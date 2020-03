Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74a5ff49-143b-4d60-a0e2-0bb06c941396","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szolgálnak és mesélnek. ","shortLead":"Szolgálnak és mesélnek. ","id":"20200330_A_magyar_rendorseg_minden_delben_meset_mond_a_gyerekeknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74a5ff49-143b-4d60-a0e2-0bb06c941396&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f71145-26c3-4271-9920-436888137e9e","keywords":null,"link":"/elet/20200330_A_magyar_rendorseg_minden_delben_meset_mond_a_gyerekeknek","timestamp":"2020. március. 30. 16:47","title":"A magyar rendőrség minden délben mesét mond a gyerekeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán mindenkinek munkát ígér, újabb mélyponton a forint, egyre több kormányfő van karanténban. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Orbán mindenkinek munkát ígér, újabb mélyponton a forint, egyre több kormányfő van karanténban. Ez a hvg360 reggeli...","id":"20200331_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39ce8757-9c34-4b1b-88b8-7c321c264b72","keywords":null,"link":"/360/20200331_Radar360","timestamp":"2020. március. 31. 08:00","title":"Radar360: Rendeleti kormányzás és védőruhahiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33d00003-8e6d-42ab-a400-6d021ec34db0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A büntetés azokra vonatkozik, akik gondatlanságból több ember halálát okozzák.","shortLead":"A büntetés azokra vonatkozik, akik gondatlanságból több ember halálát okozzák.","id":"20200331_oroszorszag_karanten_koronavirus_bortonbuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33d00003-8e6d-42ab-a400-6d021ec34db0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"674a41ed-a353-40e0-b239-8dfedb746682","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_oroszorszag_karanten_koronavirus_bortonbuntetes","timestamp":"2020. március. 31. 13:40","title":"Oroszországban 7 év börtön is várhat a karanténszabályokat megsértőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0caa609-1ef8-4568-b62a-673fa62eb084","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A legutóbbi adatok szerint újabb 66 ember halt meg a koronavírus okozta betegségben.\r

","shortLead":"A legutóbbi adatok szerint újabb 66 ember halt meg a koronavírus okozta betegségben.\r

","id":"20200330_koronavirus_fertozes_jarvany_nemetorszag_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0caa609-1ef8-4568-b62a-673fa62eb084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5323e972-0767-4663-9ed0-ff4f871f786a","keywords":null,"link":"/vilag/20200330_koronavirus_fertozes_jarvany_nemetorszag_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. március. 30. 09:31","title":"57 ezer fölött a fertőzések száma Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8e6c21-270f-496d-ad73-e20cbd540464","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A brit lap szerkesztőségi cikket közölt, amely szerint a világjárvány lehetővé tette Orbánnak, hogy a kritikusokat és a politikai ellenzékét partvonalon kívülre tegye.","shortLead":"A brit lap szerkesztőségi cikket közölt, amely szerint a világjárvány lehetővé tette Orbánnak, hogy a kritikusokat és...","id":"20200329_The_Guardian_Orban_virustorvenye_a_totalis_hatalomrol_szol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f8e6c21-270f-496d-ad73-e20cbd540464&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b3f905f-1fa1-4cc5-ae96-49d26c24d6c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_The_Guardian_Orban_virustorvenye_a_totalis_hatalomrol_szol","timestamp":"2020. március. 29. 22:13","title":"The Guardian: Orbán vírustörvénye a totális hatalomról szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0f6223b-5edd-4fc9-a27b-f87a2615ee3d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Már korábban is csak enyhe tünetei voltak.","shortLead":"Már korábban is csak enyhe tünetei voltak.","id":"20200330_Karoly_herceg_kikerult_a_karantenbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0f6223b-5edd-4fc9-a27b-f87a2615ee3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0208d3b3-80ab-41c9-911c-d6a0da23bc89","keywords":null,"link":"/elet/20200330_Karoly_herceg_kikerult_a_karantenbol","timestamp":"2020. március. 30. 14:41","title":"Károly herceg kikerült a karanténból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28ad1a8f-0471-491a-98fa-bb584dc73786","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Állampolgári bejelentés alapján, egy zsákban találtak rá az emberi maradványokra.","shortLead":"Állampolgári bejelentés alapján, egy zsákban találtak rá az emberi maradványokra.","id":"20200330_Emberi_csontok_szentendre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28ad1a8f-0471-491a-98fa-bb584dc73786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058539ae-dec1-4250-998b-9b738347294a","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_Emberi_csontok_szentendre","timestamp":"2020. március. 30. 09:59","title":"Emberi csontokat találtak egy szentendrei ház udvarán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1de375b-4ef9-415a-920c-7ee80fa7b92c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egy egyperces videóban mutatta meg, milyen segítőkészek az emberek a koronavírus-járvány idején, majd ők is megköszönték az egészségügyi dolgozók kitartását és munkáját.","shortLead":"A Google egy egyperces videóban mutatta meg, milyen segítőkészek az emberek a koronavírus-járvány idején, majd ők is...","id":"20200330_koronavirus_jarvany_google_koszonet_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1de375b-4ef9-415a-920c-7ee80fa7b92c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13537831-386e-4c3d-a16a-b6a8a5de17c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_koronavirus_jarvany_google_koszonet_video","timestamp":"2020. március. 30. 16:03","title":"Megható videóval mondott köszönetet a Google a járvány ellen küzdő orvosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]