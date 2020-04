Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"156 halottja van a koronavírus-járványnak Magyarországon.","shortLead":"156 halottja van a koronavírus-járványnak Magyarországon.","id":"20200417_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7c96451-feb7-46d4-8860-013da4e6b4cb","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. április. 17. 07:27","title":"Újabb 14 beteg hunyt el, 1763 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4746c8af-6e9b-4c22-97e9-8101136e4753","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbánék elhanyagolták az egészségügyet, ezért uralniuk kell a közbeszédet – olvasható Bruszt László cikkében.","shortLead":"Orbánék elhanyagolták az egészségügyet, ezért uralniuk kell a közbeszédet – olvasható Bruszt László cikkében.","id":"20200417_koronavirus_jarvany_diktator_buntudat_orban_viktor_bruszt_laszlo_ceu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4746c8af-6e9b-4c22-97e9-8101136e4753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c94ffc5f-1f0c-4c04-bc84-05079796309d","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_koronavirus_jarvany_diktator_buntudat_orban_viktor_bruszt_laszlo_ceu","timestamp":"2020. április. 17. 10:33","title":"A járványdiktátor bűntudatáról ír a CEU volt rektora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újabb 14 magyar áldozata van a vírusnak, a lengyelek már lazítanak hétfőtől, nagyot zuhant a kínai GDP. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Újabb 14 magyar áldozata van a vírusnak, a lengyelek már lazítanak hétfőtől, nagyot zuhant a kínai GDP. Ez a hvg360...","id":"20200417_Radar360_Naci_jogtudossal_emlitettek_egy_lapon_Orbant_mig_o_mosolygos_kepet_posztolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38ed975d-b271-4cbe-aa41-ef86ed9fda3e","keywords":null,"link":"/360/20200417_Radar360_Naci_jogtudossal_emlitettek_egy_lapon_Orbant_mig_o_mosolygos_kepet_posztolt","timestamp":"2020. április. 17. 08:00","title":"Radar360: Náci jogtudóssal említették egy lapon Orbánt, míg ő mosolygós képet posztolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db85b863-c543-43fc-8bb7-de5b0841751e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Gyermelyi tésztagyárához és a Kecskeméti Konzervgyárhoz is kiszállnak a törzsek.","shortLead":"A Gyermelyi tésztagyárához és a Kecskeméti Konzervgyárhoz is kiszállnak a törzsek.","id":"20200417_Ujabb_vallalatokhoz_erkeznek_katonak_dobozgyarat_is_iranyitanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db85b863-c543-43fc-8bb7-de5b0841751e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c68c3fbb-40ce-420a-85e1-fa735a8bb3f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200417_Ujabb_vallalatokhoz_erkeznek_katonak_dobozgyarat_is_iranyitanak","timestamp":"2020. április. 17. 15:04","title":"Újabb vállalatokhoz érkeznek katonák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef82d420-04d6-41ee-a6e0-02725c69751e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200417_Gyorfi_Pal_most_mar_a_kepzomuveszet_resze_is_lett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef82d420-04d6-41ee-a6e0-02725c69751e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea7bef80-0325-45eb-82cd-e0bef2250f44","keywords":null,"link":"/kultura/20200417_Gyorfi_Pal_most_mar_a_kepzomuveszet_resze_is_lett","timestamp":"2020. április. 17. 10:40","title":"Így lett Győrfi Pál része a képzőművészet történetének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3429e7-2bae-436c-991b-7c3dd608b374","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Orbánék sarokba szorítják a szegényeket, még most is ragaszkodnak az alulról felfelé újraosztó államhoz – véli Scheiring Gábor Olaszországban élő szociológus-közgazdász, egykori LMP-s és párbeszédes politikus, aki szerint a kormányfő mégis megerősödve kerülhet ki a válságból. ","shortLead":"Orbánék sarokba szorítják a szegényeket, még most is ragaszkodnak az alulról felfelé újraosztó államhoz – véli...","id":"202016__scheiring_gabor__afalig_elmeno_orbanrol_ellenallasrol__belakott_kuzdoter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee3429e7-2bae-436c-991b-7c3dd608b374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9159c175-730e-4af3-9288-f714d9a23d4f","keywords":null,"link":"/360/202016__scheiring_gabor__afalig_elmeno_orbanrol_ellenallasrol__belakott_kuzdoter","timestamp":"2020. április. 17. 07:00","title":"Scheiring Gábor: Orbán belakja az új küzdőteret, ha százezrek éheznek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd34c084-0354-41a3-bc31-29ebe5dfcb9e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnöki hivatal közleménye szerint a világszervezet nem átlátható, és rosszul kezeli a világjárványt.\r

","shortLead":"Az amerikai elnöki hivatal közleménye szerint a világszervezet nem átlátható, és rosszul kezeli a világjárványt.\r

","id":"20200417_A_WHOelnok_lemondasahoz_kotnek_a_tovabbi_tamogatast_amerikai_republikanus_kepviselok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd34c084-0354-41a3-bc31-29ebe5dfcb9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43ab07a0-759d-437e-9b96-2c31f010fe89","keywords":null,"link":"/vilag/20200417_A_WHOelnok_lemondasahoz_kotnek_a_tovabbi_tamogatast_amerikai_republikanus_kepviselok","timestamp":"2020. április. 17. 06:18","title":"A WHO-elnök lemondásához kötnék a további támogatást amerikai republikánus képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdec0a5a-ec58-4509-8399-464d132f18cf","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kutatók öt évig figyelték a flamingók viselkedését, és kiderült, hogy a szépséges rózsaszín tollú madarak kifejezetten keresik egy adott flamingó társaságát, vele szívesen időznek, mintha közeli barátok lennének. Más egyedeket azonban elkerülnek, ami arra utal, hogy velük nem akarnak barátkozni.","shortLead":"A kutatók öt évig figyelték a flamingók viselkedését, és kiderült, hogy a szépséges rózsaszín tollú madarak...","id":"20200418_flamingok_baratsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdec0a5a-ec58-4509-8399-464d132f18cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcdc43df-5a65-432b-b3cb-a90d592b78d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200418_flamingok_baratsag","timestamp":"2020. április. 18. 16:03","title":"Három-négy tagú baráti társaságokba verődnek a flamingók, betegségben is kitartanak egymás mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]