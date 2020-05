Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rendkívül sok lakást adtak át az idei első negyedévben, de az építési engedélyek számából már látszik, hogy vidéken vége lesz az építkezési rohamnak és Budapest is legfeljebb stagnálásra számíthat.","shortLead":"Rendkívül sok lakást adtak át az idei első negyedévben, de az építési engedélyek számából már látszik, hogy vidéken...","id":"20200506_lakas_epites_epitkezes_ksh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"151891aa-7e77-451d-8cf4-6ad2575e0f2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200506_lakas_epites_epitkezes_ksh","timestamp":"2020. május. 06. 10:14","title":"Még tart a nagy lakásépítési láz, de már tisztán látszik, hogy közel a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdán több fejlesztő is arra panaszkodott, hogy összeomlik az alkalmazásuk. Kiderült, hogy a Facebooknál csúszott be egy aprócska hiba.","shortLead":"Szerdán több fejlesztő is arra panaszkodott, hogy összeomlik az alkalmazásuk. Kiderült, hogy a Facebooknál csúszott be...","id":"20200507_facebook_frissites_tinder_spotify_tiktok_hiba_bug","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"925507d5-ac72-4387-867e-32f4b791aa47","keywords":null,"link":"/tudomany/20200507_facebook_frissites_tinder_spotify_tiktok_hiba_bug","timestamp":"2020. május. 07. 16:03","title":"Frissített egyet a Facebook, leállt a Tinder, a Spotify és a TikTok is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"316df131-5519-4dc2-9d59-3814e9213c37","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"De az egyes országokat nem egyformán érdekli az ügy.","shortLead":"De az egyes országokat nem egyformán érdekli az ügy.","id":"20200508_Online_is_osszegyult_az_egymillio_alairas_a_nemzeti_regiokert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=316df131-5519-4dc2-9d59-3814e9213c37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24cae3bc-b7a8-4f4f-bce1-23a5ddaecc93","keywords":null,"link":"/vilag/20200508_Online_is_osszegyult_az_egymillio_alairas_a_nemzeti_regiokert","timestamp":"2020. május. 08. 07:22","title":"Online is összegyűlt az egymillió aláírás a nemzeti régiókért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7682aff2-27f4-4686-8da6-92fd8ba99efc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenhárommal kevesebb aktív koronavírus-eset van az országban, mint egy nappal korábban.","shortLead":"Tizenhárommal kevesebb aktív koronavírus-eset van az országban, mint egy nappal korábban.","id":"20200507_koronavirus_jarvany_szamok_fertozottek_betegek_gyogyultak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7682aff2-27f4-4686-8da6-92fd8ba99efc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f12e1b-ff6f-470b-bc83-1490c373c87f","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_koronavirus_jarvany_szamok_fertozottek_betegek_gyogyultak","timestamp":"2020. május. 07. 07:05","title":"39 új koronavírusos fertőzöttet találtak, tízzel nőtt az áldozatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b14c1c16-9627-472c-bb4e-e5f3f9e199b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Alfa Romeo Giulia és Stelvio alapmodelljei után, amelyek tavaly frissültek, a Quadrifogliók, azaz a sportváltozatok is megújultak.","shortLead":"Az Alfa Romeo Giulia és Stelvio alapmodelljei után, amelyek tavaly frissültek, a Quadrifogliók, azaz a sportváltozatok...","id":"20200507_Frissitettek_a_legerosebb_Alfa_Romeokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b14c1c16-9627-472c-bb4e-e5f3f9e199b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7809aba7-6d0c-4cd9-9dbf-5cc3556ea9f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200507_Frissitettek_a_legerosebb_Alfa_Romeokon","timestamp":"2020. május. 07. 16:38","title":"Frissítették az Alfa Romeo két izomautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12aa6963-89b5-4603-af08-f5505a4a74ce","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Meglepetésként érte a debrecenieket a bajor autógyár szerdai bejelentése a munkálatok elhalasztásáról, noha ezt korábbi hírek szerint már lehetett sejteni. Szijjártó Péter külgazdasági miniszter Debrecenbe megy, hogy a BMW vezetőivel tárgyaljon.","shortLead":"Meglepetésként érte a debrecenieket a bajor autógyár szerdai bejelentése a munkálatok elhalasztásáról, noha ezt korábbi...","id":"20200506_Nincs_meg_a_pontos_datum_hogy_mikor_folytatodhat_a_debreceni_BMWgyar_epitese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12aa6963-89b5-4603-af08-f5505a4a74ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907afbe4-ef6f-44d9-aafc-0fd12609066d","keywords":null,"link":"/kkv/20200506_Nincs_meg_a_pontos_datum_hogy_mikor_folytatodhat_a_debreceni_BMWgyar_epitese","timestamp":"2020. május. 06. 15:10","title":"Nincs meg a pontos dátum, hogy mikor folytatódhat a debreceni BMW-gyár építése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec140d08-4a84-425d-a163-8e9672de27f2","c_author":"HVG","category":"360","description":"A klubok különösen szeretnék és az UEFA is azt szorgalmazza, hogy legkésőbb a nyáron induljon újra a koronavírus-járvány miatt – Fehéroroszország kivételével – egész Európában felfüggesztett fociszezon, ám egyelőre nem tudni, mikor történhet ez meg. Magyarországon a férfi NB I és a Magyar Kupa folytatódhat, a nőknél a BL-indulásért még lesz meccs, de más nem.\r

","shortLead":"A klubok különösen szeretnék és az UEFA is azt szorgalmazza, hogy legkésőbb a nyáron induljon újra...","id":"20200506_Mar_sok_helyen_fociznanak_Europaban_de_meg_nem_engedik_oket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec140d08-4a84-425d-a163-8e9672de27f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b29ed0c-f384-4871-8c27-c42d90d780f8","keywords":null,"link":"/360/20200506_Mar_sok_helyen_fociznanak_Europaban_de_meg_nem_engedik_oket","timestamp":"2020. május. 06. 15:45","title":"Az NB I folytatódik, de Európa legtöbb országában még nem rúgnak labdába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0677952-c212-4b60-a780-c98bb95d10b4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy üzletből raboltak el több millió forintot.","shortLead":"Egy üzletből raboltak el több millió forintot.","id":"20200508_Fegyveres_rablo_testverpart_kaptak_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0677952-c212-4b60-a780-c98bb95d10b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66a7f26e-499d-446b-8848-532e2aa19f1d","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_Fegyveres_rablo_testverpart_kaptak_el","timestamp":"2020. május. 08. 07:59","title":"Fegyveres rabló testvérpárt kaptak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]