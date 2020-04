Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ba2e36c-e8f3-4b30-91ba-1de219d45097","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szörnyű fájdalom és veszteség nélkül nem tudnak majd átállni a nagy struktúrák - véli Tóta W. Árpád. A HVG publicistája az olajválság hatásaitól tart, ugyanakkor bízik benne, hogy a tudomány szerepe meg fog erősödni a járványhelyzet után. ","shortLead":"Szörnyű fájdalom és veszteség nélkül nem tudnak majd átállni a nagy struktúrák - véli Tóta W. Árpád. A HVG publicistája...","id":"20200422_Tota_W_Arpad_a_Home_officeban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ba2e36c-e8f3-4b30-91ba-1de219d45097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f00c2944-a070-4a2b-9fd0-3d8430f51360","keywords":null,"link":"/360/20200422_Tota_W_Arpad_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 22. 18:35","title":"Tóta W. Árpád a Home office-ban: \"Oroszország jó eséllyel földbe áll és olyankor baj szokott lenni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fc71ca4-eae4-4b94-a463-946f42d59fd6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A spanyol kormány lazít a korlátozásokon, hétfőtől egyórás sétára mehetnek a 14 évesnél fiatalabbak.","shortLead":"A spanyol kormány lazít a korlátozásokon, hétfőtől egyórás sétára mehetnek a 14 évesnél fiatalabbak.","id":"20200423_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_spanyolorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fc71ca4-eae4-4b94-a463-946f42d59fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e553e6a-4271-4561-9c19-c2013527ba1a","keywords":null,"link":"/vilag/20200423_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_spanyolorszag","timestamp":"2020. április. 23. 12:57","title":"Már több mint 22 ezren haltak bele a koronavírus-fertőzésbe Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e072e273-19c7-4767-b142-8685d9964cb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft egy idő óta már munkálkodik azon, hogy hidat verjen a Windows 10 és az Android rendszer között. Legutóbbi fejlesztése is ebbe az irányba mutat.","shortLead":"A Microsoft egy idő óta már munkálkodik azon, hogy hidat verjen a Windows 10 és az Android rendszer között. Legutóbbi...","id":"20200423_samsung_telefon_windows_fajlatvitel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e072e273-19c7-4767-b142-8685d9964cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fe52905-9361-4d8d-aec9-aecd39858323","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_samsung_telefon_windows_fajlatvitel","timestamp":"2020. április. 23. 08:33","title":"Ha Samsung a telefonja és windowsos a számítógépe, akkor jó hírünk van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b8d9cb1-593b-407f-a543-220f46e88e5e","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Hajdu Szabolcs új filmjében, a Békeidőben mindenki uralkodni akar a másik felett, a felszín alatt szinte háborús feszültség húzódik meg, amely bármikor robbanhat. A valós eseményekkel, közérzettel való hasonlóság nem a véletlen műve. Csütörtöktől láthatják az otthonukba kényszerített mozinézők. Mi már meg is néztük.\r

\r

","shortLead":"Hajdu Szabolcs új filmjében, a Békeidőben mindenki uralkodni akar a másik felett, a felszín alatt szinte háborús...","id":"20200423_Ilyen_konkretan_meg_nem_szol_film_a_magyar_meetoo_kezdeterol__megneztuk_az_uj_Hajdu_Szabolcsfilmet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b8d9cb1-593b-407f-a543-220f46e88e5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c123196-6871-417d-937b-1fe317c3921b","keywords":null,"link":"/kultura/20200423_Ilyen_konkretan_meg_nem_szol_film_a_magyar_meetoo_kezdeterol__megneztuk_az_uj_Hajdu_Szabolcsfilmet","timestamp":"2020. április. 23. 21:00","title":"Nincs feloldozás ebből a lefojtott agresszióval átitatott világból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab276afb-c4cf-4b5b-baf6-88212efd8a0a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nagy képrablást 1983-ban egy olasz bűnbanda magyarok segítségével hajtotta végre. Több mint harminc év után a tolvajok maguk mesélik el, hogyan is lovasították meg a Szépművészeti Múzeum legértékesebb darabjait. A Budapest-művelet című film elérhető a neten. ","shortLead":"A nagy képrablást 1983-ban egy olasz bűnbanda magyarok segítségével hajtotta végre. Több mint harminc év után...","id":"20200423_Online_megnezheto_a_Szepmuveszeti_kirablasarol_szolo_dokumentumfilm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab276afb-c4cf-4b5b-baf6-88212efd8a0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8817f80-6fbf-466f-92f5-99677ac15f0a","keywords":null,"link":"/kultura/20200423_Online_megnezheto_a_Szepmuveszeti_kirablasarol_szolo_dokumentumfilm","timestamp":"2020. április. 23. 16:07","title":"Online megnézhető a Szépművészeti kirablásáról szóló dokumentumfilm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Más kizáró tényezőket is felsorolt a pénzügyminiszter.","shortLead":"Más kizáró tényezőket is felsorolt a pénzügyminiszter.","id":"20200423_koronavirus_mentocsomag_vallalkozas_franciaorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98473a83-6f71-4bac-a12d-da29f9f427f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200423_koronavirus_mentocsomag_vallalkozas_franciaorszag","timestamp":"2020. április. 23. 18:17","title":"Nem segít az adóparadicsomban bejegyzett cégeknek Franciaország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d027a229-b664-4c50-99b0-7d95dfcc5d19","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A színész sajátos módon segítette ki újdonsült barátját, akit a neve miatt kicsúfoltak az iskolatársai.","shortLead":"A színész sajátos módon segítette ki újdonsült barátját, akit a neve miatt kicsúfoltak az iskolatársai.","id":"20200423_tom_hanks_irogep_corona","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d027a229-b664-4c50-99b0-7d95dfcc5d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"875f9939-e03a-4089-a461-6fa9f27ea537","keywords":null,"link":"/elet/20200423_tom_hanks_irogep_corona","timestamp":"2020. április. 23. 14:18","title":"Senki nem vigasztal úgy, ahogy Tom Hanks tette egy kisfiúval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07b9effd-6f49-424c-b8b6-09401d67e259","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még a fehér fényezés is feláras, de a digitális műszeregység a standard felszereltség részét képezi.","shortLead":"Még a fehér fényezés is feláras, de a digitális műszeregység a standard felszereltség részét képezi.","id":"20200424_ilyen_egy_abszolut_fapados_8as_volkswagen_golf","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07b9effd-6f49-424c-b8b6-09401d67e259&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e19cb91-9a9d-47fd-88d1-e8983d557783","keywords":null,"link":"/cegauto/20200424_ilyen_egy_abszolut_fapados_8as_volkswagen_golf","timestamp":"2020. április. 24. 11:21","title":"Ennél nincs lejjebb: ilyen egy abszolút fapados 8-as Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]