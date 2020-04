Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3497ba2a-ea4a-4e96-bcf8-0c787493f873","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem csak az idősek gondja, bár őket inkább sújtja: a tévében a háttérzaj sokszor elnyomja a párbeszédeket, és ezt a hangerő-szabályozóval nem lehet befolyásolni. A megoldást már kidolgozták, de érdekes módon nem terjedt el. ","shortLead":"Nem csak az idősek gondja, bár őket inkább sújtja: a tévében a háttérzaj sokszor elnyomja a párbeszédeket, és ezt...","id":"202016_tobbcsatornas_tvhang_ha_zajos_akrimi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3497ba2a-ea4a-4e96-bcf8-0c787493f873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36caa704-9df0-48f9-a503-b03291d4062d","keywords":null,"link":"/360/202016_tobbcsatornas_tvhang_ha_zajos_akrimi","timestamp":"2020. április. 19. 11:10","title":"Megoldható, hogy jobban lehessen hallani a tévében a párbeszédet, de alig alkalmazzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75cf5e7b-355c-4976-8bcf-3dcf4823d656","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pilóta biztonságosan letette a gépet, miközben egyáltalán nem akadályozta a forgalmat. ","shortLead":"A pilóta biztonságosan letette a gépet, miközben egyáltalán nem akadályozta a forgalmat. ","id":"20200418_Tokeletes_veszlandolast_hajtott_vegre_egy_kisrepulo_a_kanadai_autopalyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75cf5e7b-355c-4976-8bcf-3dcf4823d656&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4abcc30-9882-4b5e-8bc1-0320c39be35c","keywords":null,"link":"/elet/20200418_Tokeletes_veszlandolast_hajtott_vegre_egy_kisrepulo_a_kanadai_autopalyan","timestamp":"2020. április. 18. 10:05","title":"Tökéletes vészlandolást hajtott végre egy kisrepülő a kanadai autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ff461a0-a2f9-4fad-8392-1800431750d3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sussex hercegnéje továbbra is foglalkozik a számára kedves jótékonysági szervezetekkel.","shortLead":"Sussex hercegnéje továbbra is foglalkozik a számára kedves jótékonysági szervezetekkel.","id":"20200419_Meghan_Markle_nem_gondolta_tul_a_videokonferencias_megjeleneset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ff461a0-a2f9-4fad-8392-1800431750d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec814b6-b87e-4159-9a07-9c477c77d767","keywords":null,"link":"/elet/20200419_Meghan_Markle_nem_gondolta_tul_a_videokonferencias_megjeleneset","timestamp":"2020. április. 19. 10:02","title":"Meghan Markle nem gondolta túl a videokonferenciás megjelenését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e90f94-a900-4840-8284-36d96289e298","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Alagsori dolgozószobájából, épp a budapesti polgármesterekkel tartott videokonferenciát követően jelentkezik Pokorni Zoltán, aki 14 éve irányítja a főváros XII. kerületét. \"Egymagában nem képes rendet tartani még egy miniszterelnök sem, bármily kemény kezű is\" - véli a politikus. Elárulja, hogy éli meg az önkormányzati elvonásokat, és naponta mennyit kóstál kerületének a védekezés.","shortLead":"Alagsori dolgozószobájából, épp a budapesti polgármesterekkel tartott videokonferenciát követően jelentkezik Pokorni...","id":"20200418_Pokorni_Zoltan_a_Home_officeban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84e90f94-a900-4840-8284-36d96289e298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d65db90-aeb6-4351-bd9d-8a350093f535","keywords":null,"link":"/360/20200418_Pokorni_Zoltan_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 18. 17:30","title":"Pokorni Zoltán a Home office-ban: \"Rendeltünk maszkokat, a reptéren lefoglalta a katasztrófavédelem\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ec138cc-48df-4cb9-9c62-12c6b6819cca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A XII. kerületben adott maszkot a járókelőknek.","shortLead":"A XII. kerületben adott maszkot a járókelőknek.","id":"20200417_gulyas_gergely_szajmaszk_osztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ec138cc-48df-4cb9-9c62-12c6b6819cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"446a6fa1-00f4-43cb-bee7-dea85418a7b8","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_gulyas_gergely_szajmaszk_osztas","timestamp":"2020. április. 17. 17:35","title":"Maszk nélkül osztott maszkot Gulyás Gergely az utcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e0a8fe-b07c-4900-b9cb-fce8bd9584a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Genfben az Egészségügyi Világszervezet járványkutatója arról beszélt, hogy kétséges az antitestek kimutatására alkalmas gyorstesztek eredményessége, mivel egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy kialakul egy legyőzött COVID-19 betegség után az immunitás. ","shortLead":"Genfben az Egészségügyi Világszervezet járványkutatója arról beszélt, hogy kétséges az antitestek kimutatására alkalmas...","id":"20200418_WHO_Az_antitestek_meglete_nem_bizonyitek_az_immunitasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21e0a8fe-b07c-4900-b9cb-fce8bd9584a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3891392c-352f-4e3d-910a-8d6dfa4ae6e7","keywords":null,"link":"/elet/20200418_WHO_Az_antitestek_meglete_nem_bizonyitek_az_immunitasra","timestamp":"2020. április. 18. 08:41","title":"WHO: Továbbra sem tudjuk, hogy kialakul-e az immunitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcb0d19b-7bf1-4496-a126-71ef02622c57","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A hulladékmentes vagy zero waste mozgalmakról egyre több helyen hallhatunk. Ha még nem tettük meg, itt az ideje, hogy mi is kövessük a trendet. Hiszen ha csak a konyhánkat nézzük, megdöbbentőek a számok: éves szinten átlag 40-45 kilónyi élelmiszert dobunk ki, ami a bolygónkon kívül a pénztárcánkat is megterheli.","shortLead":"A hulladékmentes vagy zero waste mozgalmakról egyre több helyen hallhatunk. Ha még nem tettük meg, itt az ideje...","id":"20200417_Cserelje_kisebbre_a_szemetest_Mi_kell_a_hulladekmentes_konyhahoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcb0d19b-7bf1-4496-a126-71ef02622c57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ebc2f7-1c3e-43b7-b273-6f3440b3bfc3","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200417_Cserelje_kisebbre_a_szemetest_Mi_kell_a_hulladekmentes_konyhahoz","timestamp":"2020. április. 17. 18:41","title":"Cserélje kisebbre a szemetest! Mi kell a hulladékmentes konyhához?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ám még azt sem tudni pontosan, hogy a játékosok mikor kezdhetnek újra edzeni.","shortLead":"Ám még azt sem tudni pontosan, hogy a játékosok mikor kezdhetnek újra edzeni.","id":"20200417_zart_kapuk_angol_labdarugo_bajnoksag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ead2c3d-7545-4444-87cc-cf6c62e63ba9","keywords":null,"link":"/sport/20200417_zart_kapuk_angol_labdarugo_bajnoksag","timestamp":"2020. április. 17. 14:44","title":"Nem lesznek nézők az alsóbb osztályú angol bajnokikon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]