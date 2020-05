Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f6fc130f-ae39-43e2-ad6a-64e88fc271d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 65 év felettiek továbbra is csak 9 és 12 óra között intézhetik a bevásárlást, az üzletekbe belépni és tömegközlekedni is csak maszkban lehet.","shortLead":"A 65 év felettiek továbbra is csak 9 és 12 óra között intézhetik a bevásárlást, az üzletekbe belépni és tömegközlekedni...","id":"20200516_kormanyrendelet_magyar_kozlony_jarvany_budapest_kijarasi_korlatozas_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6fc130f-ae39-43e2-ad6a-64e88fc271d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dffd74c-4d55-4854-9671-2d9d06a0af9a","keywords":null,"link":"/itthon/20200516_kormanyrendelet_magyar_kozlony_jarvany_budapest_kijarasi_korlatozas_koronavirus","timestamp":"2020. május. 16. 18:25","title":"Már meg is jelentek a rendeletek Budapest újraindításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b77b29f-e90d-474d-8e17-c1f173f81519","c_author":"Krusovszky Dénes","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Krusovszky Dénesnek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: Rémhírrendőrség, önmérséklet, bennszülött, tranzitbűnözés, nyunyóka.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200517_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b77b29f-e90d-474d-8e17-c1f173f81519&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1101de27-1d90-43c9-b113-8b537fc3e2dd","keywords":null,"link":"/360/20200517_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes","timestamp":"2020. május. 17. 19:00","title":"Az én hetem: Krusovszky Dénes felfedezte nyunyóka országát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc3bf622-ad87-4d2c-870b-93d47eb03d61","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Medios Obson nevű hírportál vezetőjét már korábban is megfenyegették, ezért hatósági védelem alatt állt. ","shortLead":"A Medios Obson nevű hírportál vezetőjét már korábban is megfenyegették, ezért hatósági védelem alatt állt. ","id":"20200517_Fegyveres_gyilkossag_ujsagiro_Mexiko","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc3bf622-ad87-4d2c-870b-93d47eb03d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ee18aa9-475d-4818-ae07-e1aff2bdc680","keywords":null,"link":"/vilag/20200517_Fegyveres_gyilkossag_ujsagiro_Mexiko","timestamp":"2020. május. 17. 08:09","title":"Fegyveresek gyilkoltak meg egy újságírót Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"694b7a15-f593-4e04-a39b-df7434200817","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőre szól a MediaTek meghívója egy bejelentésre. Többen is tudni vélik, hogy a bemutató tárgya egy újabb lapkakészlet, a Dimensity 800 továbbfejlesztett változata lehet.","shortLead":"Hétfőre szól a MediaTek meghívója egy bejelentésre. Többen is tudni vélik, hogy a bemutató tárgya egy újabb...","id":"20200516_mediatek_5g_lapkakeszlet_bemutato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=694b7a15-f593-4e04-a39b-df7434200817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb985ef8-b0a4-4724-8588-bb8fc174cce6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200516_mediatek_5g_lapkakeszlet_bemutato","timestamp":"2020. május. 16. 15:03","title":"Tényleg nem pihen: újabb 5G-s lapkakészletet mutat be a MediaTek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ea2ef39-0611-49e7-be13-b0f8c04a002b","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Mintha Donald Trumpból és Orbán Viktorból gyúrták volna össze Janez Jansát, Szlovénia régi-új miniszterelnökét: Twitter-üzenetek sorával osztja ki ellenfeleit, s Brüsszel- és migránsellenes retorikával tereli el a figyelmet kormánya gyanús ügyleteiről.","shortLead":"Mintha Donald Trumpból és Orbán Viktorból gyúrták volna össze Janez Jansát, Szlovénia régi-új miniszterelnökét...","id":"202020__orbanizalodo_szlovenia__szankciok_esetere__elo_ellenzek__haveri_korben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ea2ef39-0611-49e7-be13-b0f8c04a002b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"411e3d85-17cb-4dd1-9b09-81c89a7b37cf","keywords":null,"link":"/360/202020__orbanizalodo_szlovenia__szankciok_esetere__elo_ellenzek__haveri_korben","timestamp":"2020. május. 16. 14:00","title":"Orbán útjára fordult rá Szlovénia a régi barátja vezetésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2afd3987-1248-4b28-9d85-d7c11332410b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormányfő azt mondta, ha kell „holnap reggel” 100 ezer új közfoglalkoztatottat tudnak felvenni.","shortLead":"A kormányfő azt mondta, ha kell „holnap reggel” 100 ezer új közfoglalkoztatottat tudnak felvenni.","id":"20200516_Orban_dontese_utan_konnyebben_lehetnek_kozmunkasok_a_munkanelkuliek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2afd3987-1248-4b28-9d85-d7c11332410b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"301036e9-305f-49e3-8197-438480875f6b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200516_Orban_dontese_utan_konnyebben_lehetnek_kozmunkasok_a_munkanelkuliek","timestamp":"2020. május. 16. 14:58","title":"Orbán döntése után könnyebben lehetnek közmunkások a munkanélküliek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c68c4845-799a-44f4-a461-e215b4cad485","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőtől Budapesten is megszűnik a kijárási korlátozás, de egyes védelmi óvintézkedések továbbra is megmaradnak. Vidéken már a vendéglátóhelyek belső tereit is megnyithatják a szolgáltatók, és a szálláshelyek is fogadhatnak vendégeket.","shortLead":"Hétfőtől Budapesten is megszűnik a kijárási korlátozás, de egyes védelmi óvintézkedések továbbra is megmaradnak...","id":"20200518_budapest_kijarasi_korlatozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c68c4845-799a-44f4-a461-e215b4cad485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f1ff63-4dcd-4810-ac43-987810b3e56e","keywords":null,"link":"/itthon/20200518_budapest_kijarasi_korlatozas","timestamp":"2020. május. 18. 05:07","title":"Hétfőtől Budapesten is megszűnik a kijárási korlátozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80c1c801-db6d-4c30-93c4-a8cdd06663b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar gazdaság 2,2 százalékkal nőtt az első negyedévben, az EU GDP-je azonban már zuhanni kezdett, pedig a válságnak csak az első néhány hete esett erre az időszakra; törvényesítik az önkormányzatok kivéreztetésének módszerét; új tulajdonoshoz kerültek a kaszinók, amelyek egykor Andy Vajnáé voltak. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A magyar gazdaság 2,2 százalékkal nőtt az első negyedévben, az EU GDP-je azonban már zuhanni kezdett, pedig a válságnak...","id":"20200517_Es_akkor_gdp_novekedes_onkormanyzatok_bmw_vajna_bige_ingatlan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80c1c801-db6d-4c30-93c4-a8cdd06663b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b27b00d-d86c-4f39-80c5-6b8978f9c507","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200517_Es_akkor_gdp_novekedes_onkormanyzatok_bmw_vajna_bige_ingatlan","timestamp":"2020. május. 17. 07:00","title":"És akkor fékezett a magyar gazdaság, de még nem állóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]