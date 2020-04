Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6deb0aa8-1759-4e71-8eef-22152787a288","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Volt olyan évfolyam, amelynek egyszerűen eltörölték az érettségijét. Volt olyan, amelyik nem kapott osztályzatot a vizsgára és csak két kötelező tárgyat írtak neki elő. Olyan is volt, amelyiknek az év végi matekjegye került be az érettségi bizonyítványába. Az atipikus érettségik 2020-ban új elemmel gazdagodnak: ezúttal nem csalás, nem politika, hanem a vírus ír történelmet. Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár bejelentése szerint csak írásbeli tesztek lennének, a kormány jövő héten dönt.\r

\r

","shortLead":"Volt olyan évfolyam, amelynek egyszerűen eltörölték az érettségijét. Volt olyan, amelyik nem kapott osztályzatot...","id":"20200410_erettsegi_botrany_tortenet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6deb0aa8-1759-4e71-8eef-22152787a288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eb552f3-d372-4302-80c2-e5d403bdb3a9","keywords":null,"link":"/elet/20200410_erettsegi_botrany_tortenet","timestamp":"2020. április. 10. 07:00","title":"Megszüntetett vizsga, eltörölt tantárgyak – nem csak vírus formálta át az érettségiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c86bd53f-c394-4527-a060-fe9a73ec688d","c_author":"Windisch Judit - Serdült Viktória - Kiricsi Gábor","category":"itthon","description":"Gócpont alakult ki az egyik fővárosi idősek otthonában, ahol péntekig 151 koronavírusos beteget diagnosztizáltak, hét ember elhunyt. Világszerte sok helyen még így is rosszabb a helyzet, egyedül Milánó megyében 600 halálos áldozatot szedett a koronavírus az idősotthonokban. Egy olasz orvos fogalmazta meg, hogy a járvány terroristaként tör be ezekre a helyekre, ahol senkit sem kímél. ","shortLead":"Gócpont alakult ki az egyik fővárosi idősek otthonában, ahol péntekig 151 koronavírusos beteget diagnosztizáltak, hét...","id":"20200410_Gyorsan_eszkalalodott_a_helyzet_a_fovarosi_idosek_otthonaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c86bd53f-c394-4527-a060-fe9a73ec688d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f811de-4f74-4aaa-bc1d-09758c99c0d5","keywords":null,"link":"/itthon/20200410_Gyorsan_eszkalalodott_a_helyzet_a_fovarosi_idosek_otthonaban","timestamp":"2020. április. 10. 13:00","title":"\"Úgy tör be a koronavírus-járvány az idősotthonokba, mint egy terrorista\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ced30309-f7cb-41fb-955e-050cf86351e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A városban már több a fertőzött, mint bármelyik más országban az Egyesült Államokon kívül.","shortLead":"A városban már több a fertőzött, mint bármelyik más országban az Egyesült Államokon kívül.","id":"20200410_Rabok_temetik_tomegsirokba_a_New_Yorki_koronavirusos_halottakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ced30309-f7cb-41fb-955e-050cf86351e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c0b417a-e7b2-40ae-b25d-be71eb15a052","keywords":null,"link":"/vilag/20200410_Rabok_temetik_tomegsirokba_a_New_Yorki_koronavirusos_halottakat","timestamp":"2020. április. 10. 07:36","title":"Rabok temetik tömegsírokba a New York-i koronavírusos halottakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d227bce-d83f-4481-83c7-175fa8ff070f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Leginkább maradjunk otthon, de ha mégis végeznénk valamilyen szabadtéri testmozgást, érdemes figyelembe venni néhány dolgot. ","shortLead":"Leginkább maradjunk otthon, de ha mégis végeznénk valamilyen szabadtéri testmozgást, érdemes figyelembe venni néhány...","id":"20200409_Mekkora_tavolsagot_tartsunk_ha_a_szabadban_sportolunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d227bce-d83f-4481-83c7-175fa8ff070f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cecc3e5c-4963-4977-ad14-05010fb535c1","keywords":null,"link":"/elet/20200409_Mekkora_tavolsagot_tartsunk_ha_a_szabadban_sportolunk","timestamp":"2020. április. 