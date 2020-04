Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13bcb99b-66e1-40f7-b116-09e610c9fd3a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kétségbeesett hápogásra figyelt fel a törzsőrmester, majd akcióba lépett.","shortLead":"A kétségbeesett hápogásra figyelt fel a törzsőrmester, majd akcióba lépett.","id":"20200423_satoraljaujhely_rendorseg_vadkacsa_kiskacsa_allatmentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13bcb99b-66e1-40f7-b116-09e610c9fd3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f3c043-8630-48ba-9781-0c5f629a0e0a","keywords":null,"link":"/elet/20200423_satoraljaujhely_rendorseg_vadkacsa_kiskacsa_allatmentes","timestamp":"2020. április. 23. 12:23","title":"Kiskacsákat mentett egy rendőr Sátoraljaújhelyen – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a11d97b-4444-4ebf-ad6a-9fc93ebb7721","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A TV2 időjósa március közepén fertőződött meg koronavírussal, bár még teljesen nem gyógyult meg, de már túl van a nehezén, a tünetei is jelentősen mérséklődtek.\r

\r

","shortLead":"A TV2 időjósa március közepén fertőződött meg koronavírussal, bár még teljesen nem gyógyult meg, de már túl van...","id":"20200424_A_koronavirus_a_foldbe_dongolt__Barta_Sylvia_mar_tul_van_a_nehezen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a11d97b-4444-4ebf-ad6a-9fc93ebb7721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5cad213-9b1e-4154-8136-095ca99989f3","keywords":null,"link":"/elet/20200424_A_koronavirus_a_foldbe_dongolt__Barta_Sylvia_mar_tul_van_a_nehezen","timestamp":"2020. április. 24. 08:49","title":"„A koronavírus a földbe döngölt” – Barta Sylvia már túl van a nehezén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0093d05f-7877-4c37-9b94-2f1ba13d0ec0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szokás szerint új képekkel emlékezett meg a királyi család a jeles alkalomról.","shortLead":"Szokás szerint új képekkel emlékezett meg a királyi család a jeles alkalomról.","id":"20200423_Lajos_herceg_is_karantenban_unnepeli_a_szuletesnapjat_de_az_uj_fotokon_fulig_er_a_szaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0093d05f-7877-4c37-9b94-2f1ba13d0ec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f64f6a16-58c5-43ff-8323-5532484dfbe7","keywords":null,"link":"/elet/20200423_Lajos_herceg_is_karantenban_unnepeli_a_szuletesnapjat_de_az_uj_fotokon_fulig_er_a_szaja","timestamp":"2020. április. 23. 09:58","title":"Lajos herceg is karanténban ünnepeli a születésnapját, de az új fotókon fülig ér a szája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e55e684-3bb2-47bd-955d-2eeb5ef29c8e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Európai Unió Copernicus Klímaváltozási Szolgálata (C3S) a Föld napja alkalmából közölte a 2019-re vonatkozó meteorológiai adatokat. A helyzet nagyon elszomorító.","shortLead":"Az Európai Unió Copernicus Klímaváltozási Szolgálata (C3S) a Föld napja alkalmából közölte a 2019-re vonatkozó...","id":"20200422_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_homerseklet_2019_europa_c3s","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e55e684-3bb2-47bd-955d-2eeb5ef29c8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce68cf19-7d5d-4a17-a368-2cedee5b81dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200422_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_homerseklet_2019_europa_c3s","timestamp":"2020. április. 22. 19:03","title":"Pokoli meleg volt 2019-ben, soha nem mértek még ennél melegebbet Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Különleges emelőpárnára volt szükségük a tűzoltóknak.","shortLead":"Különleges emelőpárnára volt szükségük a tűzoltóknak.","id":"20200423_Kidontott_egy_keritest_es_gazszivargast_okozott_egy_auto_Delegyhazan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4576d16a-278c-4198-b218-951516015568","keywords":null,"link":"/cegauto/20200423_Kidontott_egy_keritest_es_gazszivargast_okozott_egy_auto_Delegyhazan","timestamp":"2020. április. 23. 05:37","title":"Kidöntött egy kerítést és gázszivárgást okozott egy autó Délegyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa56931a-b0a9-400b-9d13-2083146a2715","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ki sem kell mozdulni otthonról, ha valaki most ugorna neki a nyelvvizsgának.","shortLead":"Ki sem kell mozdulni otthonról, ha valaki most ugorna neki a nyelvvizsgának.","id":"20200424_online_nyelvvizsga_nyelvtanulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa56931a-b0a9-400b-9d13-2083146a2715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1749cff1-e8ec-48f0-9182-4ad248b6cc56","keywords":null,"link":"/elet/20200424_online_nyelvvizsga_nyelvtanulas","timestamp":"2020. április. 24. 15:50","title":"Közel 30 nyelvből szervezhető online nyelvvizsga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21ee3a72-31c9-458d-b25f-b5f3572b169c","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Egy másik hatóanyag tesztelésével a kutatók még nem végeztek, de világszerte, így nálunk is bevetik a gyógyításba.\r

","shortLead":"Egy másik hatóanyag tesztelésével a kutatók még nem végeztek, de világszerte, így nálunk is bevetik a gyógyításba.\r

","id":"20200424_klorokin_majomkiserlet_remdesivir_koronavirus_covid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21ee3a72-31c9-458d-b25f-b5f3572b169c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0cc14a9-3b5c-4b2a-b134-98dcd6d91b9c","keywords":null,"link":"/360/20200424_klorokin_majomkiserlet_remdesivir_koronavirus_covid","timestamp":"2020. április. 24. 10:00","title":"Jó eséllyel dobhatjuk azt a koronavírus ellen szánt hatóanyagot, amelyet itthon gyártanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f4c70fe-8cef-4633-86eb-a4d394d154a4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig összesen 133 495 emberről állapították meg, hogy megfertőződött az új koronavírussal.","shortLead":"Eddig összesen 133 495 emberről állapították meg, hogy megfertőződött az új koronavírussal.","id":"20200422_Egy_nap_alatt_759en_haltak_meg_a_jarvanyban_az_Egyesult_Kiralysagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f4c70fe-8cef-4633-86eb-a4d394d154a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa2987af-b7c1-4ddb-bfc2-7c5fb139f054","keywords":null,"link":"/vilag/20200422_Egy_nap_alatt_759en_haltak_meg_a_jarvanyban_az_Egyesult_Kiralysagban","timestamp":"2020. április. 22. 21:30","title":"Egy nap alatt 759-en haltak meg a járványban az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]