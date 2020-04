Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39e37c41-6503-4540-84e0-fca06efd4c60","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ 21 kutatóintézetének tudósai 40 különböző klímamodellt vizsgáltak meg, és kiderült, ha minden így folytatódik, annak a korábban gondoltnál hamarabb lesz meg a következménye.","shortLead":"A világ 21 kutatóintézetének tudósai 40 különböző klímamodellt vizsgáltak meg, és kiderült, ha minden így folytatódik...","id":"20200420_jeges_tenger_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39e37c41-6503-4540-84e0-fca06efd4c60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c522b1fd-f573-450b-9b13-899a32db6364","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_jeges_tenger_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2020. április. 20. 19:03","title":"Már 2050 előtt jégmentes lehet nyáron a Jeges-tenger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"417a65a5-3017-4bed-be84-0d5426dd4c19","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A forgatókönyv már készül, és keresik a főszereplőt.","shortLead":"A forgatókönyv már készül, és keresik a főszereplőt.","id":"20200421_Sissibol_sosem_eleg_a_Netflix_sorozatot_keszit_az_eletebol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=417a65a5-3017-4bed-be84-0d5426dd4c19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b045ac9d-d553-4d2c-8353-f174ffd0e411","keywords":null,"link":"/kultura/20200421_Sissibol_sosem_eleg_a_Netflix_sorozatot_keszit_az_eletebol","timestamp":"2020. április. 21. 10:22","title":"Sissiből sosem elég: a Netflix sorozatot készít az életéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160ac5b5-8941-43b5-bca8-21e2fba61b31","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tom Moore előtt századik születésnapján ünnepi bélyeg kiadásával tiszteleg majd a brit posta is.","shortLead":"Tom Moore előtt századik születésnapján ünnepi bélyeg kiadásával tiszteleg majd a brit posta is.","id":"20200421_tom_moore_szuletesnapi_udvozletek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=160ac5b5-8941-43b5-bca8-21e2fba61b31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6287d028-ccbc-4390-b0f7-93f1c3671ae0","keywords":null,"link":"/elet/20200421_tom_moore_szuletesnapi_udvozletek","timestamp":"2020. április. 21. 17:39","title":"Özönlenek a köszöntések a brit veteránhoz, aki egy vagyont gyűjtött a koronavírus elleni küzdelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caf7a604-4168-43d5-8b56-473cad2960b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kutatás szerint a betegség nem tartozik a koronavírus tíz legnagyobb rizikófaktora közé.

","shortLead":"Egy kutatás szerint a betegség nem tartozik a koronavírus tíz legnagyobb rizikófaktora közé.

","id":"20200420_asztma_koronavirus_new_york","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=caf7a604-4168-43d5-8b56-473cad2960b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64bf3529-865c-4896-994a-0da6d1a12156","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_asztma_koronavirus_new_york","timestamp":"2020. április. 20. 14:38","title":"A New Yorkban elhunytak mindössze öt százaléka volt asztmás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d2b6c3-1adf-4039-a653-adb7397a8454","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A korábbi időszakhoz képest tovább vannak nyitva a lánc boltjai.","shortLead":"A korábbi időszakhoz képest tovább vannak nyitva a lánc boltjai.","id":"20200422_spar_uzlet_nyitvatartas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1d2b6c3-1adf-4039-a653-adb7397a8454&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8681b8c6-fe1e-4df0-9c68-6d1fd6270b0b","keywords":null,"link":"/kkv/20200422_spar_uzlet_nyitvatartas","timestamp":"2020. április. 22. 09:21","title":"Megint változott a Spar nyitvatartása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbfcbdbb-b4b6-4037-8498-71503a4aa565","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházban 842-en vannak, lélegeztetőgépen 82-en. Az állapotuk súlyos – derült ki az operatív törzs keddi tájékoztatóján.","shortLead":"Kórházban 842-en vannak, lélegeztetőgépen 82-en. Az állapotuk súlyos – derült ki az operatív törzs keddi tájékoztatóján.","id":"20200421_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_keddi_tajekoztatoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbfcbdbb-b4b6-4037-8498-71503a4aa565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cb2c47e-61d1-466c-8469-6eaf8f7b3695","keywords":null,"link":"/itthon/20200421_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_keddi_tajekoztatoja","timestamp":"2020. április. 21. 11:46","title":"Koronavírus: húsz idősotthonban van már fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c2c794d-8ce2-44cf-b628-dfad15841f0f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Csak idő kérdése volt, hogy egy ilyen feldolgozás megszülessen. ","shortLead":"Csak idő kérdése volt, hogy egy ilyen feldolgozás megszülessen. ","id":"20200421_A_fertozottek_szama_Magyarorszagon_egysok_kozott_talalhato__parodia_a_torzsi_tajekoztatokrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c2c794d-8ce2-44cf-b628-dfad15841f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31d87d46-3310-43e5-ad19-eca69c0a95d6","keywords":null,"link":"/kultura/20200421_A_fertozottek_szama_Magyarorszagon_egysok_kozott_talalhato__parodia_a_torzsi_tajekoztatokrol","timestamp":"2020. április. 21. 11:01","title":"„Érettségiző diákoknak javallott a limuzin bérlése” – paródia a törzsi tájékoztatókról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8e335f-4686-4104-8cb7-6ce3b9c76306","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több, a Netflix kínálatában lévő dokumentumfilmet is ingyen elérhetővé tett a YouTube-on a szolgáltató, hogy ezzel segítse a diákok oktatását a koronavírus-járvány idején.","shortLead":"Több, a Netflix kínálatában lévő dokumentumfilmet is ingyen elérhetővé tett a YouTube-on a szolgáltató, hogy ezzel...","id":"20200420_netflix_ingyen_dokumentumfilm_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab8e335f-4686-4104-8cb7-6ce3b9c76306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e727c03-4484-4433-a7cf-b432a64354e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_netflix_ingyen_dokumentumfilm_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 20. 18:03","title":"Szereti a dokumentumfilmeket? A Netflix most ingyen oszt meg néhányat a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]