[{"available":true,"c_guid":"d41218aa-5e2d-451b-be16-a84c9e0d836c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ilyen nagyon még sohasem emelkedett a fertőzöttek száma itthon.","shortLead":"Ilyen nagyon még sohasem emelkedett a fertőzöttek száma itthon.","id":"20200410_1190_koronavirusos_beteg_van_Magyarorszagon_11_ember_meghalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d41218aa-5e2d-451b-be16-a84c9e0d836c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00f582a0-5d49-4591-8330-040f7f5493b9","keywords":null,"link":"/itthon/20200410_1190_koronavirusos_beteg_van_Magyarorszagon_11_ember_meghalt","timestamp":"2020. április. 10. 06:58","title":"1190 koronavírusos beteg van Magyarországon, 11 ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a0dde9-5abf-4f9c-b2e7-aa9becbbb44b","c_author":"HVG","category":"360","description":"A parkot és a hozzá tartozó mélygarázst ősszel adhatják át.","shortLead":"A parkot és a hozzá tartozó mélygarázst ősszel adhatják át.","id":"202015_millenaris_szellkapu_beolvadas_vagyonmustraval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72a0dde9-5abf-4f9c-b2e7-aa9becbbb44b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"762bcccd-eea0-4007-aa42-358fc07ad77c","keywords":null,"link":"/360/202015_millenaris_szellkapu_beolvadas_vagyonmustraval","timestamp":"2020. április. 10. 12:00","title":"Beolvadással és vagyonmustrával ér véget az utolsó Millenáris-beruházás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dabf900-a6fa-4ea2-bfbb-5424e2074410","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben a legtöbb hallgató Zoomon keresztül nézhette végig a saját diplomaosztóját, négy kiválasztott egy távolról vezérelhető robottal gurulhatott végig a szőnyegen.","shortLead":"Miközben a legtöbb hallgató Zoomon keresztül nézhette végig a saját diplomaosztóját, négy kiválasztott egy távolról...","id":"20200409_japan_tokio_bbt_egyetem_social_distancing_robotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5dabf900-a6fa-4ea2-bfbb-5424e2074410&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c4317a3-fa59-44eb-93d3-24d81e3db2b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_japan_tokio_bbt_egyetem_social_distancing_robotok","timestamp":"2020. április. 09. 07:03","title":"Zseniális megoldás: robotként vehettek részt a diákok egy japán egyetem diplomaosztóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Magyar Nemzeti Bank gyors kamatemeléssel próbálja megállítani a forint árfolyamának zuhanását, de nem mond le arról, hogy a válság kezelésére pénzbőséget teremtsen. ","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank gyors kamatemeléssel próbálja megállítani a forint árfolyamának zuhanását, de nem mond le arról...","id":"20200408_Forint_szemben_az_arral","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86cef24e-27fa-4e5c-8ffc-153dcf526f02","keywords":null,"link":"/360/20200408_Forint_szemben_az_arral","timestamp":"2020. április. 08. 13:00","title":"Egy hét alatt 180 fokos fordulatot tett a jegybank, de mit szól majd ehhez a forint?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f9d5416-6ef9-43da-89b0-c7bad573a67e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szorosabbra fűzné a párkapcsolatban élők közti viszonyt a Facebook, egy kifejezetten nekik szánt alkalmazással.","shortLead":"Szorosabbra fűzné a párkapcsolatban élők közti viszonyt a Facebook, egy kifejezetten nekik szánt alkalmazással.","id":"20200408_facebook_tuned_app_parkapcsolat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f9d5416-6ef9-43da-89b0-c7bad573a67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e26c7ddb-e752-4da7-bcfc-44194efab10b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_facebook_tuned_app_parkapcsolat","timestamp":"2020. április. 08. 19:03","title":"Sokan örülnének, ha a Facebook itthon is kiadná ezt az új alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hét ember tartózkodott a Nagysándor József úti üzemben, mindannyian épségben kijutottak.","shortLead":"Hét ember tartózkodott a Nagysándor József úti üzemben, mindannyian épségben kijutottak.","id":"20200409_Kigyulladt_egy_galvanizalo_uzem_Szolnokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07e030d3-448b-4d98-b168-998cbf847417","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_Kigyulladt_egy_galvanizalo_uzem_Szolnokon","timestamp":"2020. április. 09. 12:42","title":"Kigyulladt egy galvanizáló üzem Szolnokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7423d89e-613f-4a51-9142-832fc1f2c41c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Unió Bírósága (ECJ) szerdai döntésében utasította Lengyelországot, hogy azonnali hatállyal függessze fel a legfelső bíróság fegyelmi tanácsának a működését.","shortLead":"Az Európai Unió Bírósága (ECJ) szerdai döntésében utasította Lengyelországot, hogy azonnali hatállyal függessze fel...","id":"20200408_Az_EU_Birosaga_ismet_elmarasztalta_Lengyelorszagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7423d89e-613f-4a51-9142-832fc1f2c41c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"670c07d4-a8f4-4665-9cee-215a4a739f4a","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_Az_EU_Birosaga_ismet_elmarasztalta_Lengyelorszagot","timestamp":"2020. április. 08. 13:01","title":"Az EU Bírósága ismét elmarasztalta Lengyelországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"108e0853-d50a-4477-b4da-1818d0f96ce1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Fő szabály szerint a munkavállaló munkaideje legfeljebb napi 8 óra lehet, de munkaidőkeretben ettől el lehet térni, és a koronavírus gazdasági hatásának enyhítését célzó kormányrendelet is számos lehetőséget nyújt. Mindent viszont most sem szabad.","shortLead":"Fő szabály szerint a munkavállaló munkaideje legfeljebb napi 8 óra lehet, de munkaidőkeretben ettől el lehet térni, és...","id":"20200409_rendkivuli_munkaido_szabalyai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=108e0853-d50a-4477-b4da-1818d0f96ce1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a94591f-05a4-480a-9864-8603820a1ec2","keywords":null,"link":"/kkv/20200409_rendkivuli_munkaido_szabalyai","timestamp":"2020. április. 09. 14:07","title":"Hiába a rendkívüli helyzet, 12 óránál hosszabban még most sem lehet dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]