09. 12:37","title":"Mekkora távolságot tartsunk, ha a szabadban sportolunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ff90541-76a4-487c-9a04-2fe318b25e83","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A szegényebb országokban a legrosszabb a helyzet, ám még Németországban sincs minden rendben.","shortLead":"A szegényebb országokban a legrosszabb a helyzet, ám még Németországban sincs minden rendben.","id":"20200409_Csaknem_hatmillio_apolo_hianyzik_a_vilag_korhazaibol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ff90541-76a4-487c-9a04-2fe318b25e83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d6ecdb5-932e-4746-baa6-abf471cd55a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200409_Csaknem_hatmillio_apolo_hianyzik_a_vilag_korhazaibol","timestamp":"2020. április. 09. 16:24","title":"Csaknem hatmillió ápoló hiányzik a világ kórházaiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3431a83-e89d-479d-a47c-b2298d3296ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pénteki adatoknál valamivel kisebb a növekedés, de szombat reggelre így is 120 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést Magyarországon, a halottak száma 85-re nőtt. Az egyik gócpontnak számító Pesti úti idősotthonból már 182 gondozottat szállítottak kórházba. A világon már több mint 1 millió 600 ezer fertőzött van és 102 ezren veszették életüket a betegségben. ","shortLead":"A pénteki adatoknál valamivel kisebb a növekedés, de szombat reggelre így is 120 magyar állampolgárnál mutatták ki...","id":"20200411_koronavirus_percrol_percre_aprilis11","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3431a83-e89d-479d-a47c-b2298d3296ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1132dddf-dc88-4441-98ea-0cb5abefa16d","keywords":null,"link":"/itthon/20200411_koronavirus_percrol_percre_aprilis11","timestamp":"2020. április. 11. 08:26","title":"Újabb 120 beteg Magyarországon, fertőzöttek egy borsodnádasdi idősotthonban – járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"365ae60b-2b09-4c52-a2ec-bdb458ecc11e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök több mint ezer flakon Antiviral Plus-t foglaltak le Budapesten, amit egy horgászcsalival foglalkozó férfi és a lánya gyárthatott le.","shortLead":"A rendőrök több mint ezer flakon Antiviral Plus-t foglaltak le Budapesten, amit egy horgászcsalival foglalkozó férfi és...","id":"20200409_fertotlenitoszer_letratoztatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=365ae60b-2b09-4c52-a2ec-bdb458ecc11e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a000ed0-cdfe-4a83-a039-5bdde3a96d1a","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_fertotlenitoszer_letratoztatas","timestamp":"2020. április. 09. 17:58","title":"Indítványozták a kamu-fertőtlenítőszeres csalók előzetes letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df450b3f-2e8c-4f67-b7ff-0633eb448489","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Miközben a kormány gazdaságvédelmi programjának számos eleme a magas jövedelműek számára kedvező, továbbra sem tudni, hogy mi lesz azokkal, akik a járvány hatására idehaza vagy külföldön már elveszítették állásukat, vagy akik eddig feketén kapták a bérüket. ","shortLead":"Miközben a kormány gazdaságvédelmi programjának számos eleme a magas jövedelműek számára kedvező, továbbra sem tudni...","id":"20200409_Orbani_valsagkezeles_a_fociban_ez_tizenegyes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df450b3f-2e8c-4f67-b7ff-0633eb448489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"248f07c6-0df5-46b6-b969-7837ff241896","keywords":null,"link":"/360/20200409_Orbani_valsagkezeles_a_fociban_ez_tizenegyes","timestamp":"2020. április. 09. 14:30","title":"Orbán csomagjából egész ágazatok maradtak ki, Mészáros ismét előnyből indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]