[{"available":true,"c_guid":"d9b050df-28ce-4fb2-ac17-0886beda5e67","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Tilos lesz Párizsban az alkoholfogyasztás a Szajna-parton és az egyik népszerű piknikező találkozóhelyen, a belvárosi Szent Márton-csatorna partján, ahol több tucat fiatal gyűlt össze hétfőn, a koronavírus-járvány miatt nyolc hétig tartó általános karantén feloldását követő első estén.\r

\r

","shortLead":"Tilos lesz Párizsban az alkoholfogyasztás a Szajna-parton és az egyik népszerű piknikező találkozóhelyen, a belvárosi...","id":"20200512_Betiltjak_a_rakpartokon_az_alkoholfogyasztast_Parizsban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9b050df-28ce-4fb2-ac17-0886beda5e67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc26e9f-8147-413b-9d18-41a4ffd7ec57","keywords":null,"link":"/elet/20200512_Betiltjak_a_rakpartokon_az_alkoholfogyasztast_Parizsban","timestamp":"2020. május. 12. 09:02","title":"Betiltják a rakpartokon az alkoholfogyasztást Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emiatt az egész országra első fokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Elsődleges veszélyforrást a szakemberek szerint a villámlás jelent, de esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat.","shortLead":"Emiatt az egész országra első fokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Elsődleges...","id":"20200512_idojaras_elorejelzes_zivatar_szel_figyelmeztetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24dfe2ed-ec19-4149-864e-2854e982b1ee","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_idojaras_elorejelzes_zivatar_szel_figyelmeztetes","timestamp":"2020. május. 12. 05:15","title":"Az országban bárhol lecsaphatnak a zivatarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9edbe1b2-623d-4a71-8582-72194c3f476b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"De nemcsak a levegő tisztult ki érezhetően, India folyói, köztük a Jamuna és a Gangesz is sokkal tisztábbak a korlátozások miatt.","shortLead":"De nemcsak a levegő tisztult ki érezhetően, India folyói, köztük a Jamuna és a Gangesz is sokkal tisztábbak...","id":"20200512_india_szen_dioxid_jarvany_korlatozas_legszennyezettseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9edbe1b2-623d-4a71-8582-72194c3f476b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c74b796a-aaed-4fd0-a230-458d46207c36","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_india_szen_dioxid_jarvany_korlatozas_legszennyezettseg","timestamp":"2020. május. 12. 18:05","title":"Ez is a vírus hatása: 40 év után most először csökkent a szén-dioxid-kibocsátás Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cfe8b26-c253-497a-8ab0-eeee2b9d2343","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Nem Csernavölgyi István, hanem más követte el a mulasztást, amelyre hivatkozva április közepén statáriális gyorsasággal menesztette a vezetőt Kásler Miklós. Sőt, a kórház lezárult belső vizsgálata szerint éppen az hibázott, akire a leváltása után átmenetileg rábízta az intézményt az erőforrásminiszter. ","shortLead":"Nem Csernavölgyi István, hanem más követte el a mulasztást, amelyre hivatkozva április közepén statáriális gyorsasággal...","id":"20200512_csernavolgyi_istvan_szekesfehervari_korhaz_levaltas_covid_belso_vizsgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cfe8b26-c253-497a-8ab0-eeee2b9d2343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58000221-6c39-4254-beed-7b8c56142ff0","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_csernavolgyi_istvan_szekesfehervari_korhaz_levaltas_covid_belso_vizsgalat","timestamp":"2020. május. 12. 17:00","title":"A vizsgálat szerint nem hibázott a leváltott székesfehérvári kórház-főigazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd4ef3b-c821-4aeb-98b1-26295484e4a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lehet, hogy az otthon maradott kísérletező kedvű felhasználók érdeme a különféle Linux-verziók részesedésének növekedése. Ilyen rendszer a postmarketOS is, amely telefonokon és tableteken futhat.","shortLead":"Lehet, hogy az otthon maradott kísérletező kedvű felhasználók érdeme a különféle Linux-verziók részesedésének...","id":"20200513_postmarketos_telefonok_tablagepek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fd4ef3b-c821-4aeb-98b1-26295484e4a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e627dd0a-741f-4b24-a2d6-98f7ef6d6101","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_postmarketos_telefonok_tablagepek","timestamp":"2020. május. 13. 09:33","title":"Érdemes lesz megjegyezni ezt a nevet: postmarketOS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea643fb-85ee-4069-85d5-898dc74e055a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Évről évre több kutya lehet érintett a szívférgességben, idén májusig már ugyanannyi állatot kezeltek a paraziták megjelenése miatt, mint tavaly egész évben összesen. A szúnyogszezon kezdetével nő az állatok veszélyeztetettsége is, ezért fontos, hogy a gazdik megtegyék a szükséges óvintézkedéseket.\r

\r

","shortLead":"Évről évre több kutya lehet érintett a szívférgességben, idén májusig már ugyanannyi állatot kezeltek a paraziták...","id":"20200512_Evrol_evre_tobb_kutya_lehet_erintett_a_szivfergessegben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bea643fb-85ee-4069-85d5-898dc74e055a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fba32dc-69dc-47f4-a176-3beebda99bf3","keywords":null,"link":"/elet/20200512_Evrol_evre_tobb_kutya_lehet_erintett_a_szivfergessegben","timestamp":"2020. május. 12. 09:46","title":"Durván terjed a legalattomosabb kutyabetegség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Franciaországban közel a 27 ezerhez a halottak száma.\r

","shortLead":"Franciaországban közel a 27 ezerhez a halottak száma.\r

","id":"20200513_60nal_is_tobben_tettek_feljelentest_a_francia_kormany_ellen_a_jarvany_kezelese_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53916ded-0e2d-4465-9c3f-9990cb46131e","keywords":null,"link":"/vilag/20200513_60nal_is_tobben_tettek_feljelentest_a_francia_kormany_ellen_a_jarvany_kezelese_miatt","timestamp":"2020. május. 13. 05:18","title":"60-nál is többen tettek feljelentést a francia kormány ellen a járvány kezelése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"491b6e5d-5f9a-4bb8-a1de-125d9115ac49","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A strandot még nem nyithatják meg, pecázni viszont már lehet.","shortLead":"A strandot még nem nyithatják meg, pecázni viszont már lehet.","id":"20200513_lupa_to_horgasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=491b6e5d-5f9a-4bb8-a1de-125d9115ac49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63b30d32-960a-4950-90ed-cb7ce31bb490","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513_lupa_to_horgasz","timestamp":"2020. május. 13. 12:20","title":"Gerendai horgászokat csalogat a Lupa-tóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]