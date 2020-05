Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerdán viszont akár talajmenti fagyok is lehetnek.","shortLead":"Szerdán viszont akár talajmenti fagyok is lehetnek.","id":"20200504_Huvosen_indul_a_het_de_egyre_melegebb_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb0a03f0-4685-429a-b5d5-ed5912c57af9","keywords":null,"link":"/elet/20200504_Huvosen_indul_a_het_de_egyre_melegebb_lesz","timestamp":"2020. május. 04. 08:06","title":"Hűvösen indul a hét, de egyre melegebb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce50f9d2-2b29-43a7-9a7d-5f7f78d76da9","c_author":"Eduline","category":"itthon","description":"Történelemből és magyarból magától értetődő, de akár matekvizsgán is előjöhet olyan kérdés, ami kapcsolódik a járványhoz. Az Eduline összegyűjtötte, milyen járványos témák közül válogathattak az érettségi kérdéssor összeállítói.\r

\r

","shortLead":"Történelemből és magyarból magától értetődő, de akár matekvizsgán is előjöhet olyan kérdés, ami kapcsolódik...","id":"20200503_Milyen_jarvanyos_kerdesek_lehetnek_az_erettsegin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce50f9d2-2b29-43a7-9a7d-5f7f78d76da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bdf247d-14be-4795-a942-86e5a69c4fd2","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Milyen_jarvanyos_kerdesek_lehetnek_az_erettsegin","timestamp":"2020. május. 03. 13:24","title":"Milyen járványos kérdések lehetnek az érettségin?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36950282-9814-48e7-b630-d39a34cf7237","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Amikor Carl Schmitt kidolgozta a liberalizmust elvető, a világot kizárólag barátra és ellenségre osztó, erős központi hatalmat szorgalmazó államelméleti téziseit, a német jogtudósnak még semmi köze sem volt a nácikhoz. Később azonban Hitlert is dicsőítette, és öröksége máig vitatott. ","shortLead":"Amikor Carl Schmitt kidolgozta a liberalizmust elvető, a világot kizárólag barátra és ellenségre osztó, erős központi...","id":"202018__carl_schmitt_oroksege__azilliberalizmus_atyja__a_hatalom_jogasza__alapot_adott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36950282-9814-48e7-b630-d39a34cf7237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81cc7cc5-f7ab-475f-996d-c305496f9d9c","keywords":null,"link":"/360/202018__carl_schmitt_oroksege__azilliberalizmus_atyja__a_hatalom_jogasza__alapot_adott","timestamp":"2020. május. 03. 10:30","title":"Látható ellenség kell, hirdette az illiberalizmus prófétája, akivel Orbánt is hírbe hozták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8dc0847-f2fb-4c25-ad71-662e7504fa90","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bezártak a New York-i tábori kórházak, több amerikai városban légi parádéval tisztelegtek az ápolók és orvosok előtt szombaton.","shortLead":"Bezártak a New York-i tábori kórházak, több amerikai városban légi parádéval tisztelegtek az ápolók és orvosok előtt...","id":"20200503_Leszereltek_a_tabori_korhazakat_New_Yorkban_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8dc0847-f2fb-4c25-ad71-662e7504fa90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c52818-b1c6-4962-a91e-84b0baffc674","keywords":null,"link":"/vilag/20200503_Leszereltek_a_tabori_korhazakat_New_Yorkban_koronavirus","timestamp":"2020. május. 03. 08:48","title":"Leszerelték a tábori kórházakat New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A család háziorvosa a fiú erőfeszítései ellenére sem fogadott volna arra, hogy az apa életben marad, mégis ez történt.","shortLead":"A család háziorvosa a fiú erőfeszítései ellenére sem fogadott volna arra, hogy az apa életben marad, mégis ez történt.","id":"20200504_Hazakuldtek_meghalni_a_korhazbol_de_a_fia_visszahozta_az_eletbe_a_81_eves_apjat_NagyBritanniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f3b9e5d-33a5-44fc-afd5-725acf039757","keywords":null,"link":"/elet/20200504_Hazakuldtek_meghalni_a_korhazbol_de_a_fia_visszahozta_az_eletbe_a_81_eves_apjat_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. május. 04. 08:30","title":"A kórház hazaküldte meghalni, de a fia visszahozta az életbe a 81 éves apját Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d624f6-fca9-4d13-b945-e17ace7eead9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy üzenetíráskor gyakran előforduló problémának vetne véget az Apple egy már nyilvános szabadalmi terv szerint: szerkeszthetők lennének a már elküldött szöveges üzenetek.","shortLead":"Egy üzenetíráskor gyakran előforduló problémának vetne véget az Apple egy már nyilvános szabadalmi terv szerint...","id":"20200504_apple_iphone_messages_uzenetek_szerkesztesztese_utolag_kuldes_utan_szabadalom_imessage","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37d624f6-fca9-4d13-b945-e17ace7eead9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c46d381e-f91d-4a60-ad10-53369adf33c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200504_apple_iphone_messages_uzenetek_szerkesztesztese_utolag_kuldes_utan_szabadalom_imessage","timestamp":"2020. május. 04. 11:03","title":"Elküldésük után is szerkeszthető üzenetek jöhetnek az iPhone-okra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19135561-f02a-4265-b250-4a21c97f4a95","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A 84. születésnapját holnap ünneplő műsorvezető sokkal több szakembert és kevesebb rendőrt, katonát szeretne látni a védekezésben. \"Egy börtönben élek, ami a lakásomnak van álcázva\" - vallja Szilágyi, aki a mozgásra odafigyel, nem dohányzik, de egy-egy szálra szeret többször rágyújtani. A beszélgetésben elárulja, hogy miért ijed meg néha magától, s szerinte mi köze Orbán Viktor kutyájának a vírushoz. ","shortLead":"A 84. születésnapját holnap ünneplő műsorvezető sokkal több szakembert és kevesebb rendőrt, katonát szeretne látni...","id":"20200502_Szilagyi_Janos_a_Home_officeban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19135561-f02a-4265-b250-4a21c97f4a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc65f49f-59e2-4a92-b493-2da87ea488b9","keywords":null,"link":"/360/20200502_Szilagyi_Janos_a_Home_officeban","timestamp":"2020. május. 02. 16:30","title":"Szilágyi János a Home office-ban: \"Hülyének vagyok nézve több millió társammal együtt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fd687e8-17b8-40af-8a6a-6fb6d4392046","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közölte a legfrissebb adatokat a Nemzeti Népegészségügyi Központ.","shortLead":"Közölte a legfrissebb adatokat a Nemzeti Népegészségügyi Központ.","id":"20200503_2998_embernel_mutattak_mar_ki_a_koronavirust_ujabb_ot_ember_meghalt_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fd687e8-17b8-40af-8a6a-6fb6d4392046&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e8402e9-c383-47d2-9d49-9d284dce34dc","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_2998_embernel_mutattak_mar_ki_a_koronavirust_ujabb_ot_ember_meghalt_Magyarorszagon","timestamp":"2020. május. 03. 07:24","title":"2998 embernél mutatták már ki a koronavírust, újabb öt ember meghalt Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]