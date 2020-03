Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88ef29b6-de8f-4d08-ae61-b41752ebee51","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az intézkedés 279 települést érint, mind vesztegzár alá kerülnek.","shortLead":"Az intézkedés 279 települést érint, mind vesztegzár alá kerülnek.","id":"20200319_tirol_ausztria_karanten_vesztegzar_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88ef29b6-de8f-4d08-ae61-b41752ebee51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b6b8312-9f3e-4396-8226-eabed6e48a58","keywords":null,"link":"/vilag/20200319_tirol_ausztria_karanten_vesztegzar_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 05:30","title":"Tirol összes települését karantén alá helyezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccb1c6cd-d746-42a3-8613-3839d31cce7a","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A fenntartók a vállalkozásukat, a családok a gyereküket és a pénzüket féltik. Egységes iránymutatást, egyáltalán tájékoztatást arról, hogyan járjanak el veszélyhelyzet esetén, máig nem kaptak. ","shortLead":"A fenntartók a vállalkozásukat, a családok a gyereküket és a pénzüket féltik. Egységes iránymutatást, egyáltalán...","id":"20200319_Teljes_a_kaosz_a_maganbolcsodekben_es_ovodakban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccb1c6cd-d746-42a3-8613-3839d31cce7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a85bf188-4a74-470d-a866-c0a737ecfdc7","keywords":null,"link":"/kkv/20200319_Teljes_a_kaosz_a_maganbolcsodekben_es_ovodakban","timestamp":"2020. március. 19. 06:30","title":"Teljes a káosz a magánbölcsődékben és -óvodákban a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szabad Pécs úgy tudja, hogy többeknél is pozitív eredményt mutatott ki a laboratóriumi vizsgálat. A fertőzöttek közül ketten otthon gyógyulhatnak, a többieket kórházban ápolják. ","shortLead":"A Szabad Pécs úgy tudja, hogy többeknél is pozitív eredményt mutatott ki a laboratóriumi vizsgálat. A fertőzöttek közül...","id":"20200320_koronavirus_fertozes_korhaz_pecs_kovagoszolos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f9efc5-edcd-41b5-a014-c599b4212888","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_koronavirus_fertozes_korhaz_pecs_kovagoszolos","timestamp":"2020. március. 20. 12:48","title":"Újabb koronavírussal fertőzött beteget kezelnek a pécsi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d327398a-0edb-4429-8463-eecf878615a5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Augusztus az új időpont. Vagy 2021.","shortLead":"Augusztus az új időpont. Vagy 2021.","id":"20200320_koronavirus_budapest_vizes_europa_bajnoksag_halasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d327398a-0edb-4429-8463-eecf878615a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55a01d7b-000a-4961-8593-ecab9fe38f3b","keywords":null,"link":"/sport/20200320_koronavirus_budapest_vizes_europa_bajnoksag_halasztas","timestamp":"2020. március. 20. 12:40","title":"Koronavírus: elhalasztják a budapesti vizes Eb-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f449df8-2c7b-4abb-9533-2b105fbd738e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A napi koronavírus-megbetegedések száma közel 15 százalékkal nőtt Olaszországban.","shortLead":"A napi koronavírus-megbetegedések száma közel 15 százalékkal nőtt Olaszországban.","id":"20200319_Koronavirus_tobben_haltak_meg_Olaszorszagban_mint_Kinaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f449df8-2c7b-4abb-9533-2b105fbd738e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72106518-7f2f-45eb-8d8c-1a138d40b509","keywords":null,"link":"/vilag/20200319_Koronavirus_tobben_haltak_meg_Olaszorszagban_mint_Kinaban","timestamp":"2020. március. 19. 18:49","title":"Olaszországban már többen haltak meg a koronavírustól, mint Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be4246b0-f73b-47ea-8e37-8a16782e00c0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A gondok még 2015-ben kezdődtek a német társaságnál, amelyik most kormányzati programoktól remél a segítséget.","shortLead":"A gondok még 2015-ben kezdődtek a német társaságnál, amelyik most kormányzati programoktól remél a segítséget.","id":"20200320_koronavirus_vapiano_etterem_csod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be4246b0-f73b-47ea-8e37-8a16782e00c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"469dbb8c-0578-4939-a21c-91ea5e9f8101","keywords":null,"link":"/kkv/20200320_koronavirus_vapiano_etterem_csod","timestamp":"2020. március. 20. 14:28","title":"Csődbe vitte a német Vapianót a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c9c329f-7a39-424f-9c6f-ec4dc8ece11a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Li Ven-liangot is a koronavírus ölte meg.","shortLead":"Li Ven-liangot is a koronavírus ölte meg.","id":"20200320_koronavirus_vuhan_kina_orvos_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c9c329f-7a39-424f-9c6f-ec4dc8ece11a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f7c6ac6-dac1-4617-af68-38c941d2d3fd","keywords":null,"link":"/vilag/20200320_koronavirus_vuhan_kina_orvos_rendorseg","timestamp":"2020. március. 20. 10:16","title":"Bocsánatot kért a kínai rendőrség a vírust felfedező orvostól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3902943d-203d-47bd-abba-629dcd9e7461","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"„Válságellenes pajzs” néven 212 milliárd zlotyval (16-17 ezermilliárd forinttal) segíti a lengyel kormány a járvány miatt bajba került cégeket és dolgozóikat, valamint az egészségügyet – jelentette be Mateusz Morawiecki miniszterelnök.","shortLead":"„Válságellenes pajzs” néven 212 milliárd zlotyval (16-17 ezermilliárd forinttal) segíti a lengyel kormány a járvány...","id":"20200319_A_lengyel_kormany_16_ezermilliard_forintnak_megfelelo_osszeggel_segit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3902943d-203d-47bd-abba-629dcd9e7461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a5cd89f-6929-4ba6-8104-32422b44357e","keywords":null,"link":"/vilag/20200319_A_lengyel_kormany_16_ezermilliard_forintnak_megfelelo_osszeggel_segit","timestamp":"2020. március. 19. 16:11","title":"A lengyel kormány 16 ezermilliárd forintnak megfelelő összeggel segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]