[{"available":true,"c_guid":"4539362d-22a5-4301-b1ce-2263c492bb8e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az emelkedés jelentős.","shortLead":"Az emelkedés jelentős.","id":"20200407_koronavirus_jarvany_fertozes_spanyolorszag_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4539362d-22a5-4301-b1ce-2263c492bb8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a1e90d-296a-4274-af0e-ebe3c96ae54a","keywords":null,"link":"/vilag/20200407_koronavirus_jarvany_fertozes_spanyolorszag_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 07. 12:25","title":"Négy nap után újra nőtt az elhunytak száma Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c289b6ed-779c-4957-bbaf-c6a2393debac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A főváros és a kormány is egyformán elkötelezett a színházak sokszínűsége, művészi szabadsága, valamint a kultúrharc nélküli, nyugodt alkotói légköre mellett – olvasható közös közleményükben. ","shortLead":"A főváros és a kormány is egyformán elkötelezett a színházak sokszínűsége, művészi szabadsága, valamint a kultúrharc...","id":"20200406_fovaros_kormany_szinhazak_megallapodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c289b6ed-779c-4957-bbaf-c6a2393debac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bd0f811-3735-499c-aabe-4ad914cadaf8","keywords":null,"link":"/kultura/20200406_fovaros_kormany_szinhazak_megallapodas","timestamp":"2020. április. 06. 16:07","title":"Karácsony és Gulyás aláírta a megállapodást a fővárosi színházakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f1cbc4-a622-4b45-858e-a2ec7568bb71","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Aeolus 15 éves működése alatt külső segítség nélkül dolgozott - eddig.","shortLead":"Az Aeolus 15 éves működése alatt külső segítség nélkül dolgozott - eddig.","id":"202014_aeolus_hungary_acsodarnyekaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81f1cbc4-a622-4b45-858e-a2ec7568bb71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca775850-a5f9-4074-afe4-1ec6b7e3e27c","keywords":null,"link":"/360/202014_aeolus_hungary_acsodarnyekaban","timestamp":"2020. április. 07. 12:00","title":"Egy nálunk is működő turisztikai cég a járványválság egyik első áldozata ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70de78ab-d60c-492e-905d-c80f298e410a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai vállalat most leleplezett emblémája a most rendkívül fontos egymás közötti távolságtartásra hívja fel a figyelmet.","shortLead":"A dél-koreai vállalat most leleplezett emblémája a most rendkívül fontos egymás közötti távolságtartásra hívja fel...","id":"20200406_ujabb_autogyarto_mutatott_be_ideiglenes_logot_a_koronavirus_kapcsan_hyundai_audi_volkswagen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70de78ab-d60c-492e-905d-c80f298e410a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fcc01c2-e22d-4ae1-824b-0b1aa71652a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200406_ujabb_autogyarto_mutatott_be_ideiglenes_logot_a_koronavirus_kapcsan_hyundai_audi_volkswagen","timestamp":"2020. április. 06. 09:21","title":"Újabb autógyártó mutatott be ideiglenes logót a koronavírus kapcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56117e85-74c7-430d-933f-2b8aecb1be83","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nemrégiben elfogadott törvény lehetővé teszi a mobilszolgáltatók adatai alapján a felhasználók nyomon követését a karanténintézkedések idején. Közben hétfőn átlépte az ötszázat a fertőzéssel diagnosztizáltak száma az országban.\r

\r

","shortLead":"Egy nemrégiben elfogadott törvény lehetővé teszi a mobilszolgáltatók adatai alapján a felhasználók nyomon követését...","id":"20200406_szlovakia_telefonos_nyomkovetes_alkotmanybirosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56117e85-74c7-430d-933f-2b8aecb1be83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ac6b402-47cd-4940-9c97-9520cf452095","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_szlovakia_telefonos_nyomkovetes_alkotmanybirosag","timestamp":"2020. április. 06. 15:38","title":"Alkotmánybírósághoz fordul a mobilok nyomkövetése miatt a volt szlovák kormánypárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0564dd0c-ecd3-4d6f-b30f-ac6958d4ff62","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Fizetési nehézségei támadtak a Bónusz Brigádnak – értesült a hvg.hu. Több olyan céggel is beszéltünk, amelyeknek tartoznak, közülük egy partner ezek után nem biztos, hogy ki tudná szolgálni azokat, akik már megvették a kupont. A Bónusz Brigád alapítója azt mondja, ezek nem fizetési nehézségek, hanem \"méltányosságot és haladékot kértek, kevesebb mint 100 partnertől”. A ki nem szolgált vásárlóknak visszafizetik a kupont.","shortLead":"Fizetési nehézségei támadtak a Bónusz Brigádnak – értesült a hvg.hu. Több olyan céggel is beszéltünk, amelyeknek...","id":"20200406_Nem_fizet_a_Bonusz_Brigad_egyre_idegesebbek_a_cegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0564dd0c-ecd3-4d6f-b30f-ac6958d4ff62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"606fcf63-4474-481c-9350-43f35640ba33","keywords":null,"link":"/kkv/20200406_Nem_fizet_a_Bonusz_Brigad_egyre_idegesebbek_a_cegek","timestamp":"2020. április. 06. 20:00","title":"Késik a kifizetésekkel a Bónusz Brigád, egyre idegesebbek a cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e81de9f1-af8d-4065-8adb-ad72304ab779","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A statisztikai adatok szerint egy fertőzött már csak 0,7 embernek adja tovább a vírust, viszont ez nem jelenti azt, hogy feloldanák a korlátozásokat az országban.","shortLead":"A statisztikai adatok szerint egy fertőzött már csak 0,7 embernek adja tovább a vírust, viszont ez nem jelenti azt...","id":"20200406_Norveg_egeszsegugyi_miniszter_sikerult_urra_lenni_a_jarvanyon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e81de9f1-af8d-4065-8adb-ad72304ab779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c1edc1-aa74-448a-b4b8-7fe0e2bda7f0","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_Norveg_egeszsegugyi_miniszter_sikerult_urra_lenni_a_jarvanyon","timestamp":"2020. április. 06. 19:42","title":"Norvég egészségügyi miniszter: sikerült úrrá lenni a járványon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a1bee2-ff32-4033-9641-c67830bf61c2","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Boldog már korábban úgy nyilatkozott, a lelkiismerete tiszta. A Ház felfüggesztette a jobbikos Kálló Gergely mentelmi jogát is.\r

","shortLead":"Boldog már korábban úgy nyilatkozott, a lelkiismerete tiszta. A Ház felfüggesztette a jobbikos Kálló Gergely mentelmi...","id":"20200406_Felfuggesztettek_a_fideszes_Boldog_Istvan_mentelmi_jogat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07a1bee2-ff32-4033-9641-c67830bf61c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15dcdc7c-8183-4f68-a4ae-37066caa3a66","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_Felfuggesztettek_a_fideszes_Boldog_Istvan_mentelmi_jogat","timestamp":"2020. április. 06. 16:10","title":"Felfüggesztették a fideszes Boldog István mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]