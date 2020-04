Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"507389d7-93ae-4884-9ebc-b9e42e6737c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A redmondi óriáscég által csak nemrég kiadott patchek számos hibát szüntetnek meg a különböző Windows-verziókban. Úgyhogy jobb nem halogatni a telepítést.","shortLead":"A redmondi óriáscég által csak nemrég kiadott patchek számos hibát szüntetnek meg a különböző Windows-verziókban...","id":"20200416_windows_frissites_hibajavitas_aprilis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=507389d7-93ae-4884-9ebc-b9e42e6737c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc267129-fa9a-4f3b-8fd7-430d47ec98df","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_windows_frissites_hibajavitas_aprilis","timestamp":"2020. április. 16. 11:33","title":"Kapcsolja be a számítógépét, 113 hibát javító frissítéseket adott ki a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ugyan a koronavírus leginkább az időseket veszélyezteti, a gyerekek között is vannak áldozatok. Európában még nem tudni arról, hogy csecsemők meghaltak volna a járvány miatt, a világ más részein megtörtént már ez is.","shortLead":"Ugyan a koronavírus leginkább az időseket veszélyezteti, a gyerekek között is vannak áldozatok. Európában még nem tudni...","id":"20200416_fulop_szigetek_csecsemo_jarvany_halal_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4656f169-7a76-488b-a674-8913d290346e","keywords":null,"link":"/vilag/20200416_fulop_szigetek_csecsemo_jarvany_halal_koronavirus","timestamp":"2020. április. 16. 11:34","title":"Egy 29 napos Fülöp-szigeteki csecsemő a járvány legfiatalabb áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fdd23d2-45d2-4014-9201-5e5b3e5d9d8f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kárpátalján eddig 116 fertőzöttet találtak és 4-en haltak meg a koronavírus-járványban.","shortLead":"Kárpátalján eddig 116 fertőzöttet találtak és 4-en haltak meg a koronavírus-járványban.","id":"20200416_ukrajna_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fdd23d2-45d2-4014-9201-5e5b3e5d9d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66a2397-40f3-4a9e-8db6-daf48fb48a65","keywords":null,"link":"/vilag/20200416_ukrajna_koronavirus","timestamp":"2020. április. 16. 13:02","title":"Ukrajnában egy nap alatt négyszáz új fertőzött lett, köztük 29 gyermek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1fc1787-af24-4d88-b8a0-71258dc2ed2f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz polgári védelmi hatóság közzétette a koronavírus-járvány adatait.","shortLead":"Az olasz polgári védelmi hatóság közzétette a koronavírus-járvány adatait.","id":"20200415_Olaszorszag_Kevesebb_fertozott_kevesebb_halott_kevesebb_ember_az_intenziven","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1fc1787-af24-4d88-b8a0-71258dc2ed2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c10fa4a2-f243-408a-bb23-01fc19a08efe","keywords":null,"link":"/vilag/20200415_Olaszorszag_Kevesebb_fertozott_kevesebb_halott_kevesebb_ember_az_intenziven","timestamp":"2020. április. 15. 18:17","title":"Olaszország: Kevesebb fertőzött, kevesebb halott, kevesebb ember az intenzíven","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed500107-6470-460d-8c97-c26c20282a9c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Túl bonyolultnak és kevés valódi támogatást jelentő csomagnak tartják a vállalkozók az eddig bemutatott, munkahelyekkel és vállalati támogatásokkal kapcsolatos döntéseket.","shortLead":"Túl bonyolultnak és kevés valódi támogatást jelentő csomagnak tartják a vállalkozók az eddig bemutatott, munkahelyekkel...","id":"20200416_koronavirus_munkahelyek_munka_cegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed500107-6470-460d-8c97-c26c20282a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb64e61c-ed3e-45d7-a646-38884ed8bb74","keywords":null,"link":"/kkv/20200416_koronavirus_munkahelyek_munka_cegek","timestamp":"2020. április. 16. 10:14","title":"Nem boldogok a cégvezetők a kormány gazdasági ötleteitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfa7fe7a-c183-49d8-9cd0-5bb042acf205","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Látja a számok felfutását, jön a tömeges járvány. A fertőzések nagy része Budapesten van, nem fogjuk tudni elkerülni Orbán szerint, hogy a fővárosban sajátos szabályozások lépjenek életbe.","shortLead":"Látja a számok felfutását, jön a tömeges járvány. A fertőzések nagy része Budapesten van, nem fogjuk tudni elkerülni...","id":"20200417_Orban_A_neheze_meg_csak_most_jon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfa7fe7a-c183-49d8-9cd0-5bb042acf205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4cd16a-a3c3-4074-98da-2e719705f47a","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_Orban_A_neheze_meg_csak_most_jon","timestamp":"2020. április. 17. 07:58","title":"Orbán: A neheze még csak most jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A négyes döntőt eredetileg május utolsó hétvégéjén tartották volna.\r

","shortLead":"A négyes döntőt eredetileg május utolsó hétvégéjén tartották volna.\r

","id":"20200416_koronavirus_jarvany_sport_kezilabda_ferfi_bl_negyes_donto_halasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f040c0a-9d5c-4145-9db1-6188e47fb863","keywords":null,"link":"/sport/20200416_koronavirus_jarvany_sport_kezilabda_ferfi_bl_negyes_donto_halasztas","timestamp":"2020. április. 16. 15:39","title":"Év végére tolták a férfi kézilabdabdázók BL-döntőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7967e71e-5682-42bf-8c1e-9bc13b03d6b7","c_author":"HVG","category":"360","description":"A elitképzőt fenntartó alapítvány akkora indulótőkét kap, mint a hússzor több diákot oktató Corvinus Egyetem.","shortLead":"A elitképzőt fenntartó alapítvány akkora indulótőkét kap, mint a hússzor több diákot oktató Corvinus Egyetem.","id":"202016_partiskola_amunkasorszekhazban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7967e71e-5682-42bf-8c1e-9bc13b03d6b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3833d802-6f11-4650-af8b-9f1506731087","keywords":null,"link":"/360/202016_partiskola_amunkasorszekhazban","timestamp":"2020. április. 16. 16:00","title":"A fideszes pártiskola beveszi magát a munkásőrszékházba is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]