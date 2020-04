Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"970a0bc0-ca77-47d6-912e-ca8aff661d11","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tocilizumab nevű készítményt artritiszes betegek kezelésére használják, de a tesztek alapján a súlyos állapotban lévő COVID-19-pácienseken is segít. A kúrát alkalmazó francia orvosok már tájékoztatták a WHO-t a felfedezésről és a bizonyítékaikról.","shortLead":"A tocilizumab nevű készítményt artritiszes betegek kezelésére használják, de a tesztek alapján a súlyos állapotban lévő...","id":"20200428_koronavirus_fertozott_tocilizumab_artritisz_klinikai_kiserlet_covid_19_citokinvihar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=970a0bc0-ca77-47d6-912e-ca8aff661d11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95dd0896-3358-49d2-a2f2-ba468b061163","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_koronavirus_fertozott_tocilizumab_artritisz_klinikai_kiserlet_covid_19_citokinvihar","timestamp":"2020. április. 28. 17:03","title":"Működik egy ízületi betegségekre való gyógyszer a súlyos koronavírus-fertőzötteknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15908941-dcf9-4936-8c33-36cfd77c8af7","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Az autók száma csökkent, a tömegközlekedési járművek jó része kényszerpihenőjét tölti a járványhelyzet miatt Budapesten. Itt az alkalom újragondolni a főváros közlekedésfejlesztési terveit.","shortLead":"Az autók száma csökkent, a tömegközlekedési járművek jó része kényszerpihenőjét tölti a járványhelyzet miatt...","id":"20200429_Kotetlen_palyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15908941-dcf9-4936-8c33-36cfd77c8af7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35b37c15-7999-4aee-ad1a-f8be013ee951","keywords":null,"link":"/360/20200429_Kotetlen_palyan","timestamp":"2020. április. 29. 13:00","title":"A járványt legyőzzük, de aztán újra idegbajt kapunk a pesti dugóktól. Vagy mégsem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f35b3410-4c5e-4cb8-933a-0ed98c682f1f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Prohumán 2004 Kft., amelynek az egyik tulajdonosáé az MTK focicsapata is, évente mintegy 20 ezer embernek ad munkát.","shortLead":"A Prohumán 2004 Kft., amelynek az egyik tulajdonosáé az MTK focicsapata is, évente mintegy 20 ezer embernek ad munkát.","id":"20200429_Strategiai_megallapodast_kotott_a_kormany_munkaerokolcsonzo_ceggel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f35b3410-4c5e-4cb8-933a-0ed98c682f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e475b7a-6acb-4e18-b3b0-3013bff9e17a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_Strategiai_megallapodast_kotott_a_kormany_munkaerokolcsonzo_ceggel","timestamp":"2020. április. 29. 11:48","title":"Stratégiai megállapodást kötött a kormány egy munkaerő-kölcsönző céggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffa362c2-99f7-4df1-8d54-b19159344877","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A nő 2018-ban tűnt el, és akkor még úgy tűnt, emberrablás történt. A nyomozók azóta arra jutottak, hogy megölték őt, és ebben férje minimum bűnrészes.","shortLead":"A nő 2018-ban tűnt el, és akkor még úgy tűnt, emberrablás történt. A nyomozók azóta arra jutottak, hogy megölték őt, és...","id":"20200428_tom_hagen_emberrablas_gyilkossag_bunreszesseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffa362c2-99f7-4df1-8d54-b19159344877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cc82fb1-094b-4665-8e1f-87122dabdafb","keywords":null,"link":"/vilag/20200428_tom_hagen_emberrablas_gyilkossag_bunreszesseg","timestamp":"2020. április. 28. 17:06","title":"Meggyilkolhatta feleségét, ezért őrizetbe vették az egyik leggazdagabb norvég üzletembert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b446d9f5-bd94-4eb5-b843-2ba213cdbb26","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez 19 százalékos emelkedés a tavalyi év azonos időszakához képest.","shortLead":"Ez 19 százalékos emelkedés a tavalyi év azonos időszakához képest.","id":"20200429_oraber_fizikai_dolgozok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b446d9f5-bd94-4eb5-b843-2ba213cdbb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d0c60df-dac6-441b-bd1f-c8b0ea9a52eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_oraber_fizikai_dolgozok","timestamp":"2020. április. 29. 10:21","title":"1326 forintos bruttó órabérért dolgoznak a magyar fizikai dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72658898-a5dc-4e1e-abd4-e14edc526170","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Május 11-éig meghosszabbította Vlagyimir Putyin orosz elnök a már március vége óta tartó országos munkaszünetet. Az ok: gyorsul a koronavírus-járvány terjedése, s Putyin is elismerte kedd délutáni beszédében, hosszú és nehéz út vár még az országára. Közben az államfő iránti bizalom tovább csökken. ","shortLead":"Május 11-éig meghosszabbította Vlagyimir Putyin orosz elnök a már március vége óta tartó országos munkaszünetet. Az ok...","id":"20200428_Oroszorszagban_meg_nem_tetozik_a_jarvany_Putyin_meghosszabbitotta_az_orszagos_munkaszunetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72658898-a5dc-4e1e-abd4-e14edc526170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0710e769-4d20-493f-a903-fea03a3e8746","keywords":null,"link":"/vilag/20200428_Oroszorszagban_meg_nem_tetozik_a_jarvany_Putyin_meghosszabbitotta_az_orszagos_munkaszunetet","timestamp":"2020. április. 28. 18:58","title":"Az orosz járvány beindult, Putyin tévébeszédben jelentette be, hogy marad a karantén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b1a9191-9fb6-401e-bdb3-f24feba94c83","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az ember élete ciklusokra, szakaszokra tagolódik. Mire van szükségünk, hogy a lehető legjobban hagyjuk magunk mögött különböző korszakainkat?","shortLead":"Az ember élete ciklusokra, szakaszokra tagolódik. Mire van szükségünk, hogy a lehető legjobban hagyjuk magunk mögött...","id":"20200428_Hogyan_lephetunk_a_bolcsesseg_utjara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b1a9191-9fb6-401e-bdb3-f24feba94c83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45f1efa1-10f1-4f4c-9930-48a5ce64b714","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200428_Hogyan_lephetunk_a_bolcsesseg_utjara","timestamp":"2020. április. 28. 12:15","title":"Hogyan léphetünk a bölcsesség útjára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d91c6ce9-cbe7-4280-877e-272b54862f86","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"A későbbi kormányfő politikusi ideálja Hans-Dietrich Genscher volt, aki Orbán Viktor tanítómestere, Helmut Kohl külügyminisztereként vezényelte a német újraegyesítést. A HVG 1989 decemberében készített portréinterjút Horn Gyulával, ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.","shortLead":"A későbbi kormányfő politikusi ideálja Hans-Dietrich Genscher volt, aki Orbán Viktor tanítómestere, Helmut Kohl...","id":"20200428_Horn_Gyula_HVGportre_1989_december_23_rendszervaltok30","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d91c6ce9-cbe7-4280-877e-272b54862f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf574ec-e980-4186-84f2-e29cb9906182","keywords":null,"link":"/360/20200428_Horn_Gyula_HVGportre_1989_december_23_rendszervaltok30","timestamp":"2020. április. 28. 16:45","title":"Rendszerváltók30 – Horn Gyula: Életem legnehezebb elhatározása volt a határnyitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]