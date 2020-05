Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ea8aa05-079e-4818-972d-5ff207c43537","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyik franciaországi erkélyen kisebb csoda történt, másként nem tudjuk értelmezni azt a felemelő jelenetet, amely felkerült a közösségi oldalakra.","shortLead":"Az egyik franciaországi erkélyen kisebb csoda történt, másként nem tudjuk értelmezni azt a felemelő jelenetet, amely...","id":"20200430_Van_akibol_a_karanten_egy_Freddie_Mercuryt_hoz_ki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ea8aa05-079e-4818-972d-5ff207c43537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fb007ea-ecc7-411c-9f7a-15692af4557c","keywords":null,"link":"/elet/20200430_Van_akibol_a_karanten_egy_Freddie_Mercuryt_hoz_ki","timestamp":"2020. április. 30. 08:53","title":"Van, akiből a karantén egy Freddie Mercuryt hoz ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd638ed-c7d3-45e2-ae8f-a96ed5405410","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jakab Zsuzsanna szerint Kína egyáltalán nem vezette félre év elején a WHO-t, hanem minden fronton azt tette, amit tennie kellett.","shortLead":"Jakab Zsuzsanna szerint Kína egyáltalán nem vezette félre év elején a WHO-t, hanem minden fronton azt tette, amit...","id":"20200430_who_foigazgatohelyettes_koronavirus_jarvany_kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbd638ed-c7d3-45e2-ae8f-a96ed5405410&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1679f61e-0228-4a68-99e5-f0a118a5b762","keywords":null,"link":"/vilag/20200430_who_foigazgatohelyettes_koronavirus_jarvany_kina","timestamp":"2020. április. 30. 18:57","title":"Jövőre is együtt kell élnünk a koronavírussal a WHO főigazgató-helyettese szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ed7240-bc9b-4f22-b73d-165e9488ef16","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A halálesetek napi száma is csökkenő trendet mutat, és három hét óta először került 90 alá.","shortLead":"A halálesetek napi száma is csökkenő trendet mutat, és három hét óta először került 90 alá.","id":"20200429_torokorszag_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0ed7240-bc9b-4f22-b73d-165e9488ef16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f9148c5-37db-4b72-b26f-b78d1e5eaee2","keywords":null,"link":"/vilag/20200429_torokorszag_koronavirus","timestamp":"2020. április. 29. 21:55","title":"Rekordmértékben nőtt a gyógyultak száma Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4113fbde-ddb8-4db3-aad1-dc0a7ef5b38a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kkv-k és az kisebb agrárvállalkozások jutnak lehetőséghez, hogy pénzt szerezzenek.","shortLead":"A kkv-k és az kisebb agrárvállalkozások jutnak lehetőséghez, hogy pénzt szerezzenek.","id":"20200501_Ujabb_hitelekkel_bovult_a_Gazdasagvedelmi_Akcioterv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4113fbde-ddb8-4db3-aad1-dc0a7ef5b38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2de5e5b-c305-4938-b3c0-3b6ff857d045","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200501_Ujabb_hitelekkel_bovult_a_Gazdasagvedelmi_Akcioterv","timestamp":"2020. május. 01. 09:43","title":"Újabb hitelekkel bővült a Gazdaságvédelmi Akcióterv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd7e573e-7a5f-4233-a95f-f0404c9de990","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszas várakozás után az Intel bemutatta az asztali gépekbe szánt új csúcsprocesszorait. A 10. generációs lapkákkal minden eddiginél nagyobb erő költözik a PC-kbe.","shortLead":"Hosszas várakozás után az Intel bemutatta az asztali gépekbe szánt új csúcsprocesszorait. A 10. generációs lapkákkal...","id":"20200430_intel_10_generacios_processzor_s_series_orajel_10_magos_processzor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd7e573e-7a5f-4233-a95f-f0404c9de990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c898b350-9636-4ae2-951c-ae6057231bb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200430_intel_10_generacios_processzor_s_series_orajel_10_magos_processzor","timestamp":"2020. április. 30. 19:03","title":"5,3 GHz lett, maradhat? Megjöttek az Intel asztali gépekbe szánt 10 magos processzorai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus és az éghajlatváltozás nemcsak emberéleteket, hanem az egész civilizációnkat veszélyezteti a milliárdos befektető Spiegelben megjelent cikke szerint. Rendkívüli és azonnali lépéseket sürget.","shortLead":"A koronavírus és az éghajlatváltozás nemcsak emberéleteket, hanem az egész civilizációnkat veszélyezteti a milliárdos...","id":"20200501_soros_gyorgy_orok_kotvenyek_spiegel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e586c3d9-2646-45d8-a872-14fbe250415c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200501_soros_gyorgy_orok_kotvenyek_spiegel","timestamp":"2020. május. 01. 16:21","title":"Soros: Kell az örök kötvény, mert a civilizációnk van veszélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aea2918b-8927-4b49-8405-7fb03aff2d71","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Gázspray-vel és vascsővel támadt a sportolókra és a kirándulókra egy férfi a Hármashatár-hegy környékén.","shortLead":"Gázspray-vel és vascsővel támadt a sportolókra és a kirándulókra egy férfi a Hármashatár-hegy környékén.","id":"20200430_elfogas_futo_kerekparos_tamadas_harmashatar_hegy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aea2918b-8927-4b49-8405-7fb03aff2d71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5e6b567-0741-47e6-90d6-7a4fedccbeb8","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_elfogas_futo_kerekparos_tamadas_harmashatar_hegy","timestamp":"2020. április. 30. 10:51","title":"Elfogtak egy férfit, aki futóra és kerékpárosra támadhatott Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e9c4e5e-96f7-464f-842b-f388ddf192d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kalózoldalak forgalmát monitorozó brit Muso elemzőcég úgy látja, a karanténlét hatására jelentősen megnőtt az érdeklődés a filmek és szoftverek szürkezónás letöltése iránt.","shortLead":"A kalózoldalak forgalmát monitorozó brit Muso elemzőcég úgy látja, a karanténlét hatására jelentősen megnőtt...","id":"20200430_koronavirus_jarvany_torrent_letoltes_muso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e9c4e5e-96f7-464f-842b-f388ddf192d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebcd3013-566a-4caa-82e1-0ff7a4350d9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200430_koronavirus_jarvany_torrent_letoltes_muso","timestamp":"2020. április. 30. 08:03","title":"Rárobbantak a felhasználók torrentre, főleg a filmeket töltik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]