Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50e0c85f-950e-4f89-9fbe-6cb8a4dd94b6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Már a kecske is gyanús volt, de a banán betette a kaput.","shortLead":"Már a kecske is gyanús volt, de a banán betette a kaput.","id":"20200504_tanzania_laboratorium_kecse_banan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50e0c85f-950e-4f89-9fbe-6cb8a4dd94b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8844354-bc68-4525-9244-0bccd63ec39c","keywords":null,"link":"/elet/20200504_tanzania_laboratorium_kecse_banan","timestamp":"2020. május. 04. 20:24","title":"Tanzániában repült a labor vezetője, miután kimutatták, hogy egy kecske és egy banán is elkapta a vírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c15e686-69fb-44e8-bb9d-8ca5af79b8e7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány miatt szigorú biztonsági intézkedések mellett reggel 9 órakor folytatódnak az idei érettségi vizsgák a matematika írásbelikkel.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt szigorú biztonsági intézkedések mellett reggel 9 órakor folytatódnak az idei érettségi...","id":"20200505_erettsegi_vizsga_matematika_oktatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c15e686-69fb-44e8-bb9d-8ca5af79b8e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c0989ae-040d-4d95-8b36-bbc87dec2942","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_erettsegi_vizsga_matematika_oktatas","timestamp":"2020. május. 05. 05:28","title":"Matematikából érettségiznek a középiskolások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"376765d3-9a8a-4b6d-953a-75cacb610bc1","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A hazai vállalkozások rohamtempóban igyekeznek pótolni digitalizációs hiányosságaikat. Célzott állami programok nem nagyon vannak, de kedvező feltételekkel lehet hitelhez jutni.","shortLead":"A hazai vállalkozások rohamtempóban igyekeznek pótolni digitalizációs hiányosságaikat. Célzott állami programok nem...","id":"202018__informatikai_fejlesztesek__tamogatasok__valsagkezeles__digitatallas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=376765d3-9a8a-4b6d-953a-75cacb610bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f4747ab-a6d4-4c78-aab7-437842ff81bc","keywords":null,"link":"/360/202018__informatikai_fejlesztesek__tamogatasok__valsagkezeles__digitatallas","timestamp":"2020. május. 05. 15:30","title":"A járvány végre digitális átállásra kényszerítheti a magyar cégeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ca3ba0-35d8-43e1-a789-d1dee159cf6d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nemsokára hatályba lép az Oroszországgal megkötött egyezmény az egészségügyi és nyugellátásokról, ennek a részleteit gyűjtötte össze az Adózóna.","shortLead":"Nemsokára hatályba lép az Oroszországgal megkötött egyezmény az egészségügyi és nyugellátásokról, ennek a részleteit...","id":"20200504_Hamarosan_lecserelnek_egy_1963as_magyarszovjet_szocialpolitikai_egyezmenyt_2020as_magyaroroszra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26ca3ba0-35d8-43e1-a789-d1dee159cf6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ff52a14-b60c-4dd0-b566-e449fd3026b8","keywords":null,"link":"/kkv/20200504_Hamarosan_lecserelnek_egy_1963as_magyarszovjet_szocialpolitikai_egyezmenyt_2020as_magyaroroszra","timestamp":"2020. május. 04. 21:59","title":"Hamarosan lecserélnek egy 1963-as magyar-szovjet szociálpolitikai egyezményt 2020-as magyar-oroszra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"403851c8-28ac-4198-ba99-aac5f86bd298","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Miközben órákra lehet a csőd bejelentésétől az ágazat egyik legnagyobb nemzetközi cége, a Hertz, a rövid távú autókölcsönzéssel foglalkozó magyar cégek talpa alól is lassan kicsúszik a talaj.","shortLead":"Miközben órákra lehet a csőd bejelentésétől az ágazat egyik legnagyobb nemzetközi cége, a Hertz, a rövid távú...","id":"20200505_autokolcsonzes_koronavirus_Hertz_csod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=403851c8-28ac-4198-ba99-aac5f86bd298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6ed917c-93ac-4eb1-bb72-326dea0e9d45","keywords":null,"link":"/kkv/20200505_autokolcsonzes_koronavirus_Hertz_csod","timestamp":"2020. május. 05. 11:38","title":"Csődöt jelenthet a Hertz, bajban vannak az autókölcsönzők a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f68a29e-4910-4c87-be30-9cf9b007bc63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mobiltelefont, karórát és pénzt lopott a dunaújvárosi férfi. ","shortLead":"Mobiltelefont, karórát és pénzt lopott a dunaújvárosi férfi. ","id":"20200505_betegek_kalocsai_korhaz_tolvaj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f68a29e-4910-4c87-be30-9cf9b007bc63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"778924a0-ce1c-4cf6-b240-843bc9426dc3","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_betegek_kalocsai_korhaz_tolvaj","timestamp":"2020. május. 05. 09:15","title":"Alvó betegeket fosztott ki egy tolvaj a kalocsai kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f476741-6f78-4b1f-b508-4058d7947394","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester azzal indokolta a döntést, hogy Varga Ivett nem tudta hatékonyan ellátni feladatait a járványveszély alatt. ","shortLead":"A főpolgármester azzal indokolta a döntést, hogy Varga Ivett nem tudta hatékonyan ellátni feladatait a járványveszély...","id":"20200505_Kirugta_a_BKK_vezerigazgatojat_Karacsony_Gergely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f476741-6f78-4b1f-b508-4058d7947394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"623ddc24-6ab0-4976-91e1-66946a021710","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_Kirugta_a_BKK_vezerigazgatojat_Karacsony_Gergely","timestamp":"2020. május. 05. 13:35","title":"Karácsony Gergely leváltotta a BKK vezérigazgatóját ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a47cd0c-1927-4f86-8ef3-c09c51cfe12d","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Tömegek veszíthetik el munkájukat az idegenforgalomban a koronavírus miatt, a kiesett bevételt pedig ezermilliárd dollárokban mérik. Néhol azonban még próbálják menteni a szezont.","shortLead":"Tömegek veszíthetik el munkájukat az idegenforgalomban a koronavírus miatt, a kiesett bevételt pedig ezermilliárd...","id":"202018__idegenforgalom__mento_otletek__harc_avendegert__veszett_fejsze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a47cd0c-1927-4f86-8ef3-c09c51cfe12d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"643ffd40-1f75-46ec-aeff-b3dfb48ce4f2","keywords":null,"link":"/360/202018__idegenforgalom__mento_otletek__harc_avendegert__veszett_fejsze","timestamp":"2020. május. 05. 12:00","title":"Gazdasági válság: tízmilliók állása a tét – egyetlen ágazatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]