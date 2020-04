Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c86bd53f-c394-4527-a060-fe9a73ec688d","c_author":"Windisch Judit - Serdült Viktória - Kiricsi Gábor","category":"itthon","description":"Gócpont alakult ki az egyik fővárosi idősek otthonában, ahol péntekig 151 koronavírusos beteget diagnosztizáltak, hét ember elhunyt. Világszerte sok helyen még így is rosszabb a helyzet, egyedül Milánó megyében 600 halálos áldozatot szedett a koronavírus az idősotthonokban. Egy olasz orvos fogalmazta meg, hogy a járvány terroristaként tör be ezekre a helyekre, ahol senkit sem kímél. ","shortLead":"Gócpont alakult ki az egyik fővárosi idősek otthonában, ahol péntekig 151 koronavírusos beteget diagnosztizáltak, hét...","id":"20200410_Gyorsan_eszkalalodott_a_helyzet_a_fovarosi_idosek_otthonaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c86bd53f-c394-4527-a060-fe9a73ec688d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f811de-4f74-4aaa-bc1d-09758c99c0d5","keywords":null,"link":"/itthon/20200410_Gyorsan_eszkalalodott_a_helyzet_a_fovarosi_idosek_otthonaban","timestamp":"2020. április. 10. 13:00","title":"\"Úgy tör be a koronavírus-járvány az idősotthonokba, mint egy terrorista\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72247476-0e5b-431a-8c3e-c949c6ffa8cc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szomorú statisztika érkezett: 20 110-en haltak meg az Egyesült Államokban, naponta akár kétezer áldozat is előfordul.","shortLead":"Szomorú statisztika érkezett: 20 110-en haltak meg az Egyesült Államokban, naponta akár kétezer áldozat is előfordul.","id":"20200411_Koronavirus_Amerika_lehagyta_Olaszorszagot_a_halalozasok_szamaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72247476-0e5b-431a-8c3e-c949c6ffa8cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e6c8bdf-f016-423d-ad6b-4eea2197b40a","keywords":null,"link":"/vilag/20200411_Koronavirus_Amerika_lehagyta_Olaszorszagot_a_halalozasok_szamaban","timestamp":"2020. április. 11. 20:42","title":"Koronavírus: Amerika lehagyta Olaszországot a halálozások számában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35774de7-939d-4564-a0f4-cfeb9a0e8f7b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Olaszországban sem haltak meg ennyien egyik napról a másikra.","shortLead":"Olaszországban sem haltak meg ennyien egyik napról a másikra.","id":"20200410_koronavirus_fertozott_nagy_britannia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35774de7-939d-4564-a0f4-cfeb9a0e8f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b713353-551e-4f5f-9591-d3d7be10956e","keywords":null,"link":"/vilag/20200410_koronavirus_fertozott_nagy_britannia","timestamp":"2020. április. 10. 20:12","title":"Egy nap alatt 980 fertőzött hunyt el a briteknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fd23fc9-a406-4204-a9d4-c78476f6752d","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Megmondja, milyen lesz holnap az időjárás, szóbeli kérésre lejátssza kedvenc zenéinket vagy felkapcsolja a lámpát ez a bárhova elvihető, de mostanság leginkább csak a kertbe való szórakoztató-doboz","shortLead":"Megmondja, milyen lesz holnap az időjárás, szóbeli kérésre lejátssza kedvenc zenéinket vagy felkapcsolja a lámpát...","id":"20200410_hordozhato_okoshangszoro_hangvezerles_sonos_move_teszt_velemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fd23fc9-a406-4204-a9d4-c78476f6752d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10aa6aca-07e2-4e6a-9502-3f818b2b9c6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200410_hordozhato_okoshangszoro_hangvezerles_sonos_move_teszt_velemeny","timestamp":"2020. április. 10. 19:20","title":"Mozdulj, de ne mozdulj ki! – szóból értő hordozható okoshangszórót teszteltünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d23770c1-71c9-4308-b7f6-1069a53cb4b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a helyszínen tekintette meg a kiskunhalasi mobil járványkórházat.","shortLead":"A miniszterelnök a helyszínen tekintette meg a kiskunhalasi mobil járványkórházat.","id":"20200411_Ilyet_akarok_latni_mashol_is__mondta_Orban_az_uj_mobilkorhazra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d23770c1-71c9-4308-b7f6-1069a53cb4b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73b29262-ed02-4ddf-a2e0-84df43e6b9da","keywords":null,"link":"/itthon/20200411_Ilyet_akarok_latni_mashol_is__mondta_Orban_az_uj_mobilkorhazra","timestamp":"2020. április. 11. 16:11","title":"„Ilyet akarok látni máshol is” – mondta Orbán az új mobilkórházra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Nemzetközi Valutaalap (IMF) Észak-Macedóniának és Bosznia-Hercegovinának sürgősségi hitellel segít az új típusú koronavírus-járvány kezelésében, de a régió többi országa is kért már segítséget az IMF-től - derül ki helyi sajtójelentésekből.","shortLead":"A Nemzetközi Valutaalap (IMF) Észak-Macedóniának és Bosznia-Hercegovinának sürgősségi hitellel segít az új típusú...","id":"20200412_nyugat_balkan_koronavirus_imf","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e389b2ad-381b-4d61-8049-56d9fcdb24fe","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_nyugat_balkan_koronavirus_imf","timestamp":"2020. április. 12. 10:45","title":"Az egész Nyugat-Balkánon nő az esetszám, az IMF is besegít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e100c8dd-3284-4a1f-b03e-fb95137e87c0","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Aki meggyógyult, két hétig maradjon otthon – egyelőre ez az orvosok tippje. Többet majd akkor lehet tudni, ha több és fejlettebb teszt áll rendelkezésre. ","shortLead":"Aki meggyógyult, két hétig maradjon otthon – egyelőre ez az orvosok tippje. Többet majd akkor lehet tudni, ha több és...","id":"202015__koronavirus_gyogyulas_utan__bezartsagert_tappenz__bena_korokozo__nem_kohog_nem_pruszkol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e100c8dd-3284-4a1f-b03e-fb95137e87c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab8dadad-8385-468e-8964-9e10f45843ad","keywords":null,"link":"/360/202015__koronavirus_gyogyulas_utan__bezartsagert_tappenz__bena_korokozo__nem_kohog_nem_pruszkol","timestamp":"2020. április. 11. 11:30","title":"Mi történik velem, miután felgyógyultam a koronavírusból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b11abf-7125-4d64-80ab-118282104fc7","c_author":"Seres László","category":"360","description":"Most még indokoltak a kormányzati intézkedések, de a karantén végén el kell dönteni, hogy mit akarunk: élni vagy túlélni. Vélemény. ","shortLead":"Most még indokoltak a kormányzati intézkedések, de a karantén végén el kell dönteni, hogy mit akarunk: élni vagy...","id":"202015_okogiccs_akarantenbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86b11abf-7125-4d64-80ab-118282104fc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d833951e-f437-4d8d-a264-a3d52789104d","keywords":null,"link":"/360/202015_okogiccs_akarantenbol","timestamp":"2020. április. 10. 14:30","title":"Seres László: Mintha kialakult volna a nyájimmunitás a demokráciával szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]