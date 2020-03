Egy hete indult útjára a MOTTO – a Művészek az Otthoni Oktatásért nevű projekt, amelyet Bíró Krisztina és néhány színész kollégája hívott életre. Úgy gondolták, hogy segítség egy irodalomtanárnak, ha a kötelező olvasmányok részletei, vagy az órán feldolgozandó irodalmi szövegek egy színész interpretálásában jutnak el a diákokhoz a jelenlegi távoktatásos rendszerben.

Mostanra 84 videó került fel a MOTTO YouTube-csatornájára, az összesen 55 700 megtekintés során 2100 órát töltöttek irodalommal az érdeklődők.

Egyre több előadó-művész csatlakozik a kezdeményezéshez, már mások mellett Balsai Móni, Gálvölgyi János, Gryllus Dorka, Gyabronka József, Hegedűs D. Géza, Kamarás Iván, Máté Gábor, Mácsai Pál, Molnár Piroska és Ónodi Eszter tolmácsolásában is hallhatunk irodalmi részleteket.

Néhány videóban a felolvasó színész megosztja személyes viszonyát is az adott műhöz; illetve találhatóak olyan különlegességek, amelyek két nézőpontból mutatnak be egy-egy művet, egészen új teret nyitva a szöveg értelmezésében.

A színészeken kívül zenészek felolvasásaival is találkozhatunk az oldalon: Czutor Zoltán A magyar Messiásokat, Lovasi András az Anyám tyúkját, míg Beck Zoltán Ovidiust olvassa fel, és készülőben van Pátkai Rozina és Majka videója is.

Internetes irodalmi enciklopédia?

A MOTTO célja a pedagógusok segítése mellett továbbra is az, hogy a résztvevők egyfajta közösséget vállaljanak az otthonukban tanuló diákokkal; és az előszó erejével, a kortárs interpretálással közel hozzák a kultúrát hozzájuk.

"Ez itt és most történik, egy olyan helyzetben, amelyben különösen fontos a szolidaritás, az egymásra figyelés, az összefogás. Bízunk abban, hogy a járványveszély elmúltával is használhatóak lesznek ezek a felvételek valamennyi diák és tanár számára. Létrejöhet egy olyan internetes enciklopédiája az irodalomnak, ami most és a jövőben megszeretteti az olvasást a gyerekekkel" – írják közleményükben.