Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4259913a-65ba-4d42-9061-922680ffd0db","c_author":"Hont András","category":"360","description":"A koronavírus-járványnál sokkal, de sokkal veszélyesebb, ha a szabad világ lemond arról a liberális minimumról, amelyre a világháború utáni működését alapozta. Az élet teljességére vonatkozó szakértelme senkinek sincs, kockázat nélküli élet pedig nem létezik. Evidenciákat hagytunk figyelmen kívül, és a tragédiák sora még csak ezután következik. ","shortLead":"A koronavírus-járványnál sokkal, de sokkal veszélyesebb, ha a szabad világ lemond arról a liberális minimumról, amelyre...","id":"202020_safe_uj_vilag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4259913a-65ba-4d42-9061-922680ffd0db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e6f9115-7d47-486e-8512-a1d0536f6398","keywords":null,"link":"/360/202020_safe_uj_vilag","timestamp":"2020. május. 14. 15:00","title":"Hont András: Safe új világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Közjegyzői Kamara szerint van alternatív megoldás.","shortLead":"A Közjegyzői Kamara szerint van alternatív megoldás.","id":"20200514_Tovabbra_sem_lehet_megtartani_a_hagyateki_targyalasokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbea1c21-f6dd-47c5-9bc5-d7106f37d5ec","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_Tovabbra_sem_lehet_megtartani_a_hagyateki_targyalasokat","timestamp":"2020. május. 14. 08:16","title":"Továbbra sem lehet megtartani a hagyatéki tárgyalásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Domokos László szerint jelenleg egy háborgó folyón rohan a csónakunk.","shortLead":"Domokos László szerint jelenleg egy háborgó folyón rohan a csónakunk.","id":"20200514_domokos_laszlo_allami_szamvevoszek_koronavirus_koltsegvetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"175cc076-6a20-4c48-816f-5f7e911ea734","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_domokos_laszlo_allami_szamvevoszek_koronavirus_koltsegvetes","timestamp":"2020. május. 14. 09:59","title":"ÁSZ-elnök: Össze kell húzni a nadrágszíjat, de lehet, hogy az egész nadrágot újra kell szabni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b013320e-06e7-411d-ba67-ef8e67114d17","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy minden korábbinál nagyobb kutatás adatai szerint bizonyos etnikai csoportoknál magasabb a koronavírus miatti halálozás kockázata.","shortLead":"Egy minden korábbinál nagyobb kutatás adatai szerint bizonyos etnikai csoportoknál magasabb a koronavírus miatti...","id":"20200514_azsiaiak_feketek_koronavirus_halalozas_kockazata_diabetesz_szivbetegseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b013320e-06e7-411d-ba67-ef8e67114d17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57b154c1-c932-4bf2-bfeb-3e57251f5d90","keywords":null,"link":"/tudomany/20200514_azsiaiak_feketek_koronavirus_halalozas_kockazata_diabetesz_szivbetegseg","timestamp":"2020. május. 14. 08:03","title":"Mitől függ, hogy ki hal bele a koronavírusba? Új rizikófaktorokat azonosítottak kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8435188b-a0fe-4b2b-8c27-cf8b79a5fd7d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orvosok sokáig csak a vírus kiváltotta tüdő-, illetve légúti gyulladásokat kezelték, de az elmúlt hetekben rá kellett jönniük, hogy ennél több kárt is okozhat.","shortLead":"Az orvosok sokáig csak a vírus kiváltotta tüdő-, illetve légúti gyulladásokat kezelték, de az elmúlt hetekben rá...","id":"20200513_a_veset_a_szivet_az_agyat_a_kozponti_idegrendszert_is_karositja_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8435188b-a0fe-4b2b-8c27-cf8b79a5fd7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c969c9d4-7057-4e53-a8f0-10d303827945","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_a_veset_a_szivet_az_agyat_a_kozponti_idegrendszert_is_karositja_a_koronavirus","timestamp":"2020. május. 13. 20:45","title":"A koronavírus a vesét, a szívet, az agyat és a központi idegrendszert is károsítja amerikai tudósok szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ec0057-b00b-47dd-af14-5df8168fe437","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha mi még nem is, de a boraink bejárhatják a földet. Ki tudja, hova kerülnek majd szombaton egy nagyszabású hongkongi árveréséről a tokaji palackok.","shortLead":"Ha mi még nem is, de a boraink bejárhatják a földet. Ki tudja, hova kerülnek majd szombaton egy nagyszabású hongkongi...","id":"20200513_Tokaji_borok_Hongkonkban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47ec0057-b00b-47dd-af14-5df8168fe437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ee7cbe0-c3f4-4c2a-b203-ebe1fdc7e660","keywords":null,"link":"/elet/20200513_Tokaji_borok_Hongkonkban","timestamp":"2020. május. 13. 15:17","title":"Tokaji borokat fognak elárverezni Hongkongkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google névtelenül, összesítve készítette el a világ 131 országára lebontott jelentését, amely megmutatja, a koronavírus-járvány miatt hozott intézkedések milyen hatással vannak az életünkre és a szokásainkra.","shortLead":"A Google névtelenül, összesítve készítette el a világ 131 országára lebontott jelentését, amely megmutatja...","id":"20200513_google_kozossegi_mobilitasi_jelentes_majus_koronavirus_jarvany_kijarasi_korlatozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"046fe792-d08b-49ec-a3e9-3eb9f7d154e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_google_kozossegi_mobilitasi_jelentes_majus_koronavirus_jarvany_kijarasi_korlatozas","timestamp":"2020. május. 13. 16:06","title":"Kiadta a Google a hazai adatokat: hogyan mozognak a magyarok a koronavírus-járvány alatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"508cc16a-5002-40ba-9b60-6aa06d350c68","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Több részben mutatjuk be a HVG-könyvek által kiadott bestsellert, Michelle Obama Így lettem című memoárját. Egy fekete férfi vagy egy fehér nő legyen a demokraták elnökjelöltje? És milyen előítéletekkel kell megküzdenie annak, aki nő és fekete is, ráadásul férje oldalán a Fehér Házba készül? Cikksorozatunk 4. epizódja.\r

","shortLead":"Több részben mutatjuk be a HVG-könyvek által kiadott bestsellert, Michelle Obama Így lettem című memoárját. Egy fekete...","id":"20200514_Michelle_Obama_Igy_lettem__Mintha_a_nagyvilagban_a_karikaturavaltozatom_tornezuzna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=508cc16a-5002-40ba-9b60-6aa06d350c68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"585e13d8-76fc-4618-9fa0-e8799a1e2ec8","keywords":null,"link":"/360/20200514_Michelle_Obama_Igy_lettem__Mintha_a_nagyvilagban_a_karikaturavaltozatom_tornezuzna","timestamp":"2020. május. 14. 20:30","title":"Michelle Obama: Így lettem 4. rész – Mintha a nagyvilágban a karikatúraváltozatom törne-zúzna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]