[{"available":true,"c_guid":"6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Teljesen át kellene alakítanunk a társadalmi és gazdasági rendszereket ahhoz, hogy megelőzzük a katasztrófát. Az előrejelzések alapján ha nem változtatunk gyorsan és radikálisan, akkor 2050-ig ugyanígy pusztul majd a Föld.","shortLead":"Teljesen át kellene alakítanunk a társadalmi és gazdasági rendszereket ahhoz, hogy megelőzzük a katasztrófát...","id":"20200518_greenpeace_okoszisztema_biodiverzitas_klimavaltozas_ipbes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b959c2-996b-49db-accb-4c46b043d700","keywords":null,"link":"/zhvg/20200518_greenpeace_okoszisztema_biodiverzitas_klimavaltozas_ipbes","timestamp":"2020. május. 18. 15:26","title":"Gyorsabban pusztul az ökoszisztéma, mint gondolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80","c_author":"Fokasz Oresztész","category":"360","description":"A magyar gazdaság egyik legfontosabb ágazatából leadott vészjelzésként is értelmezhető, hogy a BMW elhalasztotta debreceni gyárának megvalósítását. Az állam milliárdokkal csábítja a nagyvállalatokat, de könnyen hoppon maradhat.","shortLead":"A magyar gazdaság egyik legfontosabb ágazatából leadott vészjelzésként is értelmezhető, hogy a BMW elhalasztotta...","id":"202020__bmwgyar__halasztott_beruhazas__osszeszerelo_orszag__veszfek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d824fffe-7014-4b15-a79d-e7263936f218","keywords":null,"link":"/360/202020__bmwgyar__halasztott_beruhazas__osszeszerelo_orszag__veszfek","timestamp":"2020. május. 19. 07:00","title":"Mehet-e a kukába az adófizetőknek máris sok milliárdba kerülő autógyár-építés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok új szabályozással érheti el, hogy a Huawei ne jusson processzorokhoz. A kínai vállalat szerint az USA döntése nem csak önkényes, hanem ártalmas is.","shortLead":"Az Egyesült Államok új szabályozással érheti el, hogy a Huawei ne jusson processzorokhoz. A kínai vállalat szerint...","id":"20200518_huawei_egyesult_allamok_szankcio_processzor_tsmc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7286dd62-8aa0-4742-a188-0a4040de3383","keywords":null,"link":"/tudomany/20200518_huawei_egyesult_allamok_szankcio_processzor_tsmc","timestamp":"2020. május. 18. 13:33","title":"Még egy ütést bevitt az USA a Huaweinek, a cég szerint a világ jár majd rosszul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d14f1fe8-f719-4e14-bd98-93c1a87c5643","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mark Zuckerberg vasárnap este jelentette be, hogy az Egyesült Államokban elérhetővé vált az Avatarok nevű funkció a Facebookon, amit már a magyar felhasználók is használhatnak egy ideje.","shortLead":"Mark Zuckerberg vasárnap este jelentette be, hogy az Egyesült Államokban elérhetővé vált az Avatarok nevű funkció...","id":"20200518_facebok_avatar_keszitese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d14f1fe8-f719-4e14-bd98-93c1a87c5643&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1770dbd-28ef-4dba-ab8e-27add77ed3e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200518_facebok_avatar_keszitese","timestamp":"2020. május. 18. 08:48","title":"Szeretne saját avatart a Facebookon? Így készítheti el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Szél Bernadett fordult az Emmihez. Azt neki sem mondták meg, hogy hány beteget küldtek haza vagy tettek át másik intézménybe.","shortLead":"Szél Bernadett fordult az Emmihez. Azt neki sem mondták meg, hogy hány beteget küldtek haza vagy tettek át másik...","id":"20200518_Kozerdeku_adatigenyles_A_korhazi_agyak_felet_kellett_szabadda_tenni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42bf3f5f-bcab-4a38-b87d-2c22a3a0db2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200518_Kozerdeku_adatigenyles_A_korhazi_agyak_felet_kellett_szabadda_tenni","timestamp":"2020. május. 18. 16:45","title":"Közérdekű adatigénylésből derült ki, hogy a kórházi ágyak felét tették végül szabaddá ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3429a77f-d3c5-402f-be23-d5ff8fb06c8e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az indoklás szerint tőkekivonásról van szó.","shortLead":"Az indoklás szerint tőkekivonásról van szó.","id":"202020_lada_hungary_tokekivonas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3429a77f-d3c5-402f-be23-d5ff8fb06c8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bf16386-7cbb-4dde-bab1-67335fb27b8a","keywords":null,"link":"/360/202020_lada_hungary_tokekivonas","timestamp":"2020. május. 18. 10:10","title":"Kisebb lett a Lada magyar kereskedőjének alaptőkéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Egymilliárd eurós adózott nyereséget könyvelt el a Ryanair a március 31-ével zárult, 2020-as pénzügyi évben, 13 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Az első negyedévre viszont már 200 millió eurós veszteséggel számol az ír fapados légitársaság.","shortLead":"Egymilliárd eurós adózott nyereséget könyvelt el a Ryanair a március 31-ével zárult, 2020-as pénzügyi évben, 13...","id":"20200518_Minden_utas_57_euro_nyereseget_hozott_tavaly_a_Ryanairnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"109f6f48-2c41-45a8-8e26-842489f1cf95","keywords":null,"link":"/kkv/20200518_Minden_utas_57_euro_nyereseget_hozott_tavaly_a_Ryanairnek","timestamp":"2020. május. 18. 16:29","title":"Minden utas 57 euró nyereséget hozott a Ryanairnek az elmúlt egy évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7169f803-6d64-4d71-b759-db5101c3e3d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országgyűlés huszonegy előterjesztésről szavaz. Döntés születhet a Budapest–Belgrád-vasútvonalról és a Corvinus-modell kiterjesztéséről is.","shortLead":"Az országgyűlés huszonegy előterjesztésről szavaz. Döntés születhet a Budapest–Belgrád-vasútvonalról és...","id":"20200519_orszaggyules_dontesek_kedd","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7169f803-6d64-4d71-b759-db5101c3e3d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99867409-4935-4990-a532-521dcacb2afe","keywords":null,"link":"/itthon/20200519_orszaggyules_dontesek_kedd","timestamp":"2020. május. 19. 07:46","title":"A kulturális szféra dolgozóinak státuszvesztéséről is dönthet kedden a parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]