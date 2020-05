Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d683cd5d-8061-429e-99ed-4c0d4fa15021","c_author":"","category":"itthon","description":"Nyitott ajtóknál és ablaknál zajlanak majd az érettségik, összesen 44 ezer rendőri intézkedés történt, a megnyíló éttermek melléhelyiségeinek használatát nem tiltja a jogszabály. Rövid volt az operatív törzs vasárnapi tájékoztatója.","shortLead":"Nyitott ajtóknál és ablaknál zajlanak majd az érettségik, összesen 44 ezer rendőri intézkedés történt, a megnyíló...","id":"20200503_Az_operativ_torzs_majus_3i_tajekoztatoja_koronavirusjarvany_idejen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d683cd5d-8061-429e-99ed-4c0d4fa15021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7abaacd4-5b6d-4aa4-ade9-0382728e2e7f","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Az_operativ_torzs_majus_3i_tajekoztatoja_koronavirusjarvany_idejen","timestamp":"2020. május. 03. 11:22","title":"Kitámasztott iskolakapuk, nyitott ablakok mellett érettségiznek majd a diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b1349bc-8a24-461d-8ed1-c479b914320e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A SOTE rektora beszélt arról, hogy nincs Kásler Miklós miniszter és közte háború.","shortLead":"A SOTE rektora beszélt arról, hogy nincs Kásler Miklós miniszter és közte háború.","id":"20200503_Merkely_nem_akar_miniszter_lenni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b1349bc-8a24-461d-8ed1-c479b914320e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ecca09-63d4-4943-8f19-5095cf0f4621","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Merkely_nem_akar_miniszter_lenni","timestamp":"2020. május. 03. 21:47","title":"Merkely nem akar miniszter lenni, maradna a SOTE élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1440bf4a-bb43-4e65-81a7-9836e1c32a4d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Galaxy Z Flipet is vallatóra fogta a független DxOMark tesztlaboratórium. A Samsung legújabb összecsukható telefonjával a teszterek szerint átlagos fotók készíthetők – de legtöbben valószínűleg nem is a fényképkészítési képességei miatt keresik a különleges telefont. De az is lehet, hogy érdemes kivárni az utódját.","shortLead":"A Galaxy Z Flipet is vallatóra fogta a független DxOMark tesztlaboratórium. A Samsung legújabb összecsukható...","id":"20200504_samsung_galaxy_z_flip_kameraja_dxomark_ertekeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1440bf4a-bb43-4e65-81a7-9836e1c32a4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38cc263a-904c-4eb8-b692-e4ca91caab8f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200504_samsung_galaxy_z_flip_kameraja_dxomark_ertekeles","timestamp":"2020. május. 04. 17:03","title":"Milyen fotókat készít a Samsung Galaxy Z Flip? Itt vannak a független tesztlabor eredményei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da11c51d-a896-4632-9202-cc58658e8126","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már előzetes regisztrációval sem lehet bemenni a Füvészkertbe.","shortLead":"Már előzetes regisztrációval sem lehet bemenni a Füvészkertbe.","id":"20200504_fuveszkert_bezaras_zarva_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da11c51d-a896-4632-9202-cc58658e8126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d08ed048-c86f-4e5e-90c4-b90c5779a025","keywords":null,"link":"/elet/20200504_fuveszkert_bezaras_zarva_koronavirus","timestamp":"2020. május. 04. 16:42","title":"Újra bezárt a Füvészkert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77433ee3-7238-4289-b47c-512e346a389e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem szeretne egy újabb \"elhagyatott\" oldal lenni a sok közül a This Website Will Self-Destruct, ezért a készítője úgy alkotta meg, hogy ha haszontalanná válik, törli önmagát.","shortLead":"Nem szeretne egy újabb \"elhagyatott\" oldal lenni a sok közül a This Website Will Self-Destruct, ezért a készítője...","id":"20200503_onmegsemmisito_weboldal_this_website_will_self_destruct","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77433ee3-7238-4289-b47c-512e346a389e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3582d873-8b96-4c21-afa4-e2bb422c76ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20200503_onmegsemmisito_weboldal_this_website_will_self_destruct","timestamp":"2020. május. 03. 08:03","title":"Csináltak egy weboldalt, ami megsemmisíti önmagát, ha 24 órán át senki nem üzen neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a27057db-e79d-4606-b19a-7838e3985b72","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Kína után az európai piac a második otthonunk, amit sosem fogunk elhagyni – mondja a Mobilarena szaklapnak adott interjújában Huawei hazai képviseletének lakossági üzletágát vezető Lyon Shen, aki szerint nem fogják olcsóbban adni a saját rendszerrel ellátott androidos telefonjaikat.","shortLead":"Kína után az európai piac a második otthonunk, amit sosem fogunk elhagyni – mondja a Mobilarena szaklapnak adott...","id":"20200504_huawei_telefonok_arazasa_lyon_shen_interju_gms_appgallery","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a27057db-e79d-4606-b19a-7838e3985b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab21bea-eb5c-4ece-8622-ff756244a3b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200504_huawei_telefonok_arazasa_lyon_shen_interju_gms_appgallery","timestamp":"2020. május. 04. 20:03","title":"Nem adja olcsóbban telefonjait a Huawei, kivonulni pedig végképp nem fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a16a9815-2c7d-4702-81d7-341aa8f880d2","c_author":"Vértessy Péter / Brüsszel","category":"360","description":"Budapesten a sebességkorlátozás ötlete egészen új, a belga főváros viszont már túl van a társadalmi vitán, a tüntetéssorozatokon és a végső – egyesek szerint drasztikus – döntésen. ","shortLead":"Budapesten a sebességkorlátozás ötlete egészen új, a belga főváros viszont már túl van a társadalmi vitán...","id":"20200503_Befellegzik_a_szaguldozasnak_Brusszelben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a16a9815-2c7d-4702-81d7-341aa8f880d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb45e05f-d086-4f21-9c4f-32342bd253aa","keywords":null,"link":"/360/20200503_Befellegzik_a_szaguldozasnak_Brusszelben","timestamp":"2020. május. 03. 12:30","title":"Brüsszel meglépi azt, amiről Karácsony Gergely egyelőre csak álmodik ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fe2aba8-1324-4099-bc87-165dfa157f4b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tanzánia elnöke be akarta bizonyítani, hogy a gyorstesztek alkalmatlanok a koronavírus kimutatására.","shortLead":"Tanzánia elnöke be akarta bizonyítani, hogy a gyorstesztek alkalmatlanok a koronavírus kimutatására.","id":"20200504_Pozitiv_lett_egy_gyumolcs_koronavirustesztje_Tanzaniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fe2aba8-1324-4099-bc87-165dfa157f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5a4b4f4-c95e-49d8-8bfc-7e17d3b685bf","keywords":null,"link":"/vilag/20200504_Pozitiv_lett_egy_gyumolcs_koronavirustesztje_Tanzaniaban","timestamp":"2020. május. 04. 05:54","title":"Pozitív lett egy gyümölcs koronavírustesztje Tanzániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]