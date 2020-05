Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kormány a közelgő anyák napja alkalmából tett egy gesztust.\r

","shortLead":"A kormány a közelgő anyák napja alkalmából tett egy gesztust.\r

","id":"20200514_Rabok_ezrei_hagyhajtak_el_a_nicaraguai_bortonoket_kiveve_a_politikai_foglyokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c717a213-f209-43af-b4ce-b4f04ddc9eae","keywords":null,"link":"/vilag/20200514_Rabok_ezrei_hagyhajtak_el_a_nicaraguai_bortonoket_kiveve_a_politikai_foglyokat","timestamp":"2020. május. 14. 05:37","title":"Rabok ezrei hagyhajták el a nicaraguai börtönöket, kivéve a politikai foglyokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1903f25a-6154-4ba4-96ac-ced02de4770b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A szervezet elnöke szerint a jövő nyárig biztosan nem szűnnek meg teljesen a korlátozások a fürdőkben.","shortLead":"A szervezet elnöke szerint a jövő nyárig biztosan nem szűnnek meg teljesen a korlátozások a fürdőkben.","id":"20200513_magyar_furdoszovetseg_furdok_koronavirus_jarvany_tavolsagtartas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1903f25a-6154-4ba4-96ac-ced02de4770b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d57575-9b7c-4ed5-9d9d-d135f095325d","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_magyar_furdoszovetseg_furdok_koronavirus_jarvany_tavolsagtartas","timestamp":"2020. május. 13. 16:28","title":"Fürdőszövetség: Felelőtlenség volt a hétvégén kinyitni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13db9190-2ba6-4826-8e52-375146961eb1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Egri Vízilabda Kft. az ügyvezető elnöke szerint egy adóhatósági vizsgálat miatt lehetetlenült el, hétfőn minden alkalmazottjuknak felmondtak.","shortLead":"Az Egri Vízilabda Kft. az ügyvezető elnöke szerint egy adóhatósági vizsgálat miatt lehetetlenült el, hétfőn minden...","id":"20200513_emmi_egri_vizilabda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13db9190-2ba6-4826-8e52-375146961eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aafcf9c-95c5-4dc4-a0b9-ccb9adccded1","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_emmi_egri_vizilabda","timestamp":"2020. május. 13. 17:49","title":"Megmenti az Emmi az egri vízilabdásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0","c_author":"Bankmonitor/Fülöp Norbert","category":"gazdasag","description":"Óriási az érdeklődés a Kormány által „jóárasított” személyi kölcsönök iránt, ami érthető, hiszen, ha valakinek néhány nap alatt pénzre van szüksége, akkor jelenleg ez jelenti a legkedvezőbb megoldást. A Bankmonitor.hu kiszámolta, hogy milyen havi törlesztőkre számíthat az, aki 1, 3 vagy 5 millió forint gyorskölcsönt venne fel. ","shortLead":"Óriási az érdeklődés a Kormány által „jóárasított” személyi kölcsönök iránt, ami érthető, hiszen, ha valakinek néhány...","id":"20200514_Mennyi_a_havi_torlesztoje_most_egy_1_3_es_5_millio_forintos_szemelyi_kolcsonnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ae1e73b-5199-4049-b05c-8ad7791dfbd3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_Mennyi_a_havi_torlesztoje_most_egy_1_3_es_5_millio_forintos_szemelyi_kolcsonnek","timestamp":"2020. május. 14. 09:42","title":"Mennyi a havi törlesztője most egy 1, 3 és 5 millió forintos személyi kölcsönnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"456726e0-fba6-4a40-be4b-1c5245783bc9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pont az újranyitáskor támadt probléma a gyorsétterem kasszájával, de a helyzeten az sem segített, hogy óriási tömeg tódult az üzlet elé.\r

","shortLead":"Pont az újranyitáskor támadt probléma a gyorsétterem kasszájával, de a helyzeten az sem segített, hogy óriási tömeg...","id":"20200514_burger_king_skocia_kassza_gyorsetterem_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=456726e0-fba6-4a40-be4b-1c5245783bc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7fb2ab9-0958-423d-b38c-7852c2b98bde","keywords":null,"link":"/kkv/20200514_burger_king_skocia_kassza_gyorsetterem_jarvany","timestamp":"2020. május. 14. 09:26","title":"Akkora sor alakult ki egy újranyitott skóciai Burger King előtt, hogy inkább bezárták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a51eaaf-6bed-4eba-b0d2-72744e84851a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Harmadik napja nincs új fertőzött az országban. ","shortLead":"Harmadik napja nincs új fertőzött az országban. ","id":"20200514_UjZelandon_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a51eaaf-6bed-4eba-b0d2-72744e84851a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c419ac16-4ae5-4dc6-bc18-9c2221c059fc","keywords":null,"link":"/vilag/20200514_UjZelandon_koronavirus","timestamp":"2020. május. 14. 06:31","title":"Az ötmilliós lakosságból csak két beteget ápolnak kórházban Új-Zélandon koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e13a47-39ef-4b8b-a8fe-0b785d98d534","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Magyarország eddig kerülte a nyílt konfliktust a testülettel, de a mostani döntés próbatétel elé állítja - írja a Politico cikke.","shortLead":"Magyarország eddig kerülte a nyílt konfliktust a testülettel, de a mostani döntés próbatétel elé állítja - írja...","id":"20200514_eub_politico","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39e13a47-39ef-4b8b-a8fe-0b785d98d534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5446cef0-6b97-4acc-88c6-e22c053c3ae8","keywords":null,"link":"/360/20200514_eub_politico","timestamp":"2020. május. 14. 07:30","title":"Feladhatja a leckét Orbánéknak az Európai Bíróság mai ítélete a menekültekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6c79a75-781e-425d-801f-7803c3e49a86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több helyen is fagyott szerdára virradóan, az országos hidegrekord is megdőlt.","shortLead":"Több helyen is fagyott szerdára virradóan, az országos hidegrekord is megdőlt.","id":"20200513_hidegrekord_zabar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6c79a75-781e-425d-801f-7803c3e49a86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aa5fbda-155f-4da8-b2cb-335e6b329ece","keywords":null,"link":"/elet/20200513_hidegrekord_zabar","timestamp":"2020. május. 13. 10:40","title":"Mínusz 4,1 fokkal megdőlt a hidegrekord Zabaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]