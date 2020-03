Sárközi Ákos, a Borkonyha és Mészáros Ádám, az Onyx étterem séfje is felkerült a The Best Chef 2020 díjra jelöltek 100-as listájára.

A The Best Chef Awards jelölőbizottsága március első napjaiban tette közzé annak a 100 szakácsnak a nevét, akik közül szavazással választják meg a világ legjobb séfjét. Az áprilistól 1-től kezdődő szavazásra részben a 2020-as Top 100-as listára kiválasztott, és a 2019-es Top 100-as listán szereplőket kérik fel, valamint gasztro szakértőket, gasztrofotósokat, ismert ínyenceket. A The Best Chef fődíjasát a szeptember 21-23. közötti háromnapos Food Meets Science c. konferencián a rotterdami Markethalban jelentik majd be, és itt adják át a fődíjat, addigra az is kiderül, hogy a 100-as lista top 10-es rangsorába kik kerülnek be. A díj eszmei értékét elsősorban az adja, hogy a világ séfjei maguk közül választják ki a díjra legméltóbbat.

Sárközi Ákos © Facebook

A 2020-as Top 100-ba a legtöbb szakácsot az Egyesült Államokból (10), Spanyolországból (9), Hollandiából (7), az Egyesült Királyságból (7), Franciaországból (6) és Brazíliából (6) jelölték, de összesen 28 ország versenyzői csaphatnak össze. A magyar gasztronómia számára nagy elismerést jelent, hogy Sárközi Ákos, az egy Michelin-csillagos Borkonyha (valamint az általa jegyzett Textúra) és Mészáros Ádám, a két Michelin-csillagos Onyx étterem séfje is bekerült a rangos társaságba.

Mészáros Ádám © Facebook

Emlékeztetőül: tavaly Barcelonában rendezték meg a The Best Chef 2019 díjátadóját, a Legjobb séf a svéd Björn Frantzén lett, a családnevére keresztelt három Michelin-csillagos stockholmi Frantzén étterem, a The Flying Elk (Repülő Jávorszarvas) Gastropub és a Gaston Borbár, valamint szingapúri Zen étterem tulajdonosa. A százas listára feljutott, összesen 24 országot képviselő séf közül a 2. helyre Joan Roca, az El Celler de Can Roca (Girona, Spanyolország) családi étterem séfje került, míg a 3. legjobb a madridi Diverxó-t vezető David Muñoz lett.