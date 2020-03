Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d8a35db-69d8-4a66-85d7-34d260fca81d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az erzsébetvárosi miniszobor Kolodko Mihály alkotása.","shortLead":"Az erzsébetvárosi miniszobor Kolodko Mihály alkotása.","id":"20200308_Szenes_Hanna_nonapon_kapott_szobrot_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d8a35db-69d8-4a66-85d7-34d260fca81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf14f6f3-dd81-44e7-8530-d762e359843d","keywords":null,"link":"/kultura/20200308_Szenes_Hanna_nonapon_kapott_szobrot_Budapesten","timestamp":"2020. március. 08. 16:49","title":"Szenes Hanna nőnapon kapott szobrot Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2e74886-6de0-4a11-a156-56cd81c03d67","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Mítoszromboló weboldalt nyitott az Egészségügyi Világszervezet.","shortLead":"Mítoszromboló weboldalt nyitott az Egészségügyi Világszervezet.","id":"20200310_koronavirus_elleni_vedelem_tanacsok_WHO_mitosz_covid19","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2e74886-6de0-4a11-a156-56cd81c03d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f5bedc-f0b6-4fc8-b0f6-e8e2fb4b18da","keywords":null,"link":"/tudomany/20200310_koronavirus_elleni_vedelem_tanacsok_WHO_mitosz_covid19","timestamp":"2020. március. 10. 08:03","title":"Ön is hisz a fokhagymában vagy a hipóban? Ha a koronavírusról van szó, ne tegye – tanácsolja a WHO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3c0677-9d8c-46b8-bcba-ac833532da14","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyilatkozatukban azt írják: az igazgató verbális erőszakkal és agresszív vezetői kommunikációval irányította a színházat.","shortLead":"Nyilatkozatukban azt írják: az igazgató verbális erőszakkal és agresszív vezetői kommunikációval irányította...","id":"20200309_A_Vigszinhaz_volt_tagjai_vallaljak_Eszenyi_Eniko_miatt_bontottak_fel_a_szerzodesuket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d3c0677-9d8c-46b8-bcba-ac833532da14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e97fad9d-492e-4390-af54-5a7fd55b2458","keywords":null,"link":"/kultura/20200309_A_Vigszinhaz_volt_tagjai_vallaljak_Eszenyi_Eniko_miatt_bontottak_fel_a_szerzodesuket","timestamp":"2020. március. 09. 20:55","title":"A Vígszínház volt tagjai vállalják: Eszenyi Enikő miatt bontották fel a szerződésüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig összesen 105 427 fertőzöttet jelentettek világszerte, akik közül 3583-an vesztették életüket.\r

","shortLead":"Eddig összesen 105 427 fertőzöttet jelentettek világszerte, akik közül 3583-an vesztették életüket.\r

","id":"20200308_koronavirus_jarvany_fertozies_covid19_who","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f2c0a77-ca4f-42a3-bdda-1f38d5a98140","keywords":null,"link":"/vilag/20200308_koronavirus_jarvany_fertozies_covid19_who","timestamp":"2020. március. 08. 15:55","title":"A koronavírus már 101 országban van jelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e02f2a4-cb75-4035-8eab-acf5a36bd2de","c_author":"HVG","category":"360","description":"Titokzatos idegenekről, szerelemről, emberi kiszolgáltatottságról, reményről szól a Pesti Színház előadása. ","shortLead":"Titokzatos idegenekről, szerelemről, emberi kiszolgáltatottságról, reményről szól a Pesti Színház előadása. ","id":"202010_szinhaz__szokimondo_nepseg_a_nyugat_csaszara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e02f2a4-cb75-4035-8eab-acf5a36bd2de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afc0660a-e014-4574-bda3-3505321a8766","keywords":null,"link":"/360/202010_szinhaz__szokimondo_nepseg_a_nyugat_csaszara","timestamp":"2020. március. 10. 10:15","title":"A nyugat császáránál időtállóbban csak Hugh Hefner népszerűsítette a playboy szót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9da9376b-394b-482f-87e4-ef7257fe3ef1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kínai szálló szombaton omlott össze, a tragédiában eddig 18-an haltak meg.","shortLead":"A kínai szálló szombaton omlott össze, a tragédiában eddig 18-an haltak meg.","id":"20200310_Ket_nap_utan_mentettek_ki_egy_anyat_es_a_fiat_az_osszeomlott_karantenhotel_romjai_alol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9da9376b-394b-482f-87e4-ef7257fe3ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8b1447-bc67-4ca5-8846-c821a6827331","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_Ket_nap_utan_mentettek_ki_egy_anyat_es_a_fiat_az_osszeomlott_karantenhotel_romjai_alol","timestamp":"2020. március. 10. 11:12","title":"Két nap után mentettek ki egy anyát és a fiát az összeomlott karanténhotel romjai alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a533899-6f28-4082-aad5-12dd36420b7d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Túl sok ember fertőződhetne meg a börtönben, ezért inkább kiengednek 70 ezer rabot – jelentették be Iránban.","shortLead":"Túl sok ember fertőződhetne meg a börtönben, ezért inkább kiengednek 70 ezer rabot – jelentették be Iránban.","id":"20200309_Hetvenezer_rabot_szabadon_engednek_Iranban_a_koronavirus_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a533899-6f28-4082-aad5-12dd36420b7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07fc9260-652f-4180-b565-441557bbb60f","keywords":null,"link":"/vilag/20200309_Hetvenezer_rabot_szabadon_engednek_Iranban_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 09. 14:11","title":"Hetvenezer rabot szabadon engednek Iránban a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a48e4ffc-3cf3-492f-a5ca-52ae92c72ec1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre nagyobb a baj a világ olajpiacán, miután Oroszország és Szaúd-Arábia nem tudott megegyezni, hogyan kezeljék a járvány hatásait.","shortLead":"Egyre nagyobb a baj a világ olajpiacán, miután Oroszország és Szaúd-Arábia nem tudott megegyezni, hogyan kezeljék...","id":"20200309_Majdnem_harmadaval_zuhant_a_koolaj_ara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a48e4ffc-3cf3-492f-a5ca-52ae92c72ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"409e3054-8a5a-4b8f-aae2-3462c0431802","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200309_Majdnem_harmadaval_zuhant_a_koolaj_ara","timestamp":"2020. március. 09. 07:47","title":"Majdnem harmadával zuhant a kőolaj ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]