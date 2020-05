A Nestlé Purina reprezentatív kutatásában arról kérdezte a magyar állattartókat, hogy miként élik meg a járványt és hogyan gondoskodnak kedvenceikről ebben a rendkívüli helyzetben. Az eredményekből kiderült, hogy a válaszadók az otthoni munkavégzés egyik legnagyobb előnyének azt tartják, hogy maguknak oszthatják be a napirendjüket (73 százalék) és több idejük jut négylábú barátaikra, akikről így könnyebben tudnak gondoskodni (43 százalék). A harmadik legnépszerűbb válasz szerint a háziállatok segítenek a kikapcsolódásban, közelségük pedig jó hatással van a közérzetre.

A kutatás arra is választ keresett, hogy miként élik meg a bezártságot a kutyák és a macskák. A kitöltők 59 százaléka szerint kedvenceik kifejezetten örülnek az együtt töltött időnek, a gazdik 42 százaléka pedig továbbra is odafigyel arra, hogy rendszeresen sétáltassa kutyáját. A járvány ideje alatt a válaszadók többsége úgy kezeli háziállatát, mint egy plusz családtagot, aki folyamatos törődést igényel. De jelentős számban vannak azok is, akik már-már pszichológusként tekintenek házikedvencükre, akivel mindent meg lehet „beszélni” – ami azért is érdekes, mert már több korábbi kutatás is igazolta, hogy a kutyák és macskák jelenléte hosszú távon csökkenti a vérnyomást, a stresszt és a depresszió tüneteit, ezzel együtt pedig növeli a munkahelyi teljesítményt és kreativitást is.

A szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy sétáltatás közben is tartsuk be a higiéniai ajánlásokat. Fontos az is, hogy a környezetünkben élő, a járvány szempontjából veszélyetetett embereknek is lehetnek házikedvenceik, így nekik is segíteni kell akár az állateledel beszerzésében, akár a sétáltatásban.