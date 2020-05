Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"479e237b-fd50-435e-91f6-3246f57a47de","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 61 énekesnő szerint jó lépés lehet, ha mostantól elhagyja önkéntes karanténját.","shortLead":"A 61 énekesnő szerint jó lépés lehet, ha mostantól elhagyja önkéntes karanténját.","id":"20200502_Madonnanak_kiderult_hogy_antiteste_van_szoval_jo_nagy_levegot_vesz_innentol_kezdve_a_koronavirusos_levegobol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=479e237b-fd50-435e-91f6-3246f57a47de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8743b3ee-f033-4fbc-a4c4-103b516b05b5","keywords":null,"link":"/elet/20200502_Madonnanak_kiderult_hogy_antiteste_van_szoval_jo_nagy_levegot_vesz_innentol_kezdve_a_koronavirusos_levegobol","timestamp":"2020. május. 02. 16:06","title":"Madonna azt állítja, átesett a betegségen, ezért jó nagyot szippant a koronavírusos levegőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fe2aba8-1324-4099-bc87-165dfa157f4b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tanzánia elnöke be akarta bizonyítani, hogy a gyorstesztek alkalmatlanok a koronavírus kimutatására.","shortLead":"Tanzánia elnöke be akarta bizonyítani, hogy a gyorstesztek alkalmatlanok a koronavírus kimutatására.","id":"20200504_Pozitiv_lett_egy_gyumolcs_koronavirustesztje_Tanzaniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fe2aba8-1324-4099-bc87-165dfa157f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5a4b4f4-c95e-49d8-8bfc-7e17d3b685bf","keywords":null,"link":"/vilag/20200504_Pozitiv_lett_egy_gyumolcs_koronavirustesztje_Tanzaniaban","timestamp":"2020. május. 04. 05:54","title":"Pozitív lett egy gyümölcs koronavírustesztje Tanzániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b34a4c85-ebcc-4457-8fea-9a4c9f0abf8b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A kormány és a körülötte sertepertélő média ismét nem bírja ki Soros nélkül. Nincs nap, hogy ne jelenjen meg újabb vádpont a milliárdos ellen. Muszáj volt a hvg360-nak a Duma Aktuál titkos archívumából elővenni az egyetlen valódi, bizonyító erejű dokumentumot, ami lerántja a leplet Soros György minden mesterkedéséről a vizilónyúzótábortól a nyíregyházi tájszólásig.","shortLead":"A kormány és a körülötte sertepertélő média ismét nem bírja ki Soros nélkül. Nincs nap, hogy ne jelenjen meg újabb...","id":"20200502_Duma_Aktual_Soros_ugynokei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b34a4c85-ebcc-4457-8fea-9a4c9f0abf8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d75aa89a-f546-43dc-844d-a12a6a46bca0","keywords":null,"link":"/360/20200502_Duma_Aktual_Soros_ugynokei","timestamp":"2020. május. 02. 18:00","title":"Duma Aktuál: Soros György ügynökei - az egyetlen \"igazi\" dokumentumfilm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a174c5-6f1a-41ea-a03a-a647276eb847","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A nyugati adózást bevezetni könnyebb, mint a szovjet csapatokat kivezetni vagy Erich Honeckernek betegágyat találni. ","shortLead":"A nyugati adózást bevezetni könnyebb, mint a szovjet csapatokat kivezetni vagy Erich Honeckernek betegágyat találni. ","id":"20200502_tovarisi_konyec_1990_majus_7","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4a174c5-6f1a-41ea-a03a-a647276eb847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e457aabd-4a0e-4b0c-9a2d-33d08490bb65","keywords":null,"link":"/360/20200502_tovarisi_konyec_1990_majus_7","timestamp":"2020. május. 02. 15:00","title":"Tovarisi konyec? Mennyibe kerül ez? – \"Eljött a paradicsom\", 1990. május 7.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5afe3f2-a32c-4b03-9c0f-994bc53f4395","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha karantén, akkor boksz!","shortLead":"Ha karantén, akkor boksz!","id":"20200504_Ki_mondta_hogy_virtualisan_nem_lehet_orrba_vagni_valakit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5afe3f2-a32c-4b03-9c0f-994bc53f4395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db6b989c-55f8-460f-b13a-d9a7612b40d1","keywords":null,"link":"/elet/20200504_Ki_mondta_hogy_virtualisan_nem_lehet_orrba_vagni_valakit","timestamp":"2020. május. 04. 09:24","title":"Ki mondta, hogy virtuálisan nem lehet orrba vágni valakit?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1017169b-b011-4746-826c-f917df3c1c1e","c_author":"","category":"vilag","description":"Május közepétől vészhelyzetre enyhíthetik a szükségállapotot Romániában. Ezzel feloldják a kijárási tilalmat, de kötelező lesz a maszkviselés zárt közösségi térben.","shortLead":"Május közepétől vészhelyzetre enyhíthetik a szükségállapotot Romániában. Ezzel feloldják a kijárási tilalmat, de...","id":"20200503_Enyhitheti_a_koronavirus_miatti_szuksegallapotot_Romania","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1017169b-b011-4746-826c-f917df3c1c1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7618f66-b8f4-4975-b2e1-0f53595125bd","keywords":null,"link":"/vilag/20200503_Enyhitheti_a_koronavirus_miatti_szuksegallapotot_Romania","timestamp":"2020. május. 03. 10:35","title":"Enyhítheti a koronavírus miatti szükségállapotot Románia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace965bc-a2e0-49d1-85cc-62826c116079","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A műsorban Orbán Viktor és kormánya a kínai vezetéssel és Erdogan autokrata rendszerével került egy etapba.","shortLead":"A műsorban Orbán Viktor és kormánya a kínai vezetéssel és Erdogan autokrata rendszerével került egy etapba.","id":"20200502_Kovacs_Zoltan_reagalt_arra_hogy_Hannibal_Lecterkent_abrazoltak_Orbant_a_ZDF_szorakoztato_musoraban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ace965bc-a2e0-49d1-85cc-62826c116079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"085e77f5-e1ed-4fe3-aa19-cc2150d41646","keywords":null,"link":"/itthon/20200502_Kovacs_Zoltan_reagalt_arra_hogy_Hannibal_Lecterkent_abrazoltak_Orbant_a_ZDF_szorakoztato_musoraban","timestamp":"2020. május. 02. 18:06","title":"Kovács Zoltán reagált arra, hogy Hannibal Lecterként ábrázolták Orbánt a ZDF szórakoztató műsorában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bill Gates szerint legjobb esetben is kilenc hónapba telik, mire sikerül a koronavírus ellen hatásos vakcinát készíteni, de akár két évig is eltarthat a kutatás.","shortLead":"Bill Gates szerint legjobb esetben is kilenc hónapba telik, mire sikerül a koronavírus ellen hatásos vakcinát...","id":"20200504_bill_gates_koronavirus_vakcina_vedoltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3578266-7565-4ebc-a2c4-e592542bfa0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200504_bill_gates_koronavirus_vakcina_vedoltas","timestamp":"2020. május. 04. 07:33","title":"Bill Gates szerint az újszülötteknek kötelező védőoltás lehet a koronavírus elleni vakcinából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]