[{"available":true,"c_guid":"6d9233dc-713b-4e95-8ec1-4f3023c39e7a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Még a karantén előtt stúdióba vonultak. ","shortLead":"Még a karantén előtt stúdióba vonultak. ","id":"20200423_Nyolc_ev_utan_uj_dallal_jelentkezett_a_Rolling_Stones__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d9233dc-713b-4e95-8ec1-4f3023c39e7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b12d39-f1b6-471a-891e-ddca2eaa3850","keywords":null,"link":"/kultura/20200423_Nyolc_ev_utan_uj_dallal_jelentkezett_a_Rolling_Stones__video","timestamp":"2020. április. 23. 20:01","title":"Nyolc év után új dallal jelentkezett a Rolling Stones - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4012ddca-022b-40ef-9813-5db07745d8b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200425_Unnep_ez_a_mai_nap_a_Nick_Cave_rajongoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4012ddca-022b-40ef-9813-5db07745d8b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd8c6df2-4a3b-4feb-9071-32a69e4afa1d","keywords":null,"link":"/elet/20200425_Unnep_ez_a_mai_nap_a_Nick_Cave_rajongoknak","timestamp":"2020. április. 25. 13:09","title":"Ünnep ez a mai nap a Nick Cave rajongóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d679c4e0-e754-4b96-b8b8-e1f2cbb77ec6","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt évtizedek egyre komoly problémájává vált, hogy a természetbe bekerülő antibiotikumok miatt egyre ellenállóbb baktériumok fejlődnek ki. A kínai tudósok viszont kidolgoztak egy eljárást, ami segíthet kitakarítani a környezetet.","shortLead":"Az elmúlt évtizedek egyre komoly problémájává vált, hogy a természetbe bekerülő antibiotikumok miatt egyre ellenállóbb...","id":"20200424_antibiotikum_maradvany_kiszurese_kina_antibiotikum_rezisztencia_szuperbakterium_norfloxacin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d679c4e0-e754-4b96-b8b8-e1f2cbb77ec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15f1146d-ea27-4c58-9a90-cc9999034157","keywords":null,"link":"/tudomany/20200424_antibiotikum_maradvany_kiszurese_kina_antibiotikum_rezisztencia_szuperbakterium_norfloxacin","timestamp":"2020. április. 24. 12:11","title":"Rájöttek a kínai tudósok, hogyan lehet a vízből kivenni az antibiotikumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c520f83e-3559-4454-a379-406c2d2ea4eb","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"„Ha bárki valahol kimondja azt a nevet, hogy Zenthe Ferenc, egy mosoly jelenik meg a szája szélén” – fogalmazott a Madách Színház igazgatója a színész halálakor. Ma lenne 100 éves. Megnéztük, mit írtak róla a korabeli lapok.","shortLead":"„Ha bárki valahol kimondja azt a nevet, hogy Zenthe Ferenc, egy mosoly jelenik meg a szája szélén” – fogalmazott...","id":"20200424_zenthe_ferenc_evfordulo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c520f83e-3559-4454-a379-406c2d2ea4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bafe638-6a09-4bd9-a60b-6904aaf63ec2","keywords":null,"link":"/elet/20200424_zenthe_ferenc_evfordulo","timestamp":"2020. április. 24. 20:00","title":"Egy ország kapitánya és Taki bácsija – 100 éves lenne Zenthe Ferenc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyesület és tagjai 2 millió forintot dobtak össze, ami a kórházakból hazaküldött, ápolásra szoruló embereken és ellátóikon segít majd.","shortLead":"Az egyesület és tagjai 2 millió forintot dobtak össze, ami a kórházakból hazaküldött, ápolásra szoruló embereken és...","id":"20200424_magyar_helsinki_bizottsag_adomany_otthoni_szakapolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f69599-435b-4ab8-94ef-9163f289d88d","keywords":null,"link":"/itthon/20200424_magyar_helsinki_bizottsag_adomany_otthoni_szakapolas","timestamp":"2020. április. 24. 12:46","title":"A kormány hazugságai után kapott sérelemdíjból adományozott az otthoni szakápolásra a Magyar Helsinki Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50a40a69-071b-42b0-8432-da4a4616b2b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vajna Tímea hosszú időn át hirdette eladásra a Lamborghinijét. Ez, valamint az eladás híre is az Instagramról derült ki. \r

\r

","shortLead":"Vajna Tímea hosszú időn át hirdette eladásra a Lamborghinijét. Ez, valamint az eladás híre is az Instagramról derült...","id":"20200424_Vajna_Timea_eladta_a_luxusautojat_most_egy_ujabbat_keres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50a40a69-071b-42b0-8432-da4a4616b2b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"791285e2-6a9a-4619-820d-7cf7f0310062","keywords":null,"link":"/elet/20200424_Vajna_Timea_eladta_a_luxusautojat_most_egy_ujabbat_keres","timestamp":"2020. április. 24. 09:05","title":"Vajna Tímea eladta a luxusautóját, most egy újabbat keres","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5fa5cc-5516-4627-a757-f9f54dc2cba7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kerület összesen 360 tesztet végzett, ezek 5 százaléka bizonyult pozitívnak. Minden fertőzött tünetmentes, érintettek az egészségügyi és a szociális szférában is vannak.","shortLead":"A kerület összesen 360 tesztet végzett, ezek 5 százaléka bizonyult pozitívnak. Minden fertőzött tünetmentes, érintettek...","id":"20200424_i_kerulet_koronavirus_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d5fa5cc-5516-4627-a757-f9f54dc2cba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79a4558c-3382-4b3f-9f19-7253f283e2fb","keywords":null,"link":"/itthon/20200424_i_kerulet_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. április. 24. 16:02","title":"18-an elkapták a koronavírust az I. kerületi önkormányzati dolgozók közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98dbe20c-3fb3-4f2d-bf1d-587f938c1a63","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Illetve elhalasztják, ki tudja, mikorra.","shortLead":"Illetve elhalasztják, ki tudja, mikorra.","id":"20200424_Celine_Dion_budapesti_koncertje_is_elmarad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98dbe20c-3fb3-4f2d-bf1d-587f938c1a63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea8302c-f97e-4d33-b41c-1ef337df2911","keywords":null,"link":"/elet/20200424_Celine_Dion_budapesti_koncertje_is_elmarad","timestamp":"2020. április. 24. 14:34","title":"Celine Dion budapesti koncertje is elmarad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]