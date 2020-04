Több edzőterem is újra megnyílik a vidéki nagyvárosokban, a koronavírus-járvány miatt korlátozásokkal és folyamatos fertőtlenítés mellett – írják többen az MTI-re hivatkozva, bár mostanra valamiért elérhetetlenné vált az eredeti hír.

A hír szerint például Debrecenben ugyan a legtöbb fitnesz- és edzőterem március közepe óta zárva tart, de néhány helyen jelenleg is fogadják a vendégeket. A legtöbben májusra tervezik az újranyitást, ha a járványhelyzet azt lehetővé teszi. Van olyan klub, amelyik viszont egyáltalán nem zárt be, bár a járványhelyzetre tekintettel a 2200 négyzetméteres fitneszteremben egyidejűleg csak húszan sportolhatnak. A napokban kinyitott egy másik edzőterem is, ahol ugyancsak húszan tartózkodhatnak egy időben. Itt a fertőtlenítőszer mellett gumikesztyűket és mosható védőmaszkokat is biztosítanak a vendégeknek – jelezte az üzemeltető. A debreceni Malomparkban lévő, március 17-e óta zárva tartó fitnesz- és konditerem jövő hétfőtől ismét fogadja a sportolni vágyókat.

Az egyik fitneszterem a Facebookján azt írta, hogy kértek állásfoglalást a kormányhivataltól, amely azt válaszolta, hogy az edző termek nyitva lehetnek, mert rájuk nem terjed ki a korlátozó rendelkezés hatálya.

Szegeden két fitneszterem is újranyitott, csaknem egy hónapos kényszerszünet után. Az üzemeltetők közösségi oldalukon leírták, hogy a termeket nyitás előtt fertőtlenítették, és ezt rendszeresen ismételni fogják. Az egyik helyen azt írják, hogy a termük nagysága, a több, mint 200 edzőgép lehetőséget biztosít arra, hogy a legalább 2 méter távolságot megtartsák a látogatók az "egyéni szabadidős sporttevékenységek során."

Mosonmagyaróváron egy fitneszterem nyit újra.

Nagykanizsán is üzemel jelenleg edzőterem. Közösségi oldalán az egyik esetében a látogatót arra kérik, hogy tartsa be az óvintézkedéseket. a másik ugyanakkor csökkentett nyitvatartási időben és maximált létszámban enged be embereket a falai közé, és folyamatosan fertőtlenítik a sporteszközöket.

Az MTI-s hír alapján az egyik gyulai, az úgynevezett paradicsomi városrészben lévő fitneszterem április 27-én, egy hónapos kényszerszünet után ugyancsak megnyílik, de mint közösségi oldalukon írják, csak korlátozott létszámban. Békéscsabán pedig az egyik belvárosi fitneszterem egyáltalán nem zárt be, mint írják: a kormányrendelet alapján az egyéni szabadidős sporttevékenység folytatható, ám kötelezővé teszik, hogy az ott edzők használjanak váltóruhát és -cipőt, valamint edzőkesztyűt, belépéskor mossanak kezet és tartsanak egymástól legalább másfél méter távolságot az öltözőkben is.

