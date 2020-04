Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Guilherme Peixoto szerint a zene legalább annyira fontos, mint az izoláció. 2020. április. 07. 13:36 DJ-nek állt egy portugál pap, hogy jobban viseljék a járványt a hívek

Az elhunytaké azonban jelentősen emelkedett a legutóbbi híradáshoz képest.

","shortLead":"Az elhunytaké azonban jelentősen emelkedett a legutóbbi híradáshoz képest.\r

2020. április. 06. 18:33 Csökkenőben az új fertőzések száma Olaszországban

Szigorodott hitelezés Magyarországon, ugyanis elbizonytalanodtak a bankok a hirtelen jött vészhelyzetben, pontosabban annak gazdasági hatásai miatt: nagyon nehéz kiszámítani 5, 10 vagy akár 30 évre, hogy aki most kölcsönt vesz fel, tudja-e majd fizetni a törlesztőket. Igaz ez a lakáshitelekre, az új, év végéig csökkentett kamatú személyi kölcsönökre, de még a Babaváró hitelekre is. Sőt, az is számít, ki melyik szektorban dolgozik. 2020. április. 07. 13:58 Mit tehet, aki nem vagy csak nagyon nehezen jut most hitelhez?

A hetedik generációs Golf belső égésű motor nélküli zöld rendszámos változata a jelek szerint egy ideig még velünk marad. 2020. április. 07. 11:21 A vártnál tovább kapható marad a régi elektromos Golf

Az amerikai elnök szerint óriási előrehaladást értek el a vírus elleni terápiában. Közben a halálos áldozatok száma 10 ezer fölé emelkedett az országban.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint óriási előrehaladást értek el a vírus elleni terápiában. Közben a halálos áldozatok száma 10...","id":"20200407_koronavirus_jarvany_fertozes_donald_trump_egyesult_allamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf5d97d5-fe6d-4a86-9325-51df583784bd","keywords":null,"link":"/vilag/20200407_koronavirus_jarvany_fertozes_donald_trump_egyesult_allamok","timestamp":"2020. április. 07. 05:09","title":"Donald Trump segítséget ajánlott Boris Johnson orvosainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"268b0180-256c-4fb6-92d9-7ff9aae6194f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányzati tájékoztató oldalon hétfőn már arról írtak, hogy \"a beazonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval nagyobb a tényleges vírushordozók száma\" Magyarországon. Folyamatosan frissülő cikkünkben mindent megtalál a járványhelyzetről. 2020. április. 06. 07:17 Maszkokat ajándékoztunk a szomszéd országoknak, Ausztriában a helyzet javult – járványhírek percről percre

Miroslav M. korábban beismerte, hogy ő végzett a szlovák oknyomozó újságíróval és partnerével. 2020. április. 06. 16:32 Huszonhárom évre fegyházba küldik Ján Kuciakék gyilkosát

Sokan még most sem viselnek maszkot és a másfél méteres távolságot sem tartják be.

","shortLead":"Sokan még most sem viselnek maszkot és a másfél méteres távolságot sem tartják be.\r

2020. április. 06. 08:14 Tömegek voltak az üzletekben a hétvégén a kijárási korlátozás ellenére