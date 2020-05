Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73e6d930-cc86-44ac-a046-66ae29c2d738","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elsősorban játékokra kihegyezett középkategóriás telefonokat célozza meg a MediaTek új lapkakészlete, a helio G85.","shortLead":"Az elsősorban játékokra kihegyezett középkategóriás telefonokat célozza meg a MediaTek új lapkakészlete, a helio G85.","id":"20200508_mediatek_heliog85_lapkakeszlet_kozepkategorias_telefonokba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73e6d930-cc86-44ac-a046-66ae29c2d738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d93fd578-c010-4a4f-b932-76082fbe97e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200508_mediatek_heliog85_lapkakeszlet_kozepkategorias_telefonokba","timestamp":"2020. május. 08. 10:03","title":"Felturbózná a középkategóriás telefonokat a MediaTek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a9b3ee6-0fdf-43cf-bd2c-28551792476b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Május közepén érkezhet a Microsoft Teamsbe egy fontos újítás: kétszáznál is többen kapcsolódhatnak be egy távbeszélgetésbe.","shortLead":"Május közepén érkezhet a Microsoft Teamsbe egy fontos újítás: kétszáznál is többen kapcsolódhatnak be...","id":"20200507_microsoft_teams_250_resztvevo_egy_chatben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a9b3ee6-0fdf-43cf-bd2c-28551792476b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"011d65c4-ad23-4c5f-b0f9-50df5527e5e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200507_microsoft_teams_250_resztvevo_egy_chatben","timestamp":"2020. május. 07. 09:33","title":"Újítás jön a Microsoft Teamsbe: most már tényleg bevonhatja az egész céget a beszélgetésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8dbf1f-2b3e-47c3-8938-9a4f4b3f9139","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A médiaszegmensben az idén 74,6 milliárdos csökkenés valószínű.","shortLead":"A médiaszegmensben az idén 74,6 milliárdos csökkenés valószínű.","id":"20200507_Brutalis_visszaesesre_szamitanak_a_media_es_kommunikacios_piacon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee8dbf1f-2b3e-47c3-8938-9a4f4b3f9139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4f6be7d-a2b5-4ccd-9d44-12d1228fdcab","keywords":null,"link":"/kkv/20200507_Brutalis_visszaesesre_szamitanak_a_media_es_kommunikacios_piacon","timestamp":"2020. május. 07. 21:40","title":"Brutális visszaesésre számítanak a média- és kommunikációs piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"607cafc0-6d23-43f1-8a87-13c1d7819400","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A világjárvány miatt jelentősen felértékelődött az otthoni szórakoztató-elektronikai gépparkunk, hiszen a mostani helyzetben ez jelenti a kulcsot a tanuláshoz, a kikapcsolódáshoz, de a barátainkkal, családtagjainkkal való „találkozáshoz” is. Lássuk, milyen lehetőségek közül válogathatunk.\r

","shortLead":"A világjárvány miatt jelentősen felértékelődött az otthoni szórakoztató-elektronikai gépparkunk, hiszen a mostani...","id":"samsungbch_20200508_karanten_koronavirus_jarvany_otthon_szorakozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=607cafc0-6d23-43f1-8a87-13c1d7819400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1166e54a-0486-4438-8cb9-1223a784bd96","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20200508_karanten_koronavirus_jarvany_otthon_szorakozas","timestamp":"2020. május. 08. 07:30","title":"Így szórakozzunk a négy fal között! - Tippek, karantén idejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"8c532bf5-608c-4eee-b775-fd1cae816b4b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már közel ötmillió koronavírus-tesztet végeztek az országban.","shortLead":"Már közel ötmillió koronavírus-tesztet végeztek az országban.","id":"20200508_Sorozatban_a_hatodik_napon_van_10_ezer_felett_az_uj_fertozesek_szama_Oroszorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c532bf5-608c-4eee-b775-fd1cae816b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e655fb79-4c38-4bda-9373-9eb472199360","keywords":null,"link":"/vilag/20200508_Sorozatban_a_hatodik_napon_van_10_ezer_felett_az_uj_fertozesek_szama_Oroszorszagban","timestamp":"2020. május. 08. 15:10","title":"Sorozatban a hatodik napon van 10 ezer felett az új fertőzések száma Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"498665bb-ba18-4798-83ed-60f7682ef051","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Honnan tudja az olvasó, hogy megjelent az HVG Extra Pszichológia új száma? Honnan tudja a hónalj, hogy közeledik a kamaszkor, ideje szőrösödni? Honnan tudja az applikációm, hogy itt az ideje lefeküdni? Hogy függ össze a Porsche-kereskedők profitja a hormonokkal? ","shortLead":"Honnan tudja az olvasó, hogy megjelent az HVG Extra Pszichológia új száma? Honnan tudja a hónalj, hogy közeledik...","id":"20200507_Azt_hiszi_on_iranyit_Nem_is_sejti_mennyi_hatalma_van_testunk_belso_ciklusainak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=498665bb-ba18-4798-83ed-60f7682ef051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14034760-3089-44ce-87ca-b1198c0c722e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200507_Azt_hiszi_on_iranyit_Nem_is_sejti_mennyi_hatalma_van_testunk_belso_ciklusainak","timestamp":"2020. május. 07. 13:15","title":"Azt hiszi, ön irányít? Nem is sejti, mennyi hatalma van testünk belső ciklusainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d233270c-bbda-427b-8cd7-c2974b84e1bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakrendelőkben kellene elvégezni a koronavírus-teszteket a betegeken, hogy el tudják őket látni. Viszont PCR-csomagokat nem kaptak.","shortLead":"A szakrendelőkben kellene elvégezni a koronavírus-teszteket a betegeken, hogy el tudják őket látni. Viszont...","id":"20200508_Tobb_szakrendelo_nem_kapott_koronavirustesztet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d233270c-bbda-427b-8cd7-c2974b84e1bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ac4a643-6c51-46a3-842e-9e765b006680","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_Tobb_szakrendelo_nem_kapott_koronavirustesztet","timestamp":"2020. május. 08. 20:44","title":"Több szakrendelő nem kapott koronavírus-tesztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a8caf12-36b0-4f03-bb32-f866e858198d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A pionos héliumatom keletkezését lézer segítségével sikerült észlelni a Zürich közelében fekvő Paul Scherrer Intézetben (PSI).","shortLead":"A pionos héliumatom keletkezését lézer segítségével sikerült észlelni a Zürich közelében fekvő Paul Scherrer Intézetben...","id":"20200507_atom_pionos_helium_cern_asacusa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a8caf12-36b0-4f03-bb32-f866e858198d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24887c80-0cb3-44ec-b2bf-86f2243d49ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20200507_atom_pionos_helium_cern_asacusa","timestamp":"2020. május. 07. 11:03","title":"Új atomot hoztak létre európai tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]