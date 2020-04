Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"959456b0-8398-4964-9176-92d8299214f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple mobileszközeit a cég saját chipkészlete hajtja. Valami hasonlóra készülnek most a Google-nél is.","shortLead":"Az Apple mobileszközeit a cég saját chipkészlete hajtja. Valami hasonlóra készülnek most a Google-nél is.","id":"20200419_whitechapel_google_sajat_fejlesztesu_lapkakeszlet_pixel_telefonok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=959456b0-8398-4964-9176-92d8299214f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9168df6e-dc44-479a-9fda-ee264c68930c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200419_whitechapel_google_sajat_fejlesztesu_lapkakeszlet_pixel_telefonok","timestamp":"2020. április. 19. 08:03","title":"Saját lapkakészlete lesz a Google-nek (is)?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b838cec3-c464-4196-bd83-419cbf1ac8e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iskola körül és a folyosókon felügyelik majd, hogy a diákok ne csoportosuljanak. A kezdés pedig 8 óra helyett 9 óra lesz a május 4-én induló érettségiknél. Igény szerint maszkot is biztosítanak, de viselése nem lesz kötelező. Tesztelni nem fogják a vizsgázókat.","shortLead":"Az iskola körül és a folyosókon felügyelik majd, hogy a diákok ne csoportosuljanak. A kezdés pedig 8 óra helyett 9 óra...","id":"20200417_A_rendorok_is_besegitenek_az_erettsegi_lebonyolitasaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b838cec3-c464-4196-bd83-419cbf1ac8e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ce85e2-dc3e-49d5-bd8d-2bf7312661cf","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_A_rendorok_is_besegitenek_az_erettsegi_lebonyolitasaban","timestamp":"2020. április. 17. 11:16","title":"A rendőrök is besegítenek az érettségi lebonyolításába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f92bbe2-7ed6-449b-8bd3-b15712ad433d","c_author":"Tordai Bence","category":"360","description":"Az új koronavírus olyan súlyos világjárványt okoz, amilyet emberöltők óta nem látott a világ. De a nyomában járó gazdasági összeomlás és társadalmi válság is legalább annyi szenvedést hoz, mint a járvány maga. Vélemény. (Az írásra reagáló ellenvéleményt is talál a cikkben.)","shortLead":"Az új koronavírus olyan súlyos világjárványt okoz, amilyet emberöltők óta nem látott a világ. De a nyomában járó...","id":"20200417_Tordai_Bence_Mersekelni_a_szenvedest__ez_most_a_legfobb_feladat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f92bbe2-7ed6-449b-8bd3-b15712ad433d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78753eb0-ce20-437a-b07f-6b07f6996bfd","keywords":null,"link":"/360/20200417_Tordai_Bence_Mersekelni_a_szenvedest__ez_most_a_legfobb_feladat","timestamp":"2020. április. 17. 13:00","title":"Tordai Bence: Mérsékelni a szenvedést – ez most a legfőbb feladat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"133b0307-c0e6-4731-a4f3-4b30ce2b21b5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem tudni, milyen szempontok alapján választották ki azt a céget, amelyet egy minisztériumi tanácsadó apja vezet, és amely sok milliárd forintért szállít a koronavírus-járvány elleni védekezéshez szükséges egészségügyi felszereléseket Kínából Magyarországra.","shortLead":"Nem tudni, milyen szempontok alapján választották ki azt a céget, amelyet egy minisztériumi tanácsadó apja vezet, és...","id":"20200417_kovacsics_istvan_cecz_egeszsegugyi_felszereles_itm_kozbeszerzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=133b0307-c0e6-4731-a4f3-4b30ce2b21b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77c246ff-b3c2-46c8-866b-f59d72b4cf6e","keywords":null,"link":"/kkv/20200417_kovacsics_istvan_cecz_egeszsegugyi_felszereles_itm_kozbeszerzes","timestamp":"2020. április. 17. 13:40","title":"5,8 milliárdért hozhatott Kínából maszkokat a cég, amelyiknél egy minisztériumi tanácsadó apja az egyik vezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f34c26d-6efa-4b8c-8dfa-b567feb15d40","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orvosok féltek, hogy nem éli túl a koronavírus-fertőzést a 36 éves Yanira Soriano, ám szinte csodával határos módon az anya felépült, és két hét után most találkozhatott először újszülött csecsemőjével. ","shortLead":"Az orvosok féltek, hogy nem éli túl a koronavírus-fertőzést a 36 éves Yanira Soriano, ám szinte csodával határos módon...","id":"20200418_Ket_het_mesterseges_koma_utan_eloszor_lathatta_ujszulott_babajat_egy_megfertozodott_edesanya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f34c26d-6efa-4b8c-8dfa-b567feb15d40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c59abf-3476-4c78-a7d4-cab863308230","keywords":null,"link":"/elet/20200418_Ket_het_mesterseges_koma_utan_eloszor_lathatta_ujszulott_babajat_egy_megfertozodott_edesanya","timestamp":"2020. április. 18. 16:15","title":"Két hét mesterséges kóma után először láthatta újszülött babáját egy megfertőződött kismama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5eced7c-b066-4826-920f-7398368634df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új korszak kezdetét jelentheti az LG életében a Velvet nevű telefon bejelentése, ami a betűkkel és számokkal jelzett telefonok korának végét is magával hozza.","shortLead":"Egy új korszak kezdetét jelentheti az LG életében a Velvet nevű telefon bejelentése, ami a betűkkel és számokkal...","id":"20200417_lg_velvet_telefon_kepessegei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5eced7c-b066-4826-920f-7398368634df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28c62c94-5d30-4730-af84-a16e6e756dde","keywords":null,"link":"/tudomany/20200417_lg_velvet_telefon_kepessegei","timestamp":"2020. április. 17. 11:03","title":"Csúcstelefon a tömegeknek: jön az LG Velvet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ee5471-cfc2-4c0d-b882-90f2fe66b360","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megjelent a kormányrendelet, amelynek értelmében nem kell megfizetniük a médiaszolgáltatási díjat.\r

\r

","shortLead":"Megjelent a kormányrendelet, amelynek értelmében nem kell megfizetniük a médiaszolgáltatási díjat.\r

\r

","id":"20200418_Nem_fog_elsotetulni_az_RTL_es_a_TV2","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12ee5471-cfc2-4c0d-b882-90f2fe66b360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ae015eb-a987-4b53-9021-9ef59428dc78","keywords":null,"link":"/elet/20200418_Nem_fog_elsotetulni_az_RTL_es_a_TV2","timestamp":"2020. április. 18. 20:30","title":"Mentesült a díjfizetés alól az RTL és a TV2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410b80bd-aa6b-423b-9c08-5cf3db578ffd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Balogh Csaba, Göd momentumos polgármestere szerint azzal, hogy a kormány különleges gazdasági övezetté nyilvánítja a gödi Samsung gyárat, egyben a település halálos ítéletét is kimondja. ","shortLead":"Balogh Csaba, Göd momentumos polgármestere szerint azzal, hogy a kormány különleges gazdasági övezetté nyilvánítja...","id":"20200418_a_kormany_egy_rendelettel_elvette_az_ellenzeki_god_koltsegvetesenek_egyharmadat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=410b80bd-aa6b-423b-9c08-5cf3db578ffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c338fcfe-582b-4c21-ab14-cc3d33395f05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200418_a_kormany_egy_rendelettel_elvette_az_ellenzeki_god_koltsegvetesenek_egyharmadat","timestamp":"2020. április. 18. 13:19","title":"A kormány egy rendelettel elvette az ellenzéki Göd költségvetésének harmadát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]