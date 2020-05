Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"001cfd98-bdbd-4dd5-b499-e07898f14bf5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bencsik János független képviselő a parlamentben kérdezett rá, így sem derült ki, miért kapta az okmányt Lénárd András.","shortLead":"Bencsik János független képviselő a parlamentben kérdezett rá, így sem derült ki, miért kapta az okmányt Lénárd András.","id":"20200514_lenard_andras_diplomata_utlevel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=001cfd98-bdbd-4dd5-b499-e07898f14bf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54770f2f-d3d4-4b40-a512-7ffa5f390ba4","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_lenard_andras_diplomata_utlevel","timestamp":"2020. május. 14. 18:49","title":"Nem árulja el a külügy, miért van diplomata-útlevele a Tiltott Csíki sörgyár vezetőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b94efb7f-a17e-4ce7-8ee3-3870df2022e2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A HVG kulturális ajánlójában megemlékezünk Little Richardról, Vonnegut és Agatha Christie \"magyar hangjáról\" és Veress Pál festőművészről, a HVG egyik alapítójáról.","shortLead":"A HVG kulturális ajánlójában megemlékezünk Little Richardról, Vonnegut és Agatha Christie \"magyar hangjáról\" és Veress...","id":"202020_hazi_palya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b94efb7f-a17e-4ce7-8ee3-3870df2022e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed7a855-7612-44a3-9a1c-6c32e81e47fb","keywords":null,"link":"/360/202020_hazi_palya","timestamp":"2020. május. 15. 14:00","title":"A rock 'n' roll feltalálója, akitől Hendrix is tanult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63bd7eaa-f477-4c22-b8a3-8ac3427ea001","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Összegyűjti a jó gyakorlatokat a Telenor.\r

\r

","shortLead":"Összegyűjti a jó gyakorlatokat a Telenor.\r

\r

","id":"20200514_Hogy_lehet_a_karantenoktatas_tapasztalatait_beepiteni_a_normal_iskolaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63bd7eaa-f477-4c22-b8a3-8ac3427ea001&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc325532-10ef-4ade-92c7-de15c61bb9a7","keywords":null,"link":"/elet/20200514_Hogy_lehet_a_karantenoktatas_tapasztalatait_beepiteni_a_normal_iskolaba","timestamp":"2020. május. 14. 14:18","title":"Hogy lehet a karanténoktatás tapasztalatait beépíteni a normál iskolába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86bb6e14-536e-4598-88c0-0662bf9f1b25","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Egy friss felmérés szerint a fővárosi vállalkozók több mint egyharmada húzta le a rolót a járványhelyzet miatt. A boltosoknak is elfogyott a tartalékuk, itt az idő átgondolni a 65 évnél idősebbek vásárlási idősávját is. ","shortLead":"Egy friss felmérés szerint a fővárosi vállalkozók több mint egyharmada húzta le a rolót a járványhelyzet miatt...","id":"20200515_A_gazdasag_szereploi_szerint_itt_az_ido_hogy_Budapesten_is_ujrainduljon_az_elet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86bb6e14-536e-4598-88c0-0662bf9f1b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"360aab04-484f-4d39-a9bf-b507ae1734ec","keywords":null,"link":"/kkv/20200515_A_gazdasag_szereploi_szerint_itt_az_ido_hogy_Budapesten_is_ujrainduljon_az_elet","timestamp":"2020. május. 15. 18:16","title":"A gazdaság szereplői szerint itt az idő, hogy Budapesten is újrainduljon az élet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"971ffc6b-e162-47f8-954e-0d2889fc7b60","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány-helyzet átalakítja az OTP Bankot annak vezérigazgatója szerint, aki a sportól és a Bige-ügyről is nyilatkozott.","shortLead":"A járvány-helyzet átalakítja az OTP Bankot annak vezérigazgatója szerint, aki a sportól és a Bige-ügyről is...","id":"20200515_csanyi_sandor_otp_mlsz_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=971ffc6b-e162-47f8-954e-0d2889fc7b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a2bf301-b700-4ca4-8a7f-b83d40d6aed5","keywords":null,"link":"/kkv/20200515_csanyi_sandor_otp_mlsz_koronavirus","timestamp":"2020. május. 15. 20:29","title":"Csányi: 50-55 milliárdos veszteséget okoz a hitelmoratórium a bankszektornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8435188b-a0fe-4b2b-8c27-cf8b79a5fd7d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Van két olyan olasz tartomány, ahol csütörtökön egy új fertőzöttet sem találtak.","shortLead":"Van két olyan olasz tartomány, ahol csütörtökön egy új fertőzöttet sem találtak.","id":"20200515_Enyhen_csokkent_a_napi_halalozasok_szama_Olaszorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8435188b-a0fe-4b2b-8c27-cf8b79a5fd7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58e24c56-f452-4f0f-9cb6-a649fb3a2c48","keywords":null,"link":"/vilag/20200515_Enyhen_csokkent_a_napi_halalozasok_szama_Olaszorszagban","timestamp":"2020. május. 15. 20:55","title":"Enyhén csökkent a napi halálozások száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester visszaszólt Gulyás Gergelynek.","shortLead":"A főpolgármester visszaszólt Gulyás Gergelynek.","id":"20200514_karacsony_gergely_fopolgarmester_gulyas_gergely_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a94986d1-d570-49b9-8431-68b3c442b057","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_karacsony_gergely_fopolgarmester_gulyas_gergely_budapest","timestamp":"2020. május. 14. 13:31","title":"Karácsony: A kormány vagy töketlen, vagy politikai alapon bünteti a budapestieket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4942f2f0-0fd7-4daa-a7bb-b20b4c973aa5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy princetoni kutatás szerint jelentősen javítani lehet az emberek jóllétérzetét, ha támogatják az otthoni kertészkedést.","shortLead":"Egy princetoni kutatás szerint jelentősen javítani lehet az emberek jóllétérzetét, ha támogatják az otthoni...","id":"20200514_boldogsag_kert_kertesz_noveny_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4942f2f0-0fd7-4daa-a7bb-b20b4c973aa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ba1714-4899-4cbe-98d0-314fc4ac0601","keywords":null,"link":"/zhvg/20200514_boldogsag_kert_kertesz_noveny_kutatas","timestamp":"2020. május. 14. 13:49","title":"Boldog helyen szeretnénk élni? Küldjünk mindenkit kertészkedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]