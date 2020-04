Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Engedély nélküli befektetési szolgáltatásért büntetett a jegybank.","shortLead":"Engedély nélküli befektetési szolgáltatásért büntetett a jegybank.","id":"20200428_mnb_buntetes_birsag_befekteto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ff649f-9707-4021-92f8-da2f68a32380","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_mnb_buntetes_birsag_befekteto","timestamp":"2020. április. 28. 12:04","title":"800 millió forintra büntették a befektetőknek nagy károkat okozó magyar–indonéz-párost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ac0172-b8f9-4483-8bf9-47f2f50b5ce2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy friss kutatás szerint bár a diákok nem szeretnék, ha idén nem lenne érettségi, de több mint 80 százalékuk nem ért egyet annak tervezett lebonyolítási módjával.\r

\r

","shortLead":"Egy friss kutatás szerint bár a diákok nem szeretnék, ha idén nem lenne érettségi, de több mint 80 százalékuk nem ért...","id":"20200428_A_diakok_donto_tobbsege_nem_ert_egyet_az_erettsegi_lebonyolitasaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37ac0172-b8f9-4483-8bf9-47f2f50b5ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8508c09-7b7a-44b8-8c33-d5d772e6bcf6","keywords":null,"link":"/kultura/20200428_A_diakok_donto_tobbsege_nem_ert_egyet_az_erettsegi_lebonyolitasaval","timestamp":"2020. április. 28. 12:15","title":"A diákok döntő többsége nem ért egyet az érettségi lebonyolításával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB elkezd állampapírokat vásárolni, és addig folytatja, amíg csak szükséges. De ezermilliárd forint után azért felülvizsgálják a programot.","shortLead":"Az MNB elkezd állampapírokat vásárolni, és addig folytatja, amíg csak szükséges. De ezermilliárd forint után azért...","id":"20200428_A_jegybank_addig_jaratja_a_valsag_miatt_a_bankoprest_amig_csak_kell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f77c6372-2ea2-47b2-bcb4-2374ccd150d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_A_jegybank_addig_jaratja_a_valsag_miatt_a_bankoprest_amig_csak_kell","timestamp":"2020. április. 28. 16:43","title":"A jegybank addig járatja a válság miatt a bankóprést, amíg csak kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dd1dad1-a081-4d83-bd82-9a3f3610fcd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Charter of Trust kezdeményezés mögött álló vállalatok nyolc ajánlást dolgoztak ki a kiberbiztonság megerősítésére annak érdekében, hogy a munkavállalók éppolyan biztonsági feltételek mellett dolgozhassanak otthonukból, mint az irodában. Az ajánlások a hangvezérlésű eszközök kikapcsolásától kezdve a webkamerák letakarásán át a készülékek magán- és üzleti célú vegyes felhasználásának elkerülésére is kiterjednek.","shortLead":"A Charter of Trust kezdeményezés mögött álló vállalatok nyolc ajánlást dolgoztak ki a kiberbiztonság megerősítésére...","id":"20200428_tavoli_munkavegzes_tavmunka_kiberbiztonsag_charter_of_trust","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8dd1dad1-a081-4d83-bd82-9a3f3610fcd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ef9639-6ccd-4309-8334-03a4b49c11a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_tavoli_munkavegzes_tavmunka_kiberbiztonsag_charter_of_trust","timestamp":"2020. április. 28. 08:03","title":"17 neves vállalat javasolja: ezeket tartsa be, ha nem akarja, hogy gond legyen az otthoni munkavégzésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"702d6cd0-0a0c-4d7c-8439-b415bc2d4456","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A megfertőződött dolgozók többséges tünetmentes, de akad, aki kórházi kezelésre szorult.","shortLead":"A megfertőződött dolgozók többséges tünetmentes, de akad, aki kórházi kezelésre szorult.","id":"20200428_roman_munkas_koronavirus_vagohid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=702d6cd0-0a0c-4d7c-8439-b415bc2d4456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd44a625-8edb-4c43-a485-05eec7c612eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_roman_munkas_koronavirus_vagohid","timestamp":"2020. április. 28. 19:34","title":"Több mint 200 román munkás lett koronavírusos egy német vágóhídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4020f87b-98e4-478b-8589-e9c41788f696","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Digitális babakelengyét tett közzé a MOME az izolációban újszülött babájukkal otthon ragadt szülőknek. De mit jelent ez pontosan? ","shortLead":"Digitális babakelengyét tett közzé a MOME az izolációban újszülött babájukkal otthon ragadt szülőknek. De mit jelent...","id":"20200428_letoltheto_babacsomaggal_segiti_a_MOME_a_karanten_idejen_szulo_anyakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4020f87b-98e4-478b-8589-e9c41788f696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8290838c-d65a-4435-a3db-59b12b5b34b9","keywords":null,"link":"/elet/20200428_letoltheto_babacsomaggal_segiti_a_MOME_a_karanten_idejen_szulo_anyakat","timestamp":"2020. április. 28. 12:11","title":"Letölthető babacsomaggal segíti a MOME a karantén idején szülő anyákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e40b2ae-ecfb-465b-b183-5f0ecc0261f7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A donorjelöltek a járványhíreket közlő kormányzati tájékoztató oldalon is jelentkezhetnek.","shortLead":"A donorjelöltek a járványhíreket közlő kormányzati tájékoztató oldalon is jelentkezhetnek.","id":"20200428_koronavirus_verplazma_gyogyultak_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e40b2ae-ecfb-465b-b183-5f0ecc0261f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25643634-51a1-49d1-a605-cdd67ffb2770","keywords":null,"link":"/elet/20200428_koronavirus_verplazma_gyogyultak_budapest","timestamp":"2020. április. 28. 15:10","title":"Így gyűjtik a vérplazmát a koronavírusból felgyógyultakból Budapesten – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szigorú előírások mellett nyitnak ki a magyar üzletek. Az áruházakba csak maszkban lehet majd belépni.","shortLead":"Szigorú előírások mellett nyitnak ki a magyar üzletek. Az áruházakba csak maszkban lehet majd belépni.","id":"20200429_ikea_ujranyitas_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40e659a8-cd42-4186-af29-03b5ead4df83","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_ikea_ujranyitas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 29. 11:25","title":"Május 5-től újra nyitva lesznek az IKEA áruházai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]