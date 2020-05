Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2461c35b-b1a3-400f-a4ee-7dcd9f9d0bc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez az a jogszabály, amellyel 15-ről 45 napra növelte az Orbán-kormány a közérdekű adatokra vonatkozó kérelmek határidejét.","shortLead":"Ez az a jogszabály, amellyel 15-ről 45 napra növelte az Orbán-kormány a közérdekű adatokra vonatkozó kérelmek...","id":"20200514_brusszel_vizsgalat_magyar_kormany_informacios_jogok_veszelyhelyzet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2461c35b-b1a3-400f-a4ee-7dcd9f9d0bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcbcf829-717e-4935-965b-0ee4d34f0c1a","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_brusszel_vizsgalat_magyar_kormany_informacios_jogok_veszelyhelyzet","timestamp":"2020. május. 14. 09:32","title":"Brüsszel vizsgálja, hogy a magyar kormány korlátozza az információs jogokat a veszélyhelyzet végéig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c02456c4-1aff-4e76-a709-d22fece92c31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezer százalékkal megnőtt a facebookozók igénye a videós beszélgetések iránt, és az igényeket kiszolgáló megoldás hiányában sokan másik platformon videochatelnek. A Facebook lépett, és most mindenkinél bekapcsolták az áprilisban beharangozott Messenger Rooms funkciót.","shortLead":"Ezer százalékkal megnőtt a facebookozók igénye a videós beszélgetések iránt, és az igényeket kiszolgáló megoldás...","id":"20200515_facebook_messenger_rooms_bekapcsolas_csoportos_videochat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c02456c4-1aff-4e76-a709-d22fece92c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3cb92d6-ed3a-491d-88a5-8eeefbdd8026","keywords":null,"link":"/tudomany/20200515_facebook_messenger_rooms_bekapcsolas_csoportos_videochat","timestamp":"2020. május. 15. 07:33","title":"Új funkció a Messengerben, napokon belül mindenkinél éles lesz a Messenger Rooms","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7ab5e77-54bd-4486-bd03-5acf0e3ce2ab","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Technika- és médiavezérelt mai világunkban általánosnak tekinthető, hogy a fizikai valóságon kívül digitális életben is létezünk. De vajon hogyan lépünk be a digitális életbe, és hogyan távozunk belőle? Meddig tart ez az életünk?","shortLead":"Technika- és médiavezérelt mai világunkban általánosnak tekinthető, hogy a fizikai valóságon kívül digitális életben is...","id":"20200513_Igy_szuletunk_es_halunk_meg_a_digitalis_terben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7ab5e77-54bd-4486-bd03-5acf0e3ce2ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09d108c2-a1c7-4d53-ae22-7315d1b42f94","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200513_Igy_szuletunk_es_halunk_meg_a_digitalis_terben","timestamp":"2020. május. 13. 12:15","title":"Így születünk és halunk meg digitálisan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f0b094e-16ac-4c90-9eaf-e02e1ba129df","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A befolyásos Eurasia Group tanácsadó és elemző cég alapító-elnöke szerint a magyar kormány politikája aláássa a biztonságot és a bizalmat, ami a befektetőknek kell. Interjú.","shortLead":"A befolyásos Eurasia Group tanácsadó és elemző cég alapító-elnöke szerint a magyar kormány politikája aláássa...","id":"20200513_Ian_Bremmer_Orban_megfogadta_hogy_sose_hagyjon_karba_veszni_egy_jo_kis_valsagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f0b094e-16ac-4c90-9eaf-e02e1ba129df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e44f0ca-6992-4359-ac7d-a0a74a5d0a54","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_Ian_Bremmer_Orban_megfogadta_hogy_sose_hagyjon_karba_veszni_egy_jo_kis_valsagot","timestamp":"2020. május. 13. 16:35","title":"Ian Bremmer: Orbán megfogadta a tanácsot, hogy sose hagyjon kárba veszni egy jó kis válságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f345947-a2d8-437e-844d-7783ea0cd075","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tiszti főorvos szerint a gyógyultak száma „impozáns és tetszetős szám”. Az operatív törzs csütörtöki tájékoztatója.","shortLead":"A tiszti főorvos szerint a gyógyultak száma „impozáns és tetszetős szám”. Az operatív törzs csütörtöki tájékoztatója.","id":"20200514_Muller_Cecilia_a_koronavirusjarvanyrol_Nyugvo_szakaszba_erkeztunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f345947-a2d8-437e-844d-7783ea0cd075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2c55e7c-0dc4-44c4-9189-a372b77dfb0f","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_Muller_Cecilia_a_koronavirusjarvanyrol_Nyugvo_szakaszba_erkeztunk","timestamp":"2020. május. 14. 12:15","title":"Müller Cecília a koronavírus-járványról: Nyugvó szakaszba érkeztünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46bb9dd1-42d1-4e6b-9f72-85e1b4081731","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint a baráti társaság ivott és kábítószert fogyasztott a házibuliban, ahol a baleset történt. A dílert elfogták.","shortLead":"A rendőrség szerint a baráti társaság ivott és kábítószert fogyasztott a házibuliban, ahol a baleset történt. A dílert...","id":"20200514_hazibuli_drog_alkohol_baleset_fo_utca","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46bb9dd1-42d1-4e6b-9f72-85e1b4081731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"630e187a-80c4-4601-8c4a-d7b14fdf9d25","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_hazibuli_drog_alkohol_baleset_fo_utca","timestamp":"2020. május. 14. 15:58","title":"Rendőrség: Bekábítószerezve ugrott ki az ablakon a 17 éves fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c64604d7-5773-4b7e-86f0-e899533cbf4b","c_author":"Kis Anna","category":"gazdasag.zhvg","description":"Európa-szerte egyre súlyosabb az aszály, víz nélkül pedig nincs sem élet, sem élelmiszer, legalábbis olcsó, biztonságos és bőséges semmiképp. Az egyre hevesebb és gyakoribb esőzések pedig csak tovább rontanak a helyzeten.","shortLead":"Európa-szerte egyre súlyosabb az aszály, víz nélkül pedig nincs sem élet, sem élelmiszer, legalábbis olcsó, biztonságos...","id":"20200513_Aszaly_sujtja_Magyarorszagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c64604d7-5773-4b7e-86f0-e899533cbf4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b26d245-3ec3-418a-a8f9-ed24977edde9","keywords":null,"link":"/zhvg/20200513_Aszaly_sujtja_Magyarorszagot","timestamp":"2020. május. 13. 15:30","title":"Súlyos aszályra kell felkészülnünk a száraz április után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83da8f2b-3b72-46cb-afb7-704e0f46be61","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A munkavégzés alapvetően megváltozik a nyitás után az Egyesült Államokban – jósolja több mint 200 amerikai vállalatvezető, akiknek a véleményét a Business Insider gyűjtötte össze. Minden sokkal rugalmasabb lesz, de lehet, hogy eltűnik a fizetett szabadság.","shortLead":"A munkavégzés alapvetően megváltozik a nyitás után az Egyesült Államokban – jósolja több mint 200 amerikai...","id":"20200515_Mindenki_tavmunkaban_fog_dolgozni__velik_az_amerikai_cegvezetok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83da8f2b-3b72-46cb-afb7-704e0f46be61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00eabcf8-6354-424d-8fee-36bcccc682de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200515_Mindenki_tavmunkaban_fog_dolgozni__velik_az_amerikai_cegvezetok","timestamp":"2020. május. 15. 07:18","title":"Mindenki távmunkában fog dolgozni – mondják az amerikai cégvezetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]