[{"available":true,"c_guid":"b1aad70c-4d0b-4178-b19c-26a68a3a5cb5","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Csöndben és titokban hatalmas adómentes befektetési alapot hoztak létre a mormonok, akik a felhalmozott dollár milliárdokat arra a káosszal fenyegető időszakra tartalékolják, amely vallásuk szerint megelőzheti Krisztus második eljövetelét.\r

","shortLead":"Csöndben és titokban hatalmas adómentes befektetési alapot hoztak létre a mormonok, akik a felhalmozott dollár...","id":"20200503_A_mormonok_Krisztus_masodik_eljovetelere_tesznek_felre_hatalmas_vagyont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1aad70c-4d0b-4178-b19c-26a68a3a5cb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa761c49-23fd-4e6d-bb3b-001a89611728","keywords":null,"link":"/360/20200503_A_mormonok_Krisztus_masodik_eljovetelere_tesznek_felre_hatalmas_vagyont","timestamp":"2020. május. 03. 15:30","title":"A mormonok Krisztus második eljövetelére tesznek félre hatalmas vagyont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d34980b4-06ff-4bec-8fb1-ed3f871ee3f7","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Van, akiből a pozitív terhességi teszt hozza elő a ragadozót, van, aki pedig csak a szülést követő napokban kezdi érezni a „ha valaki egy ujjal is hozzányúl…!” érzését. Akárhogy történik is, az anyai ösztön várja, hogy előbújhasson, és védelmezhesse, szerethesse, táplálhassa a kis porontyot. Vida Ágnes babapszichológus írása anyák napjára.","shortLead":"Van, akiből a pozitív terhességi teszt hozza elő a ragadozót, van, aki pedig csak a szülést követő napokban kezdi...","id":"20200503_Az_anyatigris_szuletese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d34980b4-06ff-4bec-8fb1-ed3f871ee3f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c0738c7-ac11-425b-bd80-3336c8ee7a7d","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200503_Az_anyatigris_szuletese","timestamp":"2020. május. 03. 18:15","title":"Az anyatigris születése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7180c827-0c65-487e-a20c-87123ac795e2","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A korábbiaknál több mint kétszer nagyobb aksikapacitással bír a franciák kisautója, mellyel ily módon akár már a városból is bátran ki lehet merészkedni. Akinek ez is kevés, annak egyelőre nem igazán való elektromos autó.","shortLead":"A korábbiaknál több mint kétszer nagyobb aksikapacitással bír a franciák kisautója, mellyel ily módon akár már...","id":"20200503_elektromos_renault_zoe_teszt_menetproba_velemeny_tapasztalatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7180c827-0c65-487e-a20c-87123ac795e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931bfb97-5bb8-487f-9c52-3e5ebf72bb49","keywords":null,"link":"/cegauto/20200503_elektromos_renault_zoe_teszt_menetproba_velemeny_tapasztalatok","timestamp":"2020. május. 03. 10:00","title":"Dupla vagy semmi: teszten az új Renault Zoe villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cab4308-4271-49db-8660-c39df17d3665","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A nagy sikerű Örök tél főszereplője részben családi emlékekből építette fel az Emmy-díjas film szerepét. Azért az alakításért is megküzdött, de azt meséli, pályafutása több fontos lépését sem adták ingyen. Gera Marina színésznővel beszélgettünk.","shortLead":"A nagy sikerű Örök tél főszereplője részben családi emlékekből építette fel az Emmy-díjas film szerepét. Azért...","id":"202018_gera_marina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cab4308-4271-49db-8660-c39df17d3665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3d9d2b7-839c-46bf-b384-9774a8860004","keywords":null,"link":"/360/202018_gera_marina","timestamp":"2020. május. 04. 11:00","title":"Gera Marina: \"Nem is értettem, hogyan kerülhetek Orbán Viktor közösségi oldalára\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e6d2f71-013e-4146-a662-d70c08c9c2f8","c_author":"HVG","category":"360","description":"A koronavírus odacsapott az éppen éledező vállalkozásnak.","shortLead":"A koronavírus odacsapott az éppen éledező vállalkozásnak.","id":"202018_webszarvasi_online_kavefozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e6d2f71-013e-4146-a662-d70c08c9c2f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dc84707-8d0d-40ae-8175-0e32b7ce7c96","keywords":null,"link":"/360/202018_webszarvasi_online_kavefozo","timestamp":"2020. május. 04. 12:30","title":"Online is árul a szarvasi kávéfőzőgyár, de a feketeleves még hátra van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16ada0ca-35c6-4ee1-9fd1-1d33db022bfd","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A repülőgép motorokat gyártó cég világszerte 50 ezer alkalmazottat foglalkoztat.","shortLead":"A repülőgép motorokat gyártó cég világszerte 50 ezer alkalmazottat foglalkoztat.","id":"20200503_Tobbezres_elbocsatast_tervez_a_RollsRoyce_hajtomugyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16ada0ca-35c6-4ee1-9fd1-1d33db022bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3f1f7fa-17f5-4670-bad8-f0c7312c6052","keywords":null,"link":"/kkv/20200503_Tobbezres_elbocsatast_tervez_a_RollsRoyce_hajtomugyar","timestamp":"2020. május. 03. 20:19","title":"8 ezer ember küldhet el a Rolls-Royce hajtóműgyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1fe407-8003-43eb-88b8-f1943ac40718","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új szintre emelkedett (vagy inkább süllyedt) a vírusdiplomácia.","shortLead":"Új szintre emelkedett (vagy inkább süllyedt) a vírusdiplomácia.","id":"20200504_Kina_propagandvideoban_csinal_hulyet_Trumpbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e1fe407-8003-43eb-88b8-f1943ac40718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5d9b435-7a04-4d7e-a443-80bad8a1c298","keywords":null,"link":"/elet/20200504_Kina_propagandvideoban_csinal_hulyet_Trumpbol","timestamp":"2020. május. 04. 08:22","title":"Kína propagandavideóban csinál hülyét Donald Trumpból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa90b81-ec89-49e0-a343-e5b28d97e903","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus okozta megbetegedés elleni egyik hatékonynak tűnő gyógyszer használatára akár napokon belül kiadhatják az uniós engedélyt. ","shortLead":"A koronavírus okozta megbetegedés elleni egyik hatékonynak tűnő gyógyszer használatára akár napokon belül kiadhatják...","id":"20200503_Minel_hamarabb_bevetnek_a_remdesivirt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1aa90b81-ec89-49e0-a343-e5b28d97e903&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"126d1605-195f-4bd6-9b0d-931fac8812c9","keywords":null,"link":"/vilag/20200503_Minel_hamarabb_bevetnek_a_remdesivirt","timestamp":"2020. május. 03. 16:42","title":"Minél hamarabb bevetnék a remdesivirt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]