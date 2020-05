Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5bdbcad7-267b-44ff-aefd-5d79c8251511","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magyar Teátrumi Társaság 300 millió forintot kapott az Emberi Erőforrások Minisztériumától ingatlanvásárlásra a színházzal „összefüggésben”.","shortLead":"A Magyar Teátrumi Társaság 300 millió forintot kapott az Emberi Erőforrások Minisztériumától ingatlanvásárlásra...","id":"20200513_vidnyanszky_attila_magyar_teatrumi_tarsasag_karinthy_szinhaz_foldes_eszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bdbcad7-267b-44ff-aefd-5d79c8251511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6ed56c-cc96-43dc-83bc-4f85d0f88c48","keywords":null,"link":"/kultura/20200513_vidnyanszky_attila_magyar_teatrumi_tarsasag_karinthy_szinhaz_foldes_eszter","timestamp":"2020. május. 13. 15:27","title":"A Vidnyánszky vezette Magyar Teátrumi Társaságé lehet a Karinthy Színház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40de17f-9624-45d1-a0b5-d249dbdd9157","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Hatalmas vagyonok mozdulhatnak meg idehaza közpénzek felhasználásával és a veszélyhelyzet ürügyén anélkül, hogy arról a nyilvánosság értesülne. A helyezkedés már megindult.","shortLead":"Hatalmas vagyonok mozdulhatnak meg idehaza közpénzek felhasználásával és a veszélyhelyzet ürügyén anélkül, hogy arról...","id":"202020__cegfelvasarlas_titokban__akoronavirus_romjain__soprogetok__apro_apropo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b40de17f-9624-45d1-a0b5-d249dbdd9157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e20bb2a-7bd9-4929-8d35-6f43d8da8f98","keywords":null,"link":"/360/202020__cegfelvasarlas_titokban__akoronavirus_romjain__soprogetok__apro_apropo","timestamp":"2020. május. 14. 07:00","title":"A járvány örve alatt titokban felpöröghet az \"oligarchaetetés\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"658 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, és 49-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"658 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, és 49-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20200514_koronavirus_Magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03eaf615-92ea-412d-b826-4f019c2baec9","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_koronavirus_Magyarorszag","timestamp":"2020. május. 14. 06:48","title":"Elhunyt 6 beteg, 3380 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8435188b-a0fe-4b2b-8c27-cf8b79a5fd7d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orvosok sokáig csak a vírus kiváltotta tüdő-, illetve légúti gyulladásokat kezelték, de az elmúlt hetekben rá kellett jönniük, hogy ennél több kárt is okozhat.","shortLead":"Az orvosok sokáig csak a vírus kiváltotta tüdő-, illetve légúti gyulladásokat kezelték, de az elmúlt hetekben rá...","id":"20200513_a_veset_a_szivet_az_agyat_a_kozponti_idegrendszert_is_karositja_a_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8435188b-a0fe-4b2b-8c27-cf8b79a5fd7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c969c9d4-7057-4e53-a8f0-10d303827945","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_a_veset_a_szivet_az_agyat_a_kozponti_idegrendszert_is_karositja_a_koronavirus","timestamp":"2020. május. 13. 20:45","title":"A koronavírus a vesét, a szívet, az agyat és a központi idegrendszert is károsítja amerikai tudósok szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d89bafb3-2b30-4ad1-a2ca-3ea9c5450063","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ITM államtitkára szerint ha bevált a távmunka, úgy érdemes hosszabb távon is kipróbálni.","shortLead":"Az ITM államtitkára szerint ha bevált a távmunka, úgy érdemes hosszabb távon is kipróbálni.","id":"20200515_itm_home_office_otthoni_munkavegzes_tavmunka_jarvany_magyar_cegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d89bafb3-2b30-4ad1-a2ca-3ea9c5450063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f43cb94-997e-45a2-a5d1-7fe495861784","keywords":null,"link":"/kkv/20200515_itm_home_office_otthoni_munkavegzes_tavmunka_jarvany_magyar_cegek","timestamp":"2020. május. 15. 10:38","title":"Az állam szerint érdemes elgondolkodniuk a cégeknek a home office teljes bevezetéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"632a6b68-8eb9-4ba4-a856-51cf91a73381","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kínában emelkedett a mobiltelefonok kiszállítása áprilisban. Kezd élénkülni a kereslet a koronavírus-járvány legnehezebb időszaka után.","shortLead":"Kínában emelkedett a mobiltelefonok kiszállítása áprilisban. Kezd élénkülni a kereslet a koronavírus-járvány...","id":"20200513_kinai_mobiltelefon_ertekesites_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=632a6b68-8eb9-4ba4-a856-51cf91a73381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d2024ee-fa03-4135-89d2-d2a3bf298988","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_kinai_mobiltelefon_ertekesites_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 13. 21:03","title":"Kínában már annyira lecsillapodott a koronavírus-járvány, hogy feléledt a mobilpiac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google névtelenül, összesítve készítette el a világ 131 országára lebontott jelentését, amely megmutatja, a koronavírus-járvány miatt hozott intézkedések milyen hatással vannak az életünkre és a szokásainkra.","shortLead":"A Google névtelenül, összesítve készítette el a világ 131 országára lebontott jelentését, amely megmutatja...","id":"20200513_google_kozossegi_mobilitasi_jelentes_majus_koronavirus_jarvany_kijarasi_korlatozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"046fe792-d08b-49ec-a3e9-3eb9f7d154e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_google_kozossegi_mobilitasi_jelentes_majus_koronavirus_jarvany_kijarasi_korlatozas","timestamp":"2020. május. 13. 16:06","title":"Kiadta a Google a hazai adatokat: hogyan mozognak a magyarok a koronavírus-járvány alatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e04edd7c-ff20-4c85-be58-7869714c2583","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hosszú hétvégéből nem lesz sok.","shortLead":"Hosszú hétvégéből nem lesz sok.","id":"20200514_Jovore_csak_egy_szombaton_kell_dolgozni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e04edd7c-ff20-4c85-be58-7869714c2583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228488bb-e76f-4df9-a22e-9f46475d4358","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_Jovore_csak_egy_szombaton_kell_dolgozni","timestamp":"2020. május. 14. 09:19","title":"Jövőre csak egy szombaton kell dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]