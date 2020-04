Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25bcbfbb-e921-47fa-9a71-6c034b8a4261","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Mi a közös a futballhuligánokban és a katonatisztekben? Történetünk idejében mindkét kategóriában közeledni kezdtek a kelet- és a nyugatnémetek.","shortLead":"Mi a közös a futballhuligánokban és a katonatisztekben? Történetünk idejében mindkét kategóriában közeledni kezdtek...","id":"20200418_Fegyverletetel_de_nem_vilagos__Eljott_a_paradicsom_1990_aprilis_21","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25bcbfbb-e921-47fa-9a71-6c034b8a4261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd964457-219b-455c-b2ba-48551b37058c","keywords":null,"link":"/360/20200418_Fegyverletetel_de_nem_vilagos__Eljott_a_paradicsom_1990_aprilis_21","timestamp":"2020. április. 18. 14:30","title":"Fegyverletétel, de nem világos – \"Eljött a paradicsom\", 1990. április 21.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db85b863-c543-43fc-8bb7-de5b0841751e","c_author":"Szabó Yvette","category":"kkv","description":"Alig egy órával az után, hogy hatályba lépett a kormányrendelet a Kartonpack Dobozipari Nyrt. állami felügyelet alá vonásáról, két rendőr társaságában Juhász Edit kormánybiztos megbízottja átvette a cég bankszámlája feletti rendelkezési jogot – tudta meg a HVG.","shortLead":"Alig egy órával az után, hogy hatályba lépett a kormányrendelet a Kartonpack Dobozipari Nyrt. állami felügyelet alá...","id":"20200417_Jol_jott_a_felhatalmazasi_torveny_a_Kartonpacknal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db85b863-c543-43fc-8bb7-de5b0841751e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91d35c6c-960d-45d1-ad38-5fbb3f37cb7a","keywords":null,"link":"/kkv/20200417_Jol_jott_a_felhatalmazasi_torveny_a_Kartonpacknal","timestamp":"2020. április. 17. 13:53","title":"Jól jött a felhatalmazási törvény a Kartonpacknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebd87c40-0ff4-4173-899a-16a61a318e48","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az új típusú koronavírus-járvány lecsengését várják a nyugat-balkáni országok, a térség szakértői szerint május 4-e után lassan megkezdődhet az élet visszatérése a rendes kerékvágásba.","shortLead":"Az új típusú koronavírus-járvány lecsengését várják a nyugat-balkáni országok, a térség szakértői szerint május 4-e...","id":"20200418_Ket_het_mulva_elkezdhetnek_lazitani_a_szigoritasokon_a_balkani_orszagok_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebd87c40-0ff4-4173-899a-16a61a318e48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b96b2c3-51d5-46f3-962d-d49ba41b2632","keywords":null,"link":"/vilag/20200418_Ket_het_mulva_elkezdhetnek_lazitani_a_szigoritasokon_a_balkani_orszagok_is","timestamp":"2020. április. 18. 09:48","title":"Két hét múlva elkezdhetnek lazítani a szigorításokon a balkáni országok is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a636f61-33ed-4f23-b478-fcccbf97a833","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Komolyan vették a feladatot, fantasztikus fotók születtek. ","shortLead":"Komolyan vették a feladatot, fantasztikus fotók születtek. ","id":"20200417_Pecsi_par_Kovacs_Fanni_Hosszu_Norbert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a636f61-33ed-4f23-b478-fcccbf97a833&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf45d5c-9493-495d-8548-777797cb7acd","keywords":null,"link":"/elet/20200417_Pecsi_par_Kovacs_Fanni_Hosszu_Norbert","timestamp":"2020. április. 17. 12:26","title":"Világhírű lett a pécsi pár, akik filmes jeleneteket utánoznak a karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db9d5cbb-e650-4af6-8699-6006000e32f0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar támadónak több Serie A-s ajánlata van a szövetségi kapitány szerint.\r

