Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f33f522-0b2a-4d23-be76-3357c1886712","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Drága mulatság, de egyszer élünk.","shortLead":"Drága mulatság, de egyszer élünk.","id":"20200424_Japanban_feltalaltak_a_macska_alaku_kenyeret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f33f522-0b2a-4d23-be76-3357c1886712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06774a4d-3e0a-4ea9-8ae4-ac80f98ec009","keywords":null,"link":"/elet/20200424_Japanban_feltalaltak_a_macska_alaku_kenyeret","timestamp":"2020. április. 24. 12:52","title":"Japánban feltalálták a macska alakú kenyeret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f2617ca-8c71-4242-94f9-6eae99d276c0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szerkezet úgy is néz ki, mint egy kazán, de el tudja látni egy lélegeztetőgép szerepét.","shortLead":"A szerkezet úgy is néz ki, mint egy kazán, de el tudja látni egy lélegeztetőgép szerepét.","id":"20200423_kazan_lelegeztetogep_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f2617ca-8c71-4242-94f9-6eae99d276c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a3e507c-768b-458e-9a80-8a6736411755","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200423_kazan_lelegeztetogep_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 23. 16:19","title":"Kazánból gyártanak lélegeztetőgépet egy német cégnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048b3682-588d-4464-990e-b5af7078c16c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt években többször előfordult már, hogy a Huawei egy-egy promóciós képe/videója valójában nem a gyártó telefonjával, hanem egy profi fényképezőgéppel készült.","shortLead":"Az elmúlt években többször előfordult már, hogy a Huawei egy-egy promóciós képe/videója valójában nem a gyártó...","id":"20200424_huawei_mobilfoto_verseny_dslr_kep_weibo_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=048b3682-588d-4464-990e-b5af7078c16c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5694a972-3672-49fd-b626-ec5643d41a15","keywords":null,"link":"/tudomany/20200424_huawei_mobilfoto_verseny_dslr_kep_weibo_video","timestamp":"2020. április. 24. 10:03","title":"Valójában DSLR fényképezőgéppel készült a Huawei reklámvideójába került fotók egy része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d25a68e8-2196-4965-99ce-935edeac79e6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak, hogy ne legyen olyan egyszerű a helyzet: az influenzaszezont felváltotta a pollenszezon, így most az allergiás tüneteinket keverhetjük össze a COVID-19 szimptómáival. A tüdőgyógyász segít eligazodni. ","shortLead":"Csak, hogy ne legyen olyan egyszerű a helyzet: az influenzaszezont felváltotta a pollenszezon, így most az allergiás...","id":"20200423_Honnan_tudjam_hogy_nem_koronavirusom_csak_pollenallergiam_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d25a68e8-2196-4965-99ce-935edeac79e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"341e286a-5bd7-41e1-a96d-9c86be687e02","keywords":null,"link":"/elet/20200423_Honnan_tudjam_hogy_nem_koronavirusom_csak_pollenallergiam_van","timestamp":"2020. április. 24. 10:14","title":"Honnan tudjam, hogy nem koronavírusom, csak pollenallergiám van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0165d86-4f02-4f62-b5e9-2f8dd3894946","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Áprilisban naponta 18 millió adathalász levél ment keresztül a gmailen.","shortLead":"Áprilisban naponta 18 millió adathalász levél ment keresztül a gmailen.","id":"20200423_A_kormanyok_altal_penzelt_hekkercsoportok_tamadasaira_figyelmeztet_a_Google","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0165d86-4f02-4f62-b5e9-2f8dd3894946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62bf0985-d49c-430a-b85b-0b1a2122545a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_A_kormanyok_altal_penzelt_hekkercsoportok_tamadasaira_figyelmeztet_a_Google","timestamp":"2020. április. 23. 05:21","title":"A kormányok által pénzelt hekkercsoportok támadásaira figyelmeztet a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0205ba02-b40e-4b2f-9a15-fd151b4bcd15","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Napi jelentés halálozásokról és fertőzöttekről.","shortLead":"Napi jelentés halálozásokról és fertőzöttekről.","id":"20200424_Idosotthonokban_halt_meg_az_europai_koronavirusalozatok_fele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0205ba02-b40e-4b2f-9a15-fd151b4bcd15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb2b0988-6ca0-44cf-a6f1-ff539eb6ae3d","keywords":null,"link":"/vilag/20200424_Idosotthonokban_halt_meg_az_europai_koronavirusalozatok_fele","timestamp":"2020. április. 24. 07:38","title":"Idősotthonokban halt meg az európai koronavírus-álozatok fele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"194b5bb0-77e4-4196-9e31-982705e29adc","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Speciális szabályok jönnek majd Magyarországon, de az újraindításnak az a feltétele, hogy meg tudják védeni az időseket, a nagyvárosokban élőket és a krónikus betegeket.","shortLead":"Speciális szabályok jönnek majd Magyarországon, de az újraindításnak az a feltétele, hogy meg tudják védeni...","id":"20200424_Orban_Fokozatosan_es_szigoru_menetrend_mellett_ujraindithatjuk_az_eletet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=194b5bb0-77e4-4196-9e31-982705e29adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0248e3cc-4225-4396-939d-53fac708cda5","keywords":null,"link":"/itthon/20200424_Orban_Fokozatosan_es_szigoru_menetrend_mellett_ujraindithatjuk_az_eletet","timestamp":"2020. április. 24. 07:39","title":"Orbán: Fokozatosan és szigorú menetrend mellett újraindíthatjuk az életet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd667630-38ff-44fe-a209-29840b26acc7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Rekordmennyiségű fészket raktak a ritka kérgesteknősök (Dermochelys coriacea) azokon az egyébként turisták által sűrűn látogatott thaiföldi tengerpartokon, melyek a koronavírus-járvány hatására elnéptelenedtek.","shortLead":"Rekordmennyiségű fészket raktak a ritka kérgesteknősök (Dermochelys coriacea) azokon az egyébként turisták által sűrűn...","id":"20200423_kergesteknosok_feszekrakas_thaifold","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd667630-38ff-44fe-a209-29840b26acc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da80a43-39db-4690-ad3e-60b29efe3f83","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_kergesteknosok_feszekrakas_thaifold","timestamp":"2020. április. 23. 15:03","title":"A koronavírus miatti leállásnak köszönhetően 20 éve nem látott mennyiségű fészket raktak ritka teknősök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]