[{"available":true,"c_guid":"dc8d4268-1be8-4edc-bff6-7f9bb0358706","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután szerdán meglepetésszerűen lemondott Mauro Ferrari, az Európai Kutatási Tanács (ERC) elnöke, megszólalt a testület is, amely szerint az olasz-amerikai kutató a valóságban azért távozott, mert a tanács tagjai felszólították erre. A botrány sokat árthat az uniónak.","shortLead":"Miután szerdán meglepetésszerűen lemondott Mauro Ferrari, az Európai Kutatási Tanács (ERC) elnöke, megszólalt...","id":"20200409_Az_EU_fotudosa_allitolag_az_utan_mondott_le_onkent_hogy_felkertek_a_tavozasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc8d4268-1be8-4edc-bff6-7f9bb0358706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01af4f7e-e9f6-4188-8c32-076a22c8cbe0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_Az_EU_fotudosa_allitolag_az_utan_mondott_le_onkent_hogy_felkertek_a_tavozasra","timestamp":"2020. április. 09. 13:20","title":"Az EU főtudósa állítólag az után mondott le „önként”, hogy felkérték a távozásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eddig bejelentett magyar mentőcsomag későn jött, mérete pedig csekély – áll a Kopint-Tárki jelentésében.","shortLead":"Az eddig bejelentett magyar mentőcsomag későn jött, mérete pedig csekély – áll a Kopint-Tárki jelentésében.","id":"20200409_Akar_10_szazalekos_gazdasagi_visszaeses_is_johet_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c47ac9b-4482-431f-a4ec-be7f57859082","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200409_Akar_10_szazalekos_gazdasagi_visszaeses_is_johet_Magyarorszagon","timestamp":"2020. április. 09. 09:39","title":"Kopint-Tárki: Akár 10 százalékos gazdasági visszaesés is jöhet Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3a9f0c1-351b-4a44-922d-99e42d4688ae","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A koronavírus-járvány ellenére fel fog csendülni Johann Sebastian Bach János-passiója a lipcsei Tamás-templomban nagypénteken, az eseményt az interneten élőben közvetítik, és együtténeklésre biztatják a nézőket.\r

\r

","shortLead":"A koronavírus-járvány ellenére fel fog csendülni Johann Sebastian Bach János-passiója a lipcsei Tamás-templomban...","id":"20200409_A_lipcsei_Janospassio_is_az_internetre_koltozik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3a9f0c1-351b-4a44-922d-99e42d4688ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3394c7e2-fc76-45a3-9812-693c55f40d24","keywords":null,"link":"/kultura/20200409_A_lipcsei_Janospassio_is_az_internetre_koltozik","timestamp":"2020. április. 09. 08:56","title":"A lipcsei János-passió is az internetre költözik nagypénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc3bed9f-b860-4a93-abeb-54bc588be1b5","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az egykori Budagyöngye Kórház átalakításának most még csak az előkészítésére utalt ki 410 millió forintot a kormány. Kiss-Rigó László püspök egyházmegyéje kapja használatba az épületet.","shortLead":"Az egykori Budagyöngye Kórház átalakításának most még csak az előkészítésére utalt ki 410 millió forintot a kormány...","id":"20200409_Egyhazi_Egeszsegugyi_Oktatasi_Kozpont_epul_allami_penzen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc3bed9f-b860-4a93-abeb-54bc588be1b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc30c676-9348-43cb-8746-94a10813a701","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_Egyhazi_Egeszsegugyi_Oktatasi_Kozpont_epul_allami_penzen","timestamp":"2020. április. 09. 09:34","title":"Egyházi egészségügyi központ épül állami pénzen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nappal az után, hogy Donald Trump megtorlással fenyegette Indiát a hidroxi-klorokin nevű gyógyszeralapanyag exportjának megtiltása miatt, Új-Delhiben feloldották a korlátozást. Az amerikai elnök – egyelőre tudományos bizonyítékok nélkül – olyan isteni ajándéknak nevezte a maláriaellenes hatóanyagot, amely alkalmas lehet a koronavírus okozta kór kezelésére.","shortLead":"Egy nappal az után, hogy Donald Trump megtorlással fenyegette Indiát a hidroxi-klorokin nevű gyógyszeralapanyag...","id":"20200408_Trump_fenyegetozott_India_beadta_a_derekat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d76cab-0f69-4b6c-8231-11ebd98ba01e","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_Trump_fenyegetozott_India_beadta_a_derekat","timestamp":"2020. április. 08. 15:19","title":"Trump fenyegetőzött a maláriaellenes gyógyszer miatt, India beadta a derekát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce4a02c-031e-468b-8396-1133aa084ef3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átlagosan 22 ezer forint büntetést szabott ki a rendőrség.","shortLead":"Átlagosan 22 ezer forint büntetést szabott ki a rendőrség.","id":"20200408_koronavirus_kijarasi_korlatozas_rendorseg_birsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cce4a02c-031e-468b-8396-1133aa084ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3d22477-6a56-4b66-853a-252b9f605293","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_koronavirus_kijarasi_korlatozas_rendorseg_birsag","timestamp":"2020. április. 08. 17:57","title":"Több mint 700 ember bírságoltak már meg a kijárási korlátozás megszegése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"213b835a-3213-4680-a5a2-123916f52065","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország szinte minden régiójában vannak már koronavírus-fertőzöttek.","shortLead":"Az ország szinte minden régiójában vannak már koronavírus-fertőzöttek.","id":"20200410_Oroszorszag_is_szigoritani_kezdett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=213b835a-3213-4680-a5a2-123916f52065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d61fff9c-d09f-4041-b67a-6f4c4c14932f","keywords":null,"link":"/vilag/20200410_Oroszorszag_is_szigoritani_kezdett","timestamp":"2020. április. 10. 12:16","title":"Oroszország is szigorítani kezdett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5004e08b-132b-495e-a920-e93112dae448","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kapnak védőruhát és koronavírus-tesztet is. ","shortLead":"Kapnak védőruhát és koronavírus-tesztet is. ","id":"20200410_600_ezer_maszkot_kuld_a_kormany_a_hataron_tuli_magyaroknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5004e08b-132b-495e-a920-e93112dae448&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11067060-fe2c-4304-bc63-694abf2ea502","keywords":null,"link":"/itthon/20200410_600_ezer_maszkot_kuld_a_kormany_a_hataron_tuli_magyaroknak","timestamp":"2020. április. 10. 14:29","title":"600 ezer maszkot küld a kormány a határon túli magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]