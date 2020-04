Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7dc23f1-91e9-4f38-91c0-d8c8b322cb4c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"2019 áprilisában átlagosan 44 ezer utas fordult meg a repülőtéren naponta, ez a szám most 275. ","shortLead":"2019 áprilisában átlagosan 44 ezer utas fordult meg a repülőtéren naponta, ez a szám most 275. ","id":"20200417_koronavirus_jarvany_legi_kozlekedes_ferihegyi_repuloter_budapest_airport","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7dc23f1-91e9-4f38-91c0-d8c8b322cb4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c2805f7-4811-4689-aed7-4291a893829c","keywords":null,"link":"/kkv/20200417_koronavirus_jarvany_legi_kozlekedes_ferihegyi_repuloter_budapest_airport","timestamp":"2020. április. 17. 13:08","title":"Az utasok 99,3 százaléka eltűnt Ferihegyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b89c60f4-fa1c-4631-9674-6cad02aae459","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"A pacemaker a szívritmust szabályozza, az agyi defibrillátor az idegsejtek működésébe lehet képes beavatkozni. Magyar orvosok és mérnökök fejlesztik, amerikai segítséggel. Csak Magyarországon tízezrek életminőségén javíthat.\r

","shortLead":"A pacemaker a szívritmust szabályozza, az agyi defibrillátor az idegsejtek működésébe lehet képes beavatkozni. Magyar...","id":"20200419_2030ra_kesz_az_eszkoz_amely_megfekezi_az_epilepszias_rohamot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b89c60f4-fa1c-4631-9674-6cad02aae459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56494bd5-0dd5-4264-aab8-5eb78dcdea3b","keywords":null,"link":"/360/20200419_2030ra_kesz_az_eszkoz_amely_megfekezi_az_epilepszias_rohamot","timestamp":"2020. április. 19. 12:00","title":"2030-ra lehet olyan eszközünk, amely leállítja az epilepsziás rohamot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1327864-636c-4a7f-8ff3-9ba426efbe75","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közzétette az olasz járványügyi adatokat a polgári védelmi hatóság.","shortLead":"Közzétette az olasz járványügyi adatokat a polgári védelmi hatóság.","id":"20200418_Olaszorszagban_csokken_az_uj_fertozottek_az_elhunytak_es_az_intenziven_fekvok_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1327864-636c-4a7f-8ff3-9ba426efbe75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ad20b6-47e6-432a-9626-16544a20b4f7","keywords":null,"link":"/vilag/20200418_Olaszorszagban_csokken_az_uj_fertozottek_az_elhunytak_es_az_intenziven_fekvok_szama","timestamp":"2020. április. 18. 18:14","title":"Olaszországban csökken az új fertőzöttek, az elhunytak és az intenzíven fekvők száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8387ae43-188f-4a33-a62b-94316b8e209c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Idén nyílhat először esély arra, hogy idehaza az élve szülések száma elérje a 2008-as gazdasági válság előtti szintet. A koronavírus-járvány gazdasági hatásai miatt azonban nem várható igazi trendforduló: jövőre megint nőhet a demográfiai leépülés üteme. ","shortLead":"Idén nyílhat először esély arra, hogy idehaza az élve szülések száma elérje a 2008-as gazdasági válság előtti szintet...","id":"202015_furcsa_paros_kis_baby_boom_ajarvany_arnyekaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8387ae43-188f-4a33-a62b-94316b8e209c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4959ccf-988f-47bc-a7d4-d19e2a0d8a08","keywords":null,"link":"/360/202015_furcsa_paros_kis_baby_boom_ajarvany_arnyekaban","timestamp":"2020. április. 18. 11:00","title":"Furcsa együttállás: kis baby boom jöhet a járvány árnyékában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b3a90de-b6e2-47e2-a592-e95efd065be6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Margit-sziget mellett az Óbudai-szigetet és a Kossuth Lajos üdülőpartot is lezárják a hétvégére. A VIII. kerület több parkjába sem lehet majd bemenni.","shortLead":"A Margit-sziget mellett az Óbudai-szigetet és a Kossuth Lajos üdülőpartot is lezárják a hétvégére. A VIII. kerület több...","id":"20200417_koronavirus_kijarasi_korlatozas_margit_sziget_romai_part_obudai_sziget_lezaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b3a90de-b6e2-47e2-a592-e95efd065be6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7746419d-9466-4e53-9e8e-13bae4dc9b0d","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_koronavirus_kijarasi_korlatozas_margit_sziget_romai_part_obudai_sziget_lezaras","timestamp":"2020. április. 17. 17:54","title":"Megint lezárják hétvégére a Margit-szigetet és a Római-partot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"133b0307-c0e6-4731-a4f3-4b30ce2b21b5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem tudni, milyen szempontok alapján választották ki azt a céget, amelyet egy minisztériumi tanácsadó apja vezet, és amely sok milliárd forintért szállít a koronavírus-járvány elleni védekezéshez szükséges egészségügyi felszereléseket Kínából Magyarországra.","shortLead":"Nem tudni, milyen szempontok alapján választották ki azt a céget, amelyet egy minisztériumi tanácsadó apja vezet, és...","id":"20200417_kovacsics_istvan_cecz_egeszsegugyi_felszereles_itm_kozbeszerzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=133b0307-c0e6-4731-a4f3-4b30ce2b21b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77c246ff-b3c2-46c8-866b-f59d72b4cf6e","keywords":null,"link":"/kkv/20200417_kovacsics_istvan_cecz_egeszsegugyi_felszereles_itm_kozbeszerzes","timestamp":"2020. április. 17. 13:40","title":"5,8 milliárdért hozhatott Kínából maszkokat a cég, amelyiknél egy minisztériumi tanácsadó apja az egyik vezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80cf64c1-3217-46cf-92e2-5cc3c95f092c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Íme, az ötös lottó nyerőszámai.","shortLead":"Íme, az ötös lottó nyerőszámai.","id":"20200418_Amennyiben_eltalalta_ezeket_a_szamokat_gond_nelkuli_finanszirozhatja_eletmodvaltasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80cf64c1-3217-46cf-92e2-5cc3c95f092c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10aebddd-a133-443c-a144-60b9142c7c1f","keywords":null,"link":"/elet/20200418_Amennyiben_eltalalta_ezeket_a_szamokat_gond_nelkuli_finanszirozhatja_eletmodvaltasat","timestamp":"2020. április. 18. 20:13","title":"Amennyiben eltalálta ezeket a számokat, gond nélküli finanszírozhatja életmódváltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"745e2ab0-cd8d-427f-b181-3696ab07b81d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyesül a BiotechUSA és a Scitec.","shortLead":"Egyesül a BiotechUSA és a Scitec.","id":"20200419_Felvasarolja_versenytarsat_a_feherjeporgyartok_magyar_kiralya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=745e2ab0-cd8d-427f-b181-3696ab07b81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adfd0b7e-9b9f-422e-849c-bb0c420a6fbb","keywords":null,"link":"/kkv/20200419_Felvasarolja_versenytarsat_a_feherjeporgyartok_magyar_kiralya","timestamp":"2020. április. 19. 10:55","title":"Felvásárolja versenytársát a fehérjeporgyártók magyar királya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]