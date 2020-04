Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41c1812f-8012-4e4e-89c6-7ee8f4b35fa2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Alkalmazta a Heimlich-fogást. ","shortLead":"Alkalmazta a Heimlich-fogást. ","id":"20200423_Pierce_Brosnan_Halle_Berry_fuldoklas_fuge_forgatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41c1812f-8012-4e4e-89c6-7ee8f4b35fa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f93c747-65d6-4efa-9690-eada96a34ac9","keywords":null,"link":"/kultura/20200423_Pierce_Brosnan_Halle_Berry_fuldoklas_fuge_forgatas","timestamp":"2020. április. 23. 10:21","title":"Pierce Brosnan egyszer megmentette a fuldokló Halle Berry életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e903731-8444-4160-b94e-487b30d15145","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyelőre egy műszakban dolgoznak majd az üzemben.","shortLead":"Egyelőre egy műszakban dolgoznak majd az üzemben.","id":"20200423_koronavirus_kecskemet_mercedes_autogyar_termeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e903731-8444-4160-b94e-487b30d15145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a0be48-892c-4dfb-9d67-e95a61b6ca7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200423_koronavirus_kecskemet_mercedes_autogyar_termeles","timestamp":"2020. április. 23. 11:03","title":"Kedden újraindul a termelés a kecskeméti Mercedes-gyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5fc99a9-edcb-4cea-91aa-2a071170a1ca","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A HVG által megkérdezett hazai befektetők a közhangulatnál jóval derűlátóbban ítélik meg a járvány okozta válság kimenetelét. Másodikként Nagy Elek, a BÁV és a Főtaxi többségi tulajdonosa írja le, milyen változásokra és kihívásokra számít. ","shortLead":"A HVG által megkérdezett hazai befektetők a közhangulatnál jóval derűlátóbban ítélik meg a járvány okozta válság...","id":"20200423_Magyar_milliardosok_tulelesi_technikai_Nagy_Elek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5fc99a9-edcb-4cea-91aa-2a071170a1ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48f94bc4-35c5-4b15-a437-14fab5730a10","keywords":null,"link":"/360/20200423_Magyar_milliardosok_tulelesi_technikai_Nagy_Elek","timestamp":"2020. április. 23. 16:45","title":"Magyar milliárdosok túlélési technikái: Nagy Elek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b61a709-ccf5-4a5e-b4aa-077ec6d1daf9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két ügyben érdeklődött Hadházy Ákos a legfőbb ügyésznél, az Öveges-program ügyében még kihallgatás sem volt.","shortLead":"Két ügyben érdeklődött Hadházy Ákos a legfőbb ügyésznél, az Öveges-program ügyében még kihallgatás sem volt.","id":"20200424_hid_a_munka_vilagaba_Farkas_Florian_kihallgatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b61a709-ccf5-4a5e-b4aa-077ec6d1daf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aaeeccf-a831-43ba-8168-b720fe944412","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200424_hid_a_munka_vilagaba_Farkas_Florian_kihallgatas","timestamp":"2020. április. 24. 09:26","title":"Öt gyanúsítottat kihallgattak a Híd a munka világába program ügyében, Farkas Flórián nincs köztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b35aab-a292-4e25-89a7-e29ec08480ba","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A tervek szerint az összes első osztályú focicsapatot Antalyába költöztetnék két hónapra.","shortLead":"A tervek szerint az összes első osztályú focicsapatot Antalyába költöztetnék két hónapra.","id":"20200423_koronavirus_roman_bajnoksag_torokorszag_foci","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99b35aab-a292-4e25-89a7-e29ec08480ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2997d8ca-d346-4276-b1aa-61f1ecf52ce9","keywords":null,"link":"/sport/20200423_koronavirus_roman_bajnoksag_torokorszag_foci","timestamp":"2020. április. 23. 13:19","title":"Törökországban fejeznék be a román focibajnokságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c76e695-7c56-4fb4-bc5e-952af2b25b57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dílerek árlistával készültek a fesztiválra, ahol 20 kilogramm kábítószert akartak eladni.","shortLead":"A dílerek árlistával készültek a fesztiválra, ahol 20 kilogramm kábítószert akartak eladni.","id":"20200423_sziget_fesztival_kabitoszer_diler_ugyeszseg_vademeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c76e695-7c56-4fb4-bc5e-952af2b25b57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f32b15e-d6e0-4395-b647-c6b7333a8d8b","keywords":null,"link":"/itthon/20200423_sziget_fesztival_kabitoszer_diler_ugyeszseg_vademeles","timestamp":"2020. április. 23. 10:18","title":"Fegyházbüntetést kér az ügyészség a két hollandra, akik a Szigeten árultak drogot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77f0fcfc-3451-4d5e-8f97-4ff2f6d9ed7e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Katasztrofális számokat jósolnak a kutatók: az évtized végére akár 147 millió embert is érinthetnek az áradások.","shortLead":"Katasztrofális számokat jósolnak a kutatók: az évtized végére akár 147 millió embert is érinthetnek az áradások.","id":"20200423_2030ra_ketszer_annyi_ember_fognak_veszelyeztetni_az_aradasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77f0fcfc-3451-4d5e-8f97-4ff2f6d9ed7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03c0b198-01bb-4eca-b3b5-f00e060ca988","keywords":null,"link":"/zhvg/20200423_2030ra_ketszer_annyi_ember_fognak_veszelyeztetni_az_aradasok","timestamp":"2020. április. 23. 15:29","title":"2030-ra kétszer annyi ember fognak veszélyeztetni az áradások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61cae3af-1018-4f39-8fee-250847b93945","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Negyedik utódját hozta világra egy keskenyszájú orrszarvú a kenyai Meru Nemzeti Parkban, a faj a kihalás szélén áll.","shortLead":"Negyedik utódját hozta világra egy keskenyszájú orrszarvú a kenyai Meru Nemzeti Parkban, a faj a kihalás szélén áll.","id":"20200423_keskenyszaju_orrszarvu_akinyi_borja_szuletes_kenya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61cae3af-1018-4f39-8fee-250847b93945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdc69398-6188-4dbc-88ba-41aac2163497","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_keskenyszaju_orrszarvu_akinyi_borja_szuletes_kenya","timestamp":"2020. április. 23. 22:03","title":"Súlyosan veszélyeztetett orrszarvúfaj gyarapodott újabb utóddal Kenyában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]