[{"available":true,"c_guid":"ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"E10-es üzemanyagot mostanság akár jóval 300 forint alatti literáron is tankolhatunk.","shortLead":"E10-es üzemanyagot mostanság akár jóval 300 forint alatti literáron is tankolhatunk.","id":"20200408_272_forint_90_filler_a_legolcsobb_hazai_benzin_literara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f4d106-f39a-4208-82f2-5f256dbe924c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200408_272_forint_90_filler_a_legolcsobb_hazai_benzin_literara","timestamp":"2020. április. 09. 06:41","title":"272 forint 90 fillér a legolcsóbb hazai benzin literára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7ded258-ab73-4182-bbe6-12e021621b86","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lejárt az elnök-vezérigazgató megbízatása. 