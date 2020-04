Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec3840fe-63b2-4786-9ce5-459a2bef736b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Halálra ítéltek szombaton Jemenben a húszi lázadók négy újságírót, akiket kémkedéssel vádoltak meg - közölte egy genfi székhelyű jogvédő csoport.","shortLead":"Halálra ítéltek szombaton Jemenben a húszi lázadók négy újságírót, akiket kémkedéssel vádoltak meg - közölte egy genfi...","id":"20200411_Jemeni_polgarhaboru_halalra_iteltek_negy_ujsagirot_kemkedes_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec3840fe-63b2-4786-9ce5-459a2bef736b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3defb51-7bc1-4c52-b92b-debaf8c0faf9","keywords":null,"link":"/vilag/20200411_Jemeni_polgarhaboru_halalra_iteltek_negy_ujsagirot_kemkedes_miatt","timestamp":"2020. április. 11. 17:48","title":"Jemeni polgárháború: halálra ítéltek négy újságírót kémkedés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"213b835a-3213-4680-a5a2-123916f52065","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország szinte minden régiójában vannak már koronavírus-fertőzöttek.","shortLead":"Az ország szinte minden régiójában vannak már koronavírus-fertőzöttek.","id":"20200410_Oroszorszag_is_szigoritani_kezdett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=213b835a-3213-4680-a5a2-123916f52065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d61fff9c-d09f-4041-b67a-6f4c4c14932f","keywords":null,"link":"/vilag/20200410_Oroszorszag_is_szigoritani_kezdett","timestamp":"2020. április. 10. 12:16","title":"Oroszország is szigorítani kezdett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"547f9e45-37ed-4119-b0bf-2c5603cf3f90","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Családjával együtt két hétre a saját házában karantén alá helyezték.","shortLead":"Családjával együtt két hétre a saját házában karantén alá helyezték.","id":"20200411_Koronavirussal_fertozodott_egy_veszpremi_kezis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=547f9e45-37ed-4119-b0bf-2c5603cf3f90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8d86c8-c846-4b55-9825-025559d61db4","keywords":null,"link":"/sport/20200411_Koronavirussal_fertozodott_egy_veszpremi_kezis","timestamp":"2020. április. 11. 12:37","title":"Koronavírussal fertőzött egy veszprémi kézis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b062a2e9-4834-46d9-b673-20372f8d1f0f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A kormányfő ezúttal is bejelentés nélkül, maszkban érkezett. ","shortLead":"A kormányfő ezúttal is bejelentés nélkül, maszkban érkezett. ","id":"20200411_Kiskunhalas_korhazellenorzes_Orban_Viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b062a2e9-4834-46d9-b673-20372f8d1f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"669e1916-07e1-4e15-973b-37cffc1e809f","keywords":null,"link":"/itthon/20200411_Kiskunhalas_korhazellenorzes_Orban_Viktor","timestamp":"2020. április. 11. 14:45","title":"Kiskunhalason folytatta a nagy kórházellenőrzést Orbán Viktor - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f410f0-e035-47c9-9b4e-d4489fd59521","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lassult a halottak számának emelkedési üteme, a súlyos betegek száma tovább csökkent.","shortLead":"Lassult a halottak számának emelkedési üteme, a súlyos betegek száma tovább csökkent.","id":"20200411_Egy_nap_alatt_635_koronavirusfertozott_halt_meg_Franciaorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38f410f0-e035-47c9-9b4e-d4489fd59521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b14288b-74a4-437e-87c0-931fd530b23c","keywords":null,"link":"/vilag/20200411_Egy_nap_alatt_635_koronavirusfertozott_halt_meg_Franciaorszagban","timestamp":"2020. április. 11. 21:32","title":"Egy nap alatt 635 koronavírus-fertőzött halt meg Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea0d9dd-d4d5-4afa-afd0-c03cf8cecae8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A betegek száma 120 fővel emelkedett péntekhez képest.","shortLead":"A betegek száma 120 fővel emelkedett péntekhez képest.","id":"20200411_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eea0d9dd-d4d5-4afa-afd0-c03cf8cecae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ad0a538-d368-4239-8a9e-3c9293efa9cd","keywords":null,"link":"/itthon/20200411_koronavirus","timestamp":"2020. április. 11. 07:51","title":"1310-re nőtt a koronavírusos betegek száma Magyarországon, 8 ember elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb5f9f8e-a87e-4443-b797-d1cd79849953","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Gyulay Zsolt szerint rengeteg forgatókönyv létezik. A Forma-1es szezon leghamarabb Franciaországban kezdődhetne meg június végén.","shortLead":"Gyulay Zsolt szerint rengeteg forgatókönyv létezik. A Forma-1es szezon leghamarabb Franciaországban kezdődhetne meg...","id":"20200410_Mi_lesz_a_Magyar_Nagydijjal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb5f9f8e-a87e-4443-b797-d1cd79849953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c0957e3-10f3-4891-a945-43a28d738a5a","keywords":null,"link":"/sport/20200410_Mi_lesz_a_Magyar_Nagydijjal","timestamp":"2020. április. 10. 13:29","title":"Mi lesz a Magyar Nagydíjjal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89660b6b-cc57-423a-ad37-ce56e3ad049d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jászberényben 1997 óta készültek fagyasztóládák, de most már egy sem fog Budai Lóránt szerint.","shortLead":"Jászberényben 1997 óta készültek fagyasztóládák, de most már egy sem fog Budai Lóránt szerint.","id":"20200410_electrolux_gyar_jaszbereny_budai_lorant","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89660b6b-cc57-423a-ad37-ce56e3ad049d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74f6e38-2a17-4f0e-ba23-d506bd834652","keywords":null,"link":"/kkv/20200410_electrolux_gyar_jaszbereny_budai_lorant","timestamp":"2020. április. 10. 17:31","title":"Bezárt a jászberényi Electrolux gyár a polgármester szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]