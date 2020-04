Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff066eee-c807-494c-9927-d1f0bcd60a95","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Egyesült Királyság első úgynevezett elektromos sugárútját az aszfalt megbontása nélkül alakították ki.","shortLead":"Az Egyesült Királyság első úgynevezett elektromos sugárútját az aszfalt megbontása nélkül alakították ki.","id":"20200406_elektromos_sugarut_lampaoszlopokrol_lehet_tolteni_a_villanyautokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff066eee-c807-494c-9927-d1f0bcd60a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4012652e-6555-40eb-876a-415dabee6332","keywords":null,"link":"/cegauto/20200406_elektromos_sugarut_lampaoszlopokrol_lehet_tolteni_a_villanyautokat","timestamp":"2020. április. 06. 15:45","title":"Most már elektromos sugárút is van Londonban, ahol a lámpaoszlopokról lehet tölteni a villanyautókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"Bankmonitor/Fülöp Norbert","category":"gazdasag","description":"Szigorodott a hitelezés Magyarországon, ugyanis elbizonytalanodtak a bankok a hirtelen jött vészhelyzetben, pontosabban annak gazdasági hatásai miatt: nagyon nehéz kiszámítani 5, 10 vagy akár 30 évre, hogy aki most kölcsönt vesz fel, tudja-e majd fizetni a törlesztőket. Igaz ez a lakáshitelekre, az új, év végéig csökkentett kamatú személyi kölcsönökre, de még a Babaváró hitelekre is. Sőt, az is számít, ki melyik szektorban dolgozik. ","shortLead":"Szigorodott a hitelezés Magyarországon, ugyanis elbizonytalanodtak a bankok a hirtelen jött vészhelyzetben, pontosabban...","id":"20200407_bankhitel_bank_koronavirus_nehezseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f8fc28b-5e01-4648-a408-910b2aec1d75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_bankhitel_bank_koronavirus_nehezseg","timestamp":"2020. április. 07. 13:58","title":"Mit tehet, aki nem vagy csak nagyon nehezen jut most hitelhez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"752ef4ba-1177-47cd-af6c-1f55737bc8e7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hiába mondta azt Donald Trump, hogy ellaposították a görbét, a számok nem ezt mutatják.","shortLead":"Hiába mondta azt Donald Trump, hogy ellaposították a görbét, a számok nem ezt mutatják.","id":"20200408_usa_koronavirus_jarvany_amerika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=752ef4ba-1177-47cd-af6c-1f55737bc8e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1953b18-fd4e-49b7-b8eb-9e903be9d61c","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_usa_koronavirus_jarvany_amerika","timestamp":"2020. április. 08. 10:12","title":"1800-nál is több amerikai halt meg egy nap alatt a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Múlt hónapban a globális hőmérséklet elérte 2017 és 2019 márciusáét, amelyek a második és a harmadik legmelegebbek voltak – közölte az európai Copernicus éghajlatváltozási szolgálat (C3S).","shortLead":"Múlt hónapban a globális hőmérséklet elérte 2017 és 2019 márciusáét, amelyek a második és a harmadik legmelegebbek...","id":"20200408_marciusi_homerseklet_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_c3s","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f17debf-1429-4039-b659-39780044fba5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_marciusi_homerseklet_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_c3s","timestamp":"2020. április. 08. 07:03","title":"Jól érezte, tényleg az idei volt az egyik legmelegebb március a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"713507dd-3999-4f1b-a03c-0095ca0adfd1","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"360","description":"Gyurcsány Ferenc képviselő gyalázkodása kártékony. ","shortLead":"Gyurcsány Ferenc képviselő gyalázkodása kártékony. ","id":"20200406_TGM_Gyurcsany_rosszul_teszi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=713507dd-3999-4f1b-a03c-0095ca0adfd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"746bff28-3928-4e76-80a7-9b4a725e308b","keywords":null,"link":"/360/20200406_TGM_Gyurcsany_rosszul_teszi","timestamp":"2020. április. 06. 15:01","title":"TGM: Gyurcsány rosszul teszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"860b4bd1-975a-4cfc-99de-2afb68f5dd5e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A pénzből kezességet vállalnak a kis- és középvállalkozások hiteleire.","shortLead":"A pénzből kezességet vállalnak a kis- és középvállalkozások hiteleire.","id":"20200406_Az_Europai_Bizottsag_egymilliard_eurot_biztosit_hitelgaranciara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=860b4bd1-975a-4cfc-99de-2afb68f5dd5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a7729f4-abf1-4ed9-a111-61d3feb5e2c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200406_Az_Europai_Bizottsag_egymilliard_eurot_biztosit_hitelgaranciara","timestamp":"2020. április. 06. 19:39","title":"Az Európai Bizottság egymilliárd eurót biztosít hitelgaranciára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c5829f8-bd9b-4f70-8a82-f8f1a6fd4c66","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ilyen még sosem volt a lap történetében.\r

\r

","shortLead":"Ilyen még sosem volt a lap történetében.\r

\r

","id":"20200408_Hofeher_cimlappal_jelenik_meg_az_olasz_Vogue","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c5829f8-bd9b-4f70-8a82-f8f1a6fd4c66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aac7eda2-16ea-43a6-b7ff-483d7582f106","keywords":null,"link":"/elet/20200408_Hofeher_cimlappal_jelenik_meg_az_olasz_Vogue","timestamp":"2020. április. 08. 09:15","title":"Hófehér címlappal jelenik meg az olasz Vogue","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8fe44b-bcf8-4407-923d-d88fef3b7c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány a vírus előtt jóval indított diplomamentő-programot, de nem vár tovább. ","shortLead":"A kormány a vírus előtt jóval indított diplomamentő-programot, de nem vár tovább. ","id":"20200407_Palkovics_diploma_nyelvvizsga_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c8fe44b-bcf8-4407-923d-d88fef3b7c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec21b8c-1bc2-4852-a280-995f5fb6f6a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_Palkovics_diploma_nyelvvizsga_koronavirus","timestamp":"2020. április. 07. 15:39","title":"Palkovics megerősítette: a nyáron államvizsgázók is megkapják a diplomát nyelvvizsga nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]