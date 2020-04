Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6c2f613-be94-424b-8ef6-1993520d71d3","c_author":"Ballai Vince - Serdült Viktória","category":"vilag.usa","description":"Kapkodás, könnyelmű és csúnyán öregedő nyilatkozatok után régen elkopott frázisok pufogtatásával igyekszik a koronavírus-járvány elleni harc füstölgő barikádjain bizonyítani Donald Trump amerikai elnök. Ahhoz azonban, hogy az USA váljon a világ legnagyobb gócpontjává, több kellett a kezdeti ügyetlenkedésnél: például a járványügyesek évekkel ezelőtti kispadra ültetése és több Kasszandra-jóslat látszólagos semmibe vétele.","shortLead":"Kapkodás, könnyelmű és csúnyán öregedő nyilatkozatok után régen elkopott frázisok pufogtatásával igyekszik...","id":"202004210_covid19_usa_trump_kaosz_tehetetlenkedes_az_amerikai_koronavirusjarvany_kezeleseben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6c2f613-be94-424b-8ef6-1993520d71d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81fe99e2-a62c-4305-aed4-453af229dd9e","keywords":null,"link":"/vilag.usa/202004210_covid19_usa_trump_kaosz_tehetetlenkedes_az_amerikai_koronavirusjarvany_kezeleseben","timestamp":"2020. április. 10. 20:45","title":"Kódolva volt, hogy az USA lesz a járvány új gócpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367043c0-afd1-432f-ba7b-18ccf89c4f87","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az intenzívről már kikerült a vírusfertőzött kormányfő, és a jelek szerint azóta csak javult az állapota.","shortLead":"Az intenzívről már kikerült a vírusfertőzött kormányfő, és a jelek szerint azóta csak javult az állapota.","id":"20200410_boris_johnson_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=367043c0-afd1-432f-ba7b-18ccf89c4f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59afd4e3-70e5-487a-ae0f-0387aec21f01","keywords":null,"link":"/vilag/20200410_boris_johnson_koronavirus","timestamp":"2020. április. 10. 18:35","title":"Boris Johnson egyre jobban van, már sétálni is tud","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"356481dc-b017-49dc-a79b-e48a851e70eb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már Németországban is emelkedik a betegség halálozási rátája.","shortLead":"Már Németországban is emelkedik a betegség halálozási rátája.","id":"20200409_nemetorszag_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=356481dc-b017-49dc-a79b-e48a851e70eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05868eaf-9e21-4319-a89c-bbc0ec645dba","keywords":null,"link":"/vilag/20200409_nemetorszag_koronavirus","timestamp":"2020. április. 09. 18:30","title":"Német járványügy: Ez még csak a fertőzések első hulláma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a0dde9-5abf-4f9c-b2e7-aa9becbbb44b","c_author":"HVG","category":"360","description":"A parkot és a hozzá tartozó mélygarázst ősszel adhatják át.","shortLead":"A parkot és a hozzá tartozó mélygarázst ősszel adhatják át.","id":"202015_millenaris_szellkapu_beolvadas_vagyonmustraval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72a0dde9-5abf-4f9c-b2e7-aa9becbbb44b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"762bcccd-eea0-4007-aa42-358fc07ad77c","keywords":null,"link":"/360/202015_millenaris_szellkapu_beolvadas_vagyonmustraval","timestamp":"2020. április. 10. 12:00","title":"Beolvadással és vagyonmustrával ér véget az utolsó Millenáris-beruházás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c050a9-a49b-438f-a511-7217b532fa64","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szervezők azt közölték: már dolgoznak a lehetséges új időponton.","shortLead":"A szervezők azt közölték: már dolgoznak a lehetséges új időponton.","id":"20200410_Elmarad_a_Pearl_Jam_budapesti_koncertje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36c050a9-a49b-438f-a511-7217b532fa64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c2b0d0-1e23-4449-8eaa-29b7f76e26f8","keywords":null,"link":"/kultura/20200410_Elmarad_a_Pearl_Jam_budapesti_koncertje","timestamp":"2020. április. 10. 16:21","title":"Elmarad a Pearl Jam budapesti koncertje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85d3e707-e65a-412a-9eeb-108497dbc5bb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A legfontosabb most a munkahelyek megmentése; aki tud, az adjon a válságkezelésre – mondja Felcsuti Zsolt, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének társelnöke, az MPF-csoport főrészvényese.\r

","shortLead":"A legfontosabb most a munkahelyek megmentése; aki tud, az adjon a válságkezelésre – mondja Felcsuti Zsolt, a Munkaadók...","id":"20200408_Hajotores_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85d3e707-e65a-412a-9eeb-108497dbc5bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a27348d8-7456-44b2-9e96-4a2f73127503","keywords":null,"link":"/360/20200408_Hajotores_utan","timestamp":"2020. április. 10. 10:30","title":"Felcsuti Zsolt: A csődhullám már elindult, versenyt futunk az idővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec3840fe-63b2-4786-9ce5-459a2bef736b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Halálra ítéltek szombaton Jemenben a húszi lázadók négy újságírót, akiket kémkedéssel vádoltak meg - közölte egy genfi székhelyű jogvédő csoport.","shortLead":"Halálra ítéltek szombaton Jemenben a húszi lázadók négy újságírót, akiket kémkedéssel vádoltak meg - közölte egy genfi...","id":"20200411_Jemeni_polgarhaboru_halalra_iteltek_negy_ujsagirot_kemkedes_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec3840fe-63b2-4786-9ce5-459a2bef736b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3defb51-7bc1-4c52-b92b-debaf8c0faf9","keywords":null,"link":"/vilag/20200411_Jemeni_polgarhaboru_halalra_iteltek_negy_ujsagirot_kemkedes_miatt","timestamp":"2020. április. 11. 17:48","title":"Jemeni polgárháború: halálra ítéltek négy újságírót kémkedés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61773d76-5ede-4584-9426-6fa7f995e234","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"De sajnos még így is több százan hunytak el a vírusfertőzés miatt.","shortLead":"De sajnos még így is több százan hunytak el a vírusfertőzés miatt.","id":"20200410_olaszorszag_koronavirus_halalos_aldozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61773d76-5ede-4584-9426-6fa7f995e234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f32c2c06-089d-4a2f-8f9e-3967c0591f83","keywords":null,"link":"/vilag/20200410_olaszorszag_koronavirus_halalos_aldozat","timestamp":"2020. április. 10. 19:32","title":"Ismét csökkent a halálos áldozatok száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]