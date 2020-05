Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még mindig több mint félmillióan papíron kapják meg a tervezetet, a többiek ügyfélkapun át ellenőrizhetik annak tartalmát.","shortLead":"Még mindig több mint félmillióan papíron kapják meg a tervezetet, a többiek ügyfélkapun át ellenőrizhetik annak...","id":"20200518_nav_adobevallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b8eb18e-d222-4316-af6c-1fa36d1990ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200518_nav_adobevallas","timestamp":"2020. május. 18. 09:34","title":"Figyelmeztet a NAV: szerdán lejár az szja-bevallás határideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87945eb-ae61-404b-99c1-589836c76358","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vírus még mindig itt van – figyelmeztetett, az enyhítő intézkedések után is be kell tartani a szabályokat. Az operatív törzs hétfői tájékoztatója.","shortLead":"A vírus még mindig itt van – figyelmeztetett, az enyhítő intézkedések után is be kell tartani a szabályokat...","id":"20200518_Muller_Cecilia_Resen_kell_lennunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d87945eb-ae61-404b-99c1-589836c76358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c5dd75-67bc-4703-a04f-a2f75b605db3","keywords":null,"link":"/itthon/20200518_Muller_Cecilia_Resen_kell_lennunk","timestamp":"2020. május. 18. 11:20","title":"Müller Cecília: Résen kell lennünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8daeca93-500c-425c-9dc9-a1cff659208c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igencsak meglepődhetett az a felhasználó, aki rendelt a Google online boltjából egy telefont, azonban a csomagban tíz készüléket talált.","shortLead":"Igencsak meglepődhetett az a felhasználó, aki rendelt a Google online boltjából egy telefont, azonban a csomagban tíz...","id":"20200517_google_store_teves_teljesites_10_pixel4_telefon_rendeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8daeca93-500c-425c-9dc9-a1cff659208c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"776e6b7e-41e4-4171-86a8-2059d1fe076a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200517_google_store_teves_teljesites_10_pixel4_telefon_rendeles","timestamp":"2020. május. 17. 19:03","title":"Rendelt egy telefont, tévedésből tízet küldtek ki neki – és ezzel még nem volt vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97858b18-ea08-440e-9d3b-a659edbada10","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Üresen kongó stadionok, magányos gólöröm, társadalmi távolságtartás. Újraindult a Bundesliga.","shortLead":"Üresen kongó stadionok, magányos gólöröm, társadalmi távolságtartás. Újraindult a Bundesliga.","id":"20200517_foci_bundesliga_koronavirus_tarsadalmi_tavolsagtartas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97858b18-ea08-440e-9d3b-a659edbada10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a3cee6e-cea4-4f5d-ac18-31da1b35ca27","keywords":null,"link":"/sport/20200517_foci_bundesliga_koronavirus_tarsadalmi_tavolsagtartas","timestamp":"2020. május. 17. 06:40","title":"Ilyen a futball koronavírus-járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4b8dbd-cf64-4ff6-a309-803697306f78","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Közgazdászból lett nemzetközileg jegyzett, díjnyertes fotós Horváth Eszter. New York-i tűzoltók fotósaként kezdte, ma már a sarkvidéki kutatóexpedíciók krónikása. Portré.","shortLead":"Közgazdászból lett nemzetközileg jegyzett, díjnyertes fotós Horváth Eszter. New York-i tűzoltók fotósaként kezdte, ma...","id":"202020_horvath_eszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd4b8dbd-cf64-4ff6-a309-803697306f78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81218aa9-cd3b-4c82-a00f-4f4ee0e27e8e","keywords":null,"link":"/360/202020_horvath_eszter","timestamp":"2020. május. 18. 11:00","title":"\"Mínusz 40 fok körül már lassabban működik a fényképezőgép\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kisorsolták a hatos lottó nyerőszámait. Az 50 százalékuk 4-esre végződik.","shortLead":"Kisorsolták a hatos lottó nyerőszámait. Az 50 százalékuk 4-esre végződik.","id":"20200517_Szazmilliokat_ero_szamokat_mutatunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d644e8f-3a4e-4f21-b5e4-27a19b6e70c7","keywords":null,"link":"/elet/20200517_Szazmilliokat_ero_szamokat_mutatunk","timestamp":"2020. május. 17. 17:31","title":"Százmilliókat érő számokat mutatunk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"790cc08c-05a7-4fe8-8533-25c3c7d0f756","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Több részben mutatjuk be a HVG Könyvek sorozatban kiadott, Daniel Tudor által szerkesztett Kérdezz meg egy észak-koreait! című riportkötetet. Ami az észak-koreaiak párkapcsolati és szexuális életét illeti, az tele van elhallgatásokkal és tabukkal. Mi a helyzet a fiatalok szexuális felvilágosításával? Jelen vannak-e az országban a felnőtt tartalmak? Mi vár arra, aki közel merészkedik a pornográfiához? Erről szól sorozatunk hatodik része. ","shortLead":"Több részben mutatjuk be a HVG Könyvek sorozatban kiadott, Daniel Tudor által szerkesztett Kérdezz meg...","id":"20200516_Kerdezz_meg_egy_eszakkoreait_6_resz__Csempeszett_pornografia_es_mas_tabuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=790cc08c-05a7-4fe8-8533-25c3c7d0f756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfaeb82f-c0d0-48a5-a7b4-7913f89a9c41","keywords":null,"link":"/360/20200516_Kerdezz_meg_egy_eszakkoreait_6_resz__Csempeszett_pornografia_es_mas_tabuk","timestamp":"2020. május. 16. 19:00","title":"Kérdezz meg egy észak-koreait! 6. rész – Csempészett pornográfia és más tabuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"260d2b37-ec49-49ea-a327-96f6cc6f325f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tartani kell a távolságot, fertőtleníteni kell a napágyakat. Ez a szezon más lesz, mint a többi.","shortLead":"Tartani kell a távolságot, fertőtleníteni kell a napágyakat. Ez a szezon más lesz, mint a többi.","id":"20200518_Dronok_figyelik_a_strandolokat_Gorogorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=260d2b37-ec49-49ea-a327-96f6cc6f325f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d94e815f-0725-4185-8b71-b56731d626bd","keywords":null,"link":"/elet/20200518_Dronok_figyelik_a_strandolokat_Gorogorszagban","timestamp":"2020. május. 18. 10:02","title":"Drónok figyelik a strandolókat Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]