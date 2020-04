Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24da6f5a-ab70-4ee6-bf39-6c19a752db7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pihentesd a dokit kezdeményezés célja, hogy a járvány miatt leterhelt egészségügyi dolgozók munkahelyükhöz minél közelebb tudjanak lakhatást találni.","shortLead":"A Pihentesd a dokit kezdeményezés célja, hogy a járvány miatt leterhelt egészségügyi dolgozók munkahelyükhöz minél...","id":"20200422_pihentesd_a_dokit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24da6f5a-ab70-4ee6-bf39-6c19a752db7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89825b6f-bc2f-44f2-b960-d9211b31b581","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_pihentesd_a_dokit","timestamp":"2020. április. 22. 20:00","title":"Már kétszáznál több egészségügyi dolgozó kapott lakást civilektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"306a13bb-40ed-445b-b7a0-4214a955e92e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járvány is olyan helyzetet teremtett, amiben minden politikus megjátszhatja magát – állítja drMáriás. Szerinte szomorú, hogy a vírus miatt sem tette félre a politika a sárdobálást, de ezt is megpróbálja műveiben értelmezni. A képzőművész újabb közéleti témájú alkotást készít, elmesélte, Kásler Miklóst milyen szerepben festi meg. ","shortLead":"A járvány is olyan helyzetet teremtett, amiben minden politikus megjátszhatja magát – állítja drMáriás. Szerinte...","id":"20200421_drMarias_a_Home_officeban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=306a13bb-40ed-445b-b7a0-4214a955e92e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9578c707-bbc0-4824-a3ba-e6b43833ca9c","keywords":null,"link":"/360/20200421_drMarias_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 21. 18:30","title":"drMáriás a Home office-ban: \"Színháznak ez ismét egy nagyszerű helyzet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az aktív fertőzöttek száma országos szinten már harmadik napja csökken.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma országos szinten már harmadik napja csökken.","id":"20200422_Majdnem_szazzal_csokkent_Olaszorszagban_a_naponta_elhunytak_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca1388d5-38ca-4902-b93e-d1c1d1bcc720","keywords":null,"link":"/vilag/20200422_Majdnem_szazzal_csokkent_Olaszorszagban_a_naponta_elhunytak_szama","timestamp":"2020. április. 22. 20:36","title":"Majdnem százzal csökkent Olaszországban a naponta elhunytak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"236a584a-90ec-4a2e-ac46-58a697c19e28","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A G7 szerint lehetséges, hogy többen bukták a pénzüket, ha a kivezetés előtti napokban váltottak bérletet, mert így akartak közlekedni a járvány miatt. A Breezy járgányait sem látni.","shortLead":"A G7 szerint lehetséges, hogy többen bukták a pénzüket, ha a kivezetés előtti napokban váltottak bérletet, mert...","id":"20200422_lime_roller_budapest_breezy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=236a584a-90ec-4a2e-ac46-58a697c19e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cefa3778-8ae3-4884-9bb1-3efb073dc241","keywords":null,"link":"/kkv/20200422_lime_roller_budapest_breezy","timestamp":"2020. április. 22. 08:09","title":"Egyik napról a másikra eltűntek a Lime rollerei Budapest utcáiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee800a0-4bed-424b-a869-434feee8a340","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 200 milliliteres kiszerelést a töltőállomásokon árusítja a cég.","shortLead":"A 200 milliliteres kiszerelést a töltőállomásokon árusítja a cég.","id":"20200421_1990_forintert_adja_a_Mol_az_altala_gyartott_kezfertotlenitot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ee800a0-4bed-424b-a869-434feee8a340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a16ae57a-d926-4a49-bd93-48a349158339","keywords":null,"link":"/kkv/20200421_1990_forintert_adja_a_Mol_az_altala_gyartott_kezfertotlenitot","timestamp":"2020. április. 21. 17:49","title":"Már árulja a Mol az általa gyártott kézfertőtlenítőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb1303d6-8c07-4f83-8e87-8885f04a31e4","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"itthon","description":"Lehet vitatkozni azon, az utóbbi évek tavaszai közül melyik volt izgalmasabb a HVG életében. A magunk részéről mindegyiket ki tudtuk volna hagyni…","shortLead":"Lehet vitatkozni azon, az utóbbi évek tavaszai közül melyik volt izgalmasabb a HVG életében. A magunk részéről...","id":"20200423_Nagy_Ivan_Zsolt_Maradjanak_velunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb1303d6-8c07-4f83-8e87-8885f04a31e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394182e8-b700-4533-875e-15992b4d08f6","keywords":null,"link":"/itthon/20200423_Nagy_Ivan_Zsolt_Maradjanak_velunk","timestamp":"2020. április. 23. 09:00","title":"Nagy Iván Zsolt: Maradjanak velünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40845cd5-a776-41b1-bcc1-577cfe2e537e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 60 ezer vasalható, mosható arcvédőt osztanak ki a fővárosban közlekedőknek.","shortLead":"Összesen 60 ezer vasalható, mosható arcvédőt osztanak ki a fővárosban közlekedőknek.","id":"20200422_bkk_arcmaszk_tomegkozlekedes_fopolgarmesteri_hivatal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40845cd5-a776-41b1-bcc1-577cfe2e537e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1767336-7c35-42e5-b69c-61906217ad29","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_bkk_arcmaszk_tomegkozlekedes_fopolgarmesteri_hivatal","timestamp":"2020. április. 22. 11:09","title":"Maszkokat osztanak a BKK-utasoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d9735cf-fca7-4304-8e59-3531a96bf4d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A technológiát is segítségül hívják a nagy cégek a koronavírus elleni védekezéshez: a Samsung is kiadott egy mutatós alkalmazást okosóráira, segítve a most annyira fontos személyes higiéniát.","shortLead":"A technológiát is segítségül hívják a nagy cégek a koronavírus elleni védekezéshez: a Samsung is kiadott egy mutatós...","id":"20200422_samsung_galaxy_watch_active2_kezmosast_segito_alkalmazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d9735cf-fca7-4304-8e59-3531a96bf4d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b39d4f56-47f0-4498-919b-dda912a939cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200422_samsung_galaxy_watch_active2_kezmosast_segito_alkalmazas","timestamp":"2020. április. 22. 11:03","title":"Kézmosást segítő alkalmazást adott ki a Samsung is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]