_mernokkepzes_debreceni_egyetem_kutatsi_kozpont_massachusettsi_muszaki_egyetem","timestamp":"2020. március. 06. 07:30","title":"A világhírű amerikai egyetem, az MIT nyit kutatási központot Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"369c1120-3dc8-47f5-8b7b-c52e2391073a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szombati tájékoztatón elhangzott: Magyarország területén jelenleg 42 főt tartanak karanténban koronavírus gyanúja miatt.","shortLead":"A szombati tájékoztatón elhangzott: Magyarország területén jelenleg 42 főt tartanak karanténban koronavírus gyanúja...","id":"20200307_operativ_torzs_tajekoztato_koronavirus_marcius_15_unnepseg_karanten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=369c1120-3dc8-47f5-8b7b-c52e2391073a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd6f9899-9b40-47aa-9565-37989fba5a99","keywords":null,"link":"/itthon/20200307_operativ_torzs_tajekoztato_koronavirus_marcius_15_unnepseg_karanten","timestamp":"2020. március. 07. 14:39","title":"Az operatív törzs szerint le kellene fújni a március 15-i ünnepséget a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